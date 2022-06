Leader e figure di spicco di diversi paesi dell’America Latina alzano la voce contro le esclusioni promosse dagli Stati Uniti al Summit delle Americhe.

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha detto mercoledì che il suo Paese si sente onorato di essere in prima linea nell’elenco degli esclusi dal Vertice delle Americhe, che comprende anche Venezuela e Nicaragua.

Cuba elogia il forum parallelo al “Vertice delle esclusioni” degli Stati Uniti.

Ha denunciato che il vertice, con sede a Los Angeles, non è altro che uno “spettacolo con una tinta neocoloniale”, che non affronta nessuno dei problemi “più gravi e immediati” dei latinoamericani, tra cui l’economia, la disuguaglianza , razzismo, discriminazione, tra gli altri.

Il presidente cubano ha denunciato che gli Stati Uniti, in quanto Paese in cui ” l’ interesse dei produttori e dei commercianti di armi da guerra ha la priorità sulla vita dei bambini”, non hanno ” autorità morale ” per porre il veto a Cuba, Venezuela e Nicaragua, con la scusa di “non rispettare i diritti umani” o “non rispettare la democrazia”.

Cuba definisce il Vertice delle Americhe “antidemocratico e arbitrario”

Ha anche affermato che gli Stati Uniti non possono più imporre i propri interessi imperialisti all’America Latina e ai Caraibi, e assicura che il loro sforzo di “ripubblicare la Dottrina Monroe” è destinato al fallimento.

Messico e Argentina rifiutano le sanzioni statunitensi a Cuba e Venezuela

Il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard, che rappresenta il suo Paese a Los Angeles dopo che il presidente Andrés Manuel López Obrador ha boicottato l’evento regionale a causa delle esclusioni, ha assicurato mercoledì che al Vertice delle Americhe chiederà la fine del blocco a Cuba.

Il presidente del Messico ha confutato che gli Stati Uniti non hanno invitato tre paesi al IX Vertice delle Americhe e chiede chi autorizza una nazione ad escluderne un’altra?

Ha anche chiesto al governo degli Stati Uniti di riconsiderare la loro politica di pressione nei confronti dell’America Latina e di applicarne una basata sul “rispetto reciproco”, sul “non intervento” e sul “beneficio” di tutti i paesi della regione.

Cumbre de Las Americas

Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, a sua volta, ha approfittato del suo intervento in questo stesso giorno alla riunione dei ministri degli Esteri del Vertice delle Americhe per respingere le sanzioni ei blocchi contro Cuba e il Venezuela.

“Distribuire sanzioni e blocchi va nella direzione opposta alla ricerca di strumenti efficaci per combattere le disuguaglianze”, ha affermato il diplomatico argentino.

Dal Venezuela bollano le esclusioni al vertice come un atto di codardia

In Venezuela, l’Assemblea nazionale ha approvato il giorno prima una dichiarazione di rigetto delle esclusioni al Vertice delle Americhe, considerando il provvedimento “illegale, discriminatorio e abusivo”.

Allo stesso modo, questo mercoledì, il deputato all’Assemblea nazionale, Saúl Ortega, ha definito un atto di codardia la decisione di Washington di porre il veto a Cuba, Venezuela e Nicaragua.

L’esclusione di Cuba, Nicaragua e Venezuela dal Vertice ha generato il boicottaggio di molti paesi, come Messico, Bolivia e Honduras, nonché dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America-Trattato sul Commercio dei Popoli (ALBA-TCP) e la Comunità dei Caraibi ( Caricom ).

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago