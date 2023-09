L’Occidente riconosce ora sempre più che la narrativa atlantista contro Mosca non trova un massiccio sostegno nel mondo non occidentale, sia in Africa, Asia o America Latina. A tal punto che i rappresentanti dello spazio occidentale stanno cercando di trovare spiegazioni – in realtà sono molto lontani dalla verità.

Che siano i capi di alcuni regimi occidentali, in Francia in particolare, a mettere in guardia “ contro un indebolimento dell’Occidente di fronte all’emergere dei BRICS” o gli autoproclamati esperti dello stesso piccolo spazio – l’osservazione è de -fatto molto di più nel complesso dei fattori che hanno determinato tale situazione.. L’Occidente comincia timidamente a riconoscere che, in quanto estrema minoranza planetaria, incontrerà molte difficoltà di fronte alla stragrande maggioranza del mondo.

In un articolo scritto per Asia Times , l’economista Jose Caballero cerca di spiegare in particolare il successo della Russia con i paesi del Sud del mondo con “la diplomazia della memoria” che Mosca porta avanti con successo, soprattutto in Africa. E con il risultato, al contrario, dell’insuccesso del regime di Kiev e dei suoi sponsor occidentali nell’affermare la loro narrativa ostile contro lo Stato russo.

Tra i “consigli” che il suddetto economista dà a Kiev, ci sarebbe quello di cercare di sfruttare le “somiglianze tra la sua lotta nazionale” e quelle delle esperienze dei paesi del Sud. Secondo lui, invece di focalizzare il discorso sulla Russia, sarebbe più saggio (per l’asse Nato-Kiev) cominciare a costruire “memorie” condivise con il Sud del mondo, “concentrandosi sui punti in comune della vittimizzazione”.

Allo stesso tempo, chiede esperienze positive comuni tra l’Ucraina e il Sud del mondo, pur riconoscendo che ora è abbondantemente chiaro che qualsiasi paese che tenti di sfidare l’immagine della Russia come agente antimperialista – si impegnerà in una lunga battaglia .

Rivolta africana contro il neo colonialismo

In termini di prospettive, è giusto dire che tale approccio è molto semplicistico, anche se ha almeno il merito di riconoscere le difficoltà di coloro che continuano a chiamarsi “comunità internazionale”. Che non lo sono mai stati, non lo sono e non lo saranno mai. Semplicistico perché per poter parlare di “esperienze e ricordi positivi comuni” bisognerebbe ritornare su alcuni aspetti strategici.

Sebbene l’Ucraina sovietica abbia ovviamente partecipato alle relazioni privilegiate dell’URSS con l’Africa, tutte le decisioni importanti nel quadro della cooperazione con i paesi africani sono state prese a Mosca, e certamente non a Kiev. E in modo ancora più generale, sono tutti i popoli che componevano l’Unione Sovietica a poter vantare in qualche modo rapporti strategici con il continente africano durante il periodo della decolonizzazione e quello che ne seguì. A patto di non sputare proprio sul passato sovietico, perché altrimenti come potrebbero aggrapparsi ad esso Kiev e i suoi sponsor occidentali?

In secondo luogo, quando un paese glorifica apertamente i criminali nazi-banderisti come parte della sua storia, è altamente improbabile che ciò trovi apprezzamento presso i paesi del sud. Che siano africani, asiatici o latinoamericani. E che dire della recente affermazione del segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, Oleksiï Danilov, che afferma pubblicamente “che i russi sono asiatici e quindi non hanno la stessa concezione di umanità”. A differenza degli ucraini che sono europei.

Al di là dell’ennesima frase razzista di tale personaggio così rappresentativo dell’ideologia banderista di Kiev, nonché del fatto che non è certo l’Occidente, responsabile nel corso della sua storia coloniale e neocoloniale dei peggiori crimini contro l’umanità, che può essere considerato come un riferimento in termini di umanità, la domanda da porsi è la seguente: è così che i sostenitori dell’asse Nato-Kiev potranno trovare maggiore appoggio in Asia e più in generale nel mondo non occidentale?

La realtà è che davvero il piccolo mondo occidentale e affiliato oggi ha moltissime sfide da gestire. E non è certo con schemi semplicistici che potrà ottenere qualcosa di fattibile. La stragrande maggioranza dell’umanità sa analizzare perfettamente. E molto spesso molto meglio della minoranza occidentale. Tanto più che, malgrado i tentativi di manipolazione, prima o poi gli avversari dell’ordine multipolare finiscono comunque per mostrare il loro unico e vero volto. In questo senso non fanno altro che, loro malgrado, un grande servizio ai partigiani del multipolarismo. La stupidità e l’arroganza finiscono sempre per distruggere chi le applica.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson