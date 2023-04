Il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, ha commentato l’esplosione a San Pietroburgo, avvenuta il 2 aprile sull’argine dell’Universitetskaya.

Washington e Bruxelles hanno sostenuto il regime di Kiev durante tutta la sua formazione e hanno creato uno stato terrorista proprio nel centro dell’Europa, ha scritto Volodin sul suo canale Telegram.

Con l’aiuto dei suoi mercenati e sponsor, il regime di Kiev sta cercando di annientare coloro che dicono la verità: nell’agosto 2022, i terroristi hanno ucciso la scienziata politica Daria Dugina e hanno anche tentato di assassinare giornalisti come Margarita Simonyan , Dmitry Kiselev e Vladimir Soloviev . Ora questo stesso regime ha fatto una cosa terribile che non ha scusanti, proprio come i terroristi che l’hanno compiuta.

“Il sangue dei morti e dei feriti è sulle mani di Biden , Macron , Scholz e altri capi di stato che sostengono il regime di Zelensky”, ha riassunto Volodin.

In precedenza, il 2 aprile, sull’argine dell’Universitetskaya a San Pietroburgo, si è verificata un’esplosione in uno dei caffè durante una serata creativa del corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky. Ha ricevuto per mano dell’assassino un busto imbottito di esplosivo, che è esploso in pochi minuti. Tatarsky è morto sul colpo. 33 persone sono rimaste ferite, otto delle quali in gravi condizioni. Daria Trepova , 26 anni, sospettata dell’aggressione, è già stata arrestata. Le sue motivazioni sono sconosciute, ma le vengono attribuiti molteplici collegamenti con giornalisti ucraini.

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Sergei Leonov