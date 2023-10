L’ECONOMIA AMERICANA SU UNA CORDA TESA

di Isidoro Karderinis (*)

L’America è oggi nel punto più critico della sua storia moderna. È minacciato da un collasso che, se dovesse accadere, trascinerà verso il basso la maggior parte del mondo.

Il debito degli Stati Uniti ora, in un contesto di inflazione elevata, tassi di interesse in aumento–la maggior parte degli analisti economici si aspetta che la banca centrale americana continui ad aumentare i tassi – e la crescente incertezza economica, nel settembre 2023, ha superato i 33mila miliardi di dollari e ammonta al 124% del PIL. E il deficit del governo generale – che comprende insieme il governo federale e quello locale – supera il 7% del PIL. Questo livello di debito è più di tre volte il livello del debito nel 2008 (10 trilioni di dollari) e 10 volte il livello del 1990 (3,2 trilioni di dollari). Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, i livelli di debito degli Stati Uniti sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni, soprattutto dopo un aumento del 50% della spesa federale tra gli anni fiscali 2019-2021.

Questa cruda realtà ha portato la Camera e il Senato ad approvare all’inizio di giugno 2023 la legislazione necessaria che ha innalzato il tetto del prestito federale imponendo al contempo alcuni limiti alla spesa.

Ciò, ovviamente, è stato fatto per evitare una catastrofica bancarotta del governo, vale a dire lo scenario del paese che dichiara default, incapace di pagare i suoi creditori e di pagare stipendi e pensioni, che ovviamente avrebbe un impatto catalitico negativo sui mercati internazionali, così come nell’economia americana e globale, data l’entità del debito americano.

In particolare, l’accordo sul debito consente di sospendere per due anni, fino al 1° gennaio 2025, ovvero il periodo successivo alle elezioni presidenziali del novembre 2024, estremamente critiche per l’intero pianeta, il limite massimo di indebitamento del pubblico americano (31,4 trilioni di dollari).

La più grande economia mondiale, tuttavia, si è trovata ancora una volta di fronte alla prospettiva di un lockdown da parte del governo. Pertanto, il Congresso ha recentemente approvato un disegno di legge sui finanziamenti a breve termine per evitare uno “shutdown” del governo (cioè la bancarotta degli Stati Uniti) poche ore prima della scadenza e garantisce finanziamenti fino al 17 novembre, escludendo qualsiasi nuovo aiuto all’Ucraina. Una chiusura governativa che metterebbe in congedo decine di migliaia di dipendenti federali senza retribuzione e sospenderebbe vari servizi governativi inizierà alle 00:01di domenica 1/10/2023. Un’eccezione, tuttavia, sarebbe il personale necessario per funzioni statali come la difesa, i compiti di polizia o altre funzioni vitali, che rimarrebbero in servizio senza retribuzione.

Il recente accordo di 45 giorni per mantenere aperto il governo ha comportato un rischio da ottobre a novembre, un punto in cui potrebbe finire per causare maggiori danni ai dati del PIL del quarto trimestre. Bloomberg Economics stima che ogni settimana di chiusura riduce di circa 0,2 punti percentuali la crescita annuale del PIL, con la maggior parte, ma non tutti, recuperati una volta riaperto il governo.

Allo stesso tempo, nel marzo 2023, tre banche negli Stati Uniti d’America con attività significative nel campo della tecnologia e delle criptovalute sono crollate. Nello specifico si tratta della Silvergate Bank, della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. Ciò è stato seguito dal crollo, dall’acquisizione e dalla chiusura di un’altra banca, la First Republic Bank, nel maggio 2023.

Attualmente ci sono 725 banche statunitensi sulla lista del morte della FDIC. La tensione sul settore finanziario causata dai fallimenti bancari rimane una minaccia. La crisi bancaria non è un problema di qualità delle condizioni di credito, ma è causata – ora – dall’incapacità di finanziare il debito americano in continua espansione.

Inoltre, alcune nuove minacce minacciano di far deragliare l’economia americana. La svendita delle azioni di settembre ha spinto il rendimento dei titoli azionari a 10 anni al massimo degli ultimi 16 anni, pari al 4,6%. Costi di indebitamento più alti per un periodo di tempo più lungo hanno già fatto crollare i mercati azionari. Potrebbero anche mettere a repentaglio la ripresa del settore immobiliare e dissuadere le aziende dall’investire.

Inoltre, molti analisti finanziari definiscono l’imminente riattivazione dei prestiti studenteschi federali, dopo la fine di un congelamento pandemico di 3 anni e mezzo, un potenziale shock per l’economia. Quasi 44 milioni di mutuatari inizieranno a pagare in media 393 dollari. Inevitabilmente, ciò significherà meno spesa altrove, almeno per alcune famiglie.

FILE PHOTO: Striking United Auto Workers (UAW) members from the General Motors Lansing Delta Plant picket in Delta Township, Michigan U.S. September 29, 2023. REUTERS/Rebecca Cook/File Photo

Seza casa (Homeless) a San Francisco accampati sui marciapiedi

Dal 15 settembre, inoltre, il sindacato United Auto Workers è impegnato in uno storico sciopero contro le tre maggiori case automobilistiche di Detroit: Ford, GM e Stellantis N.V., che, secondo uno studio del gruppo Anderson, in una sola settimana è costato agli Stati Uniti economia superiore a 1,6 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, le crisi del prezzo del petrolio hanno tipicamente, nel corso della storia degli Stati Uniti, contribuito a innescare le recessioni. In altre parole, la crisi del prezzo del petrolio è stata seguita da una recessione. I prezzi elevati dell’oro nero aumentano i costi per un’ampia gamma di aziende e mettono a dura prova i bilanci dei consumatori, portando a un’inflazione più elevata e a una riduzione della spesa dei consumatori. È una ricetta per il disastro economico che il mondo è chiamato ad affrontare ancora una volta.

Va inoltre notato che i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle da giugno a causa dei tagli alla produzione da parte dei maggiori produttori mondiali di greggio (OPEC+, che comprende Russia e Arabia Saudita). I prezzi del petrolio greggio Brent, punto di riferimento internazionale, sono aumentati del 28% dal minimo dell’11 giugno di 74 dollari al barile a oltre 95 dollari al barile, accelerando verso i 100 dollari al barile.

La guerra scoppiata tra Israele e Hamas nella regione del Medio Oriente, dove si concentra quasi un terzo della fornitura mondiale di petrolio, fatta eccezione per la tragedia del sangue umano, peggiora ulteriormente la situazione dell’economia globale e americana.

Ma anche gli eventi nel resto del mondo potrebbero trascinare gli Stati Uniti lungo un percorso discendente. La seconda economia mondiale, la Cina, è impantanata in una crisi immobiliare. Nell’area dell’euro, i prestiti si stanno riducendo a un ritmo più rapido rispetto al punto più basso della crisi del debito sovrano, un segnale che la crescita già stagnante è destinata a rallentare.

In chiusura, vorrei sottolineare che l’orizzonte nell’economia americana e nei mercati diventa sempre più oscuro. Le nubi scure nel cielo finanziario si stanno addensando, causando naturalmente preoccupazione e paura e facendo presagire che, purtroppo, la tempesta non tarderà ad arrivare.

*Isidoros Karderinis è nato ad Atene nel 1967. È giornalista, romanziere e poeta. Ha studiato economia e ha completato gli studi post-laurea in economia del turismo. I suoi articoli sono stati pubblicati su giornali, riviste e siti web di tutto il mondo. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese e spagnolo e pubblicate in antologie poetiche, riviste letterarie e colonne di giornali letterari. Ha pubblicato otto libri di poesie e tre romanzi in Grecia. I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia e Spagna.

