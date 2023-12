Leader israeliani e americani uniti per la carneficina di Gaza

Michael F. Brown

Il 1° dicembre Israele ha rinnovato i bombardamenti sui civili palestinesi. Rizek Abdeljawad Xinhua News Agency

Durante la tregua durata una settimana tra Israele e Hamas, i leader israeliani hanno reso chiara la loro determinazione a portare il loro attacco militare nel sud della Striscia di Gaza, decimandola da nord a sud.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, condannato nel 2007 da un tribunale israeliano per sostegno a un’organizzazione terroristica e incitamento al razzismo, ha aperto la strada.

“Fermare la guerra = dissoluzione del governo”, ha avvertito martedì Ben-Gvir.

Circa un’ora dopo, Tally Gotliv, un membro del parlamento israeliano, la Knesset, che ha invitato a “eliminare Gaza” e a “spazzarla via e incendiarla”, è intervenuto con un tweet simile.

“Se la guerra non continua, il governo non ha il diritto di esistere!”

Salvataggio persone a Gaza

Mercoledì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è intervenuto per dire : “Non c’è alcuna possibilità che non riprenderemo la guerra fino alla fine”.

L’esercito israeliano dell’apartheid è ritornato a quella carneficina il 1° dicembre con una massiccia campagna di bombardamenti, questa volta colpendo particolarmente duramente Khan Younis nel sud di Gaza.

I media statunitensi, non essendo riusciti ad entrare a Gaza durante la settimana e non essendo riusciti a mostrare adeguatamente l’orrore degli attacchi israeliani a Gaza, hanno reso più probabile una catastrofe nel sud di Gaza.

Palestinian journalists are posting to Instagram about how they aren’t sure if they will survive in the next few days or weeks.



And journalists in the West could barely be bothered to stand up for the protection of journalists in Gaza. Horrendous.



From Moataz Azaiza: pic.twitter.com/LuzztDEoNx — Karen Attiah (@KarenAttiah) December 3, 2023

Già il 10 ottobre, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan aveva affermato alla CNN: “Come ha detto oggi il Presidente, la differenza tra paesi come gli Stati Uniti e Israele è che noi non prendiamo deliberatamente di mira i civili… Lavoriamo per garantire che tutte le operazioni militari sono condotte in conformità con lo stato di diritto e il diritto di guerra”.

Ha aggiunto: “Questo è qualcosa di cui il presidente [Joe] Biden e il primo ministro Netanyahu hanno discusso, non solo in questo contesto ma anche in contesti precedenti. Questo è qualcosa che gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto e continueranno sempre a difendere”.

Tali discussioni non hanno funzionato bene per i civili palestinesi. E non c’è motivo di pensare che le parole del Segretario di Stato americano Antony Blinken questa settimana ai funzionari israeliani e ai giornalisti riuniti avranno successo migliore.

Blinken ha affermato che, in una conversazione con il presidente Isaac Herzog il 30 novembre, “ho ribadito il continuo sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele di difendersi in conformità con il diritto umanitario internazionale”. Le sue parole a Herzog e agli altri leader israeliani chiaramente avevano ben poco peso.

In my conversation with @Isaac_Herzog, I reiterated the United States’ ongoing support of Israel’s right to defend itself in compliance with international humanitarian law and emphasized the need for tangible steps to de-escalate tensions in the West Bank. pic.twitter.com/zwegNum2WZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

In my meeting with Defense Minister @yoavgallant, I reaffirmed the United States’ support for Israel’s right to protect itself in compliance with international humanitarian law, while urging that Israel take all possible measures to avoid civilian harm. pic.twitter.com/FySUTFQPhb — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

We are beyond “concerned” that NO humanitarian aid has been allowed into #Gaza today including fuel.



The pause has come to an end. Israeli Forces resumed military operations, many will be displaced including seeking refuge in already crowded @UNRWA shelters. Very sad days ahead — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 1, 2023 Dal 7 ottobre, secondo il Wall Street Journal , gli Stati Uniti hanno inviato a Israele 100 BLU-109, bombe bunker buster da 2.000 libbre e 57.000 proiettili di artiglieria da 155 mm. Il Journal aggiunge che gli Stati Uniti hanno inviato “più di 5.000 bombe Mk82 non guidate o ‘stupide’, più di 5.400 bombe Mk84 con testata da 2.000 libbre, circa 1.000 bombe GBU-39 di piccolo diametro e circa 3.000 JDAM, che trasformano le bombe non guidate in bombe guidate”. bombe intelligenti”.

Nota: Stati Uniti e Israele sono ugualmente corresponsabili nella carneficina che si sta attuando a Gaza contro la popolazione civile.

Fonte: https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/israeli-and-american-leaders-united-gaza-carnage

Traduzione e nota: Luciano Lago