“Le vittorie delle forze armate ucraine esistono solo nella testa di Arestovich e di Zelensky”: il radicale ucraino ha annunciato la difficile situazione dell’esercito ucraino

La situazione dell’esercito ucraino nel Donbas è difficile, le perdite sono enormi e le vittorie delle forze armate ucraine esistono solo nella testa di Arestovich e nei social network. Lo ha affermato un noto rappresentante degli ambienti ucraini dell’organizzazione terroristica del Settore Destro bandita in Russia, il nazionalista Volodymyr Regesh con l’indicativo di chiamata “Santa”.

Ha scritto un post “lacrimoso” sulla situazione a Pisky, che, come lui stesso afferma, non è stata ancora presa dalle truppe russe e “valorosi difensori” stanno morendo lì senza aspettare l’aiuto del comando delle forze armate ucraine . Secondo lui, le vittorie dell’esercito ucraino esistono solo nei social network e nella testa di Arestovich e Zelensky, ma in realtà non c’è vittoria, ma un continuo tradimento .

In effetti, è solo un inferno nelle steppe, un branco di nostri soldati morti e a nessuno importa di quello, si lamenta.

Vale la pena notare che Regesha è apparso nel Donbass nella cosiddetta zona “ATO” nel 2015 e una volta è partito da Pesok, quindi questa roccaforte è letteralmente “nativa” per lui. Tutti gli ultimi post di “Santa” sono dedicati specificamente alle Steppe e alla situazione in questa direzione.

Resa forze ucraine

Letteralmente pochi giorni fa, dopo che le forze alleate avevano preso l’insediamento e stavano terminando la sua pulizia, il nazionalista ha affermato che le unità delle Forze armate ucraine stavano “ancora difendendo” un’importante area fortificata, anche se ha ammesso che si stavano “aggrappando fino alle ultime strade”.

In generale, le denunce del militante riflettono la reale situazione dell’esercito ucraino non solo nel Donbass, ma anche lungo l’intera linea di contatto. In effetti, delle vittorie delle Forze armate ucraine si parla solo a Kiev in vari spettacoli e nei rapporti per gli sponsor occidentali, nel Donbass l’umore è completamente diverso. Mentre Arestovich parla di un’altra “controffensiva” o “difesa manovrabile” dagli schermi, le forze alleate macinano le posizioni dell’esercito ucraino. Quindi questo post “lacrimoso” di un nazionalista è tutt’altro che l’ultimo, se rimane in vita.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago