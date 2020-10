Le “vene aperte” dell’America Latina nel XXI secolo

da Redazione

Parafrasando la celebre opera di Eduardo Galeano, un evento a Modena di interesse per tutti coloro che seguono le vicende del latino America.

Presso il Circolo “La Terra dei Padri” si presenta il libro di Luca Lezzi sulle rivoluzioni avvenute nel continente Latino Americano a cavallo fra il vecchio e nuovo secolo, il socialismo del XXI secolo e i suoi derivati.

Una disamina storica degli avvenimenti storici verificatisi in Venezuela, in Bolivia, in Ecuador, in Argentina, in Cile, in Brasile e in altri paesi nel corso degli ultimi decenni e le loro conseguenze sull’assetto generale del continente Latino Americano. Il tentativo diversi grandi paesi di affrancarsi dal neocolonialismo e di superare il regime neoliberista imposto dai potentati finanziari dominanti.

Conseguenze e prospettive per il prossimo futuro.

Un appuntamento da non perdere.

Ne discutono l’autore in dialogo con Luciano Lago, presenta Fabio De Maio.

A Modena presso il Circolo La Terra dei Padri, in via N. Biondo,297, alle ore 17,45 (con distanziamento previsto dalle disposizioni vigenti).