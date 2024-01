Il destino della Germania è preoccupante, afferma l’economista Daniel Stelter. Come riporta NIUS, avverte di un lento ma costante declino economico nel paese sulla falsariga dell’Italia, solo senza il cibo delizioso, l’umorismo del sud, il sole e le spiagge del Mediterraneo.

L’esperto vede la ragione di ciò nel fatto che al governo mancano la forza e la volontà per risolvere radicalmente i problemi accumulati.

I fallimenti degli ultimi decenni, le priorità sbagliate della politica attuale e la difficile situazione internazionale hanno creato una situazione poco chiara in cui il destino della Germania è certamente preoccupante, dice l’economista e consulente strategico Daniel Stelter. Critica la politica educativa, la mancanza di integrazione degli immigrati, le infrastrutture fatiscenti e i prezzi dell’energia troppo alti in Germania:

Migranti fanno la fila in Germania

“Ci manca chiaramente la forza e la volontà per risolvere radicalmente i nostri problemi”.

Stelter sottolinea come l’ex fiore all’occhiello del paese, quello dell’istruzione, sia degenerato e come l’elevato livello di immigrazione proveniente da contesti meno istruiti stia esacerbando il problema, scrive NIUS. Si richiedono maggiori investimenti nell’istruzione e nell’integrazione e Stelter critica l’attuale corso politico ritenendolo troppo ideologico.

La Germania deve ristrutturarsi, tagliare la spesa sociale e reindirizzarla verso investimenti importanti. Ma se i politici dovessero indebitarsi ancora di più, probabilmente spenderebbero di nuovo soldi per cose sbagliate, avverte l’esperto. Secondo lui non ci sarà una forte recessione economica in Germania:

“Vivremo invece una recessione prolungata, come si osserva in Italia da circa 20 anni”.

La situazione può ancora essere corretta, ma questo richiede decisioni coraggiose e cambiamenti fondamentali. Sono necessarie riforme radicali nei settori dell’istruzione, della politica climatica e delle infrastrutture.

Il paese attualmente ha gravi conflitti di distribuzione e grossi problemi di integrazione dei rifugiati. I settori chiave che un tempo erano importanti non sono più rappresentati. Se le cose continuano così, la Germania diventerà ancora più simile all’Italia, solo però senza il buon umore degli italiani, senza il buon cibo, il sole e le spiagge del Mediterraneo.

