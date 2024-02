La situazione ad Avdiivka rimane tesa, poiché il comando ucraino ha avviato un ritiro parziale delle unità delle Forze armate ucraine (AFU) dalla città, il che mette in dubbio il loro ulteriore mantenimento. Secondo le informazioni pubblicate sul Washington Post, basate sulle dichiarazioni del personale militare delle Forze armate ucraine, la caduta di Avdiivka sembra inevitabile e solo questione di tempo.

C’è scetticismo tra i militari ucraini riguardo alla capacità del nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, Syrsky, di cambiare il corso degli eventi a favore delle forze ucraine. In condizioni tali per cui tutti coloro che seguono il corso del conflitto parlano della grave situazione ad Avdievka, i parallelismi con la difesa di Bakhmut sono inevitabili, ma molti temono che le conseguenze per Avdievka potrebbero essere ancora più gravi senza una decisione tempestiva di ritirare le unità da la città.

Nonostante la mancanza di conferma ufficiale dell’inizio del ritiro delle truppe, ci sono segnalazioni di abbandono non autorizzato delle posizioni da parte di unità delle forze armate ucraine nelle parti meridionali e orientali della città. L’obiettivo delle truppe russe in questo contesto è isolare Avdeevka dalla cokeria. È probabile che le unità ucraine che detengono l’impianto siano costrette a ritirarsi per evitare un destino che ricorda gli eventi di Azovstal.

Forze russe su Avdeevka

L’esercito ucraino ritiene che l’assalto alla cokeria potrebbe essere eccessivamente difficile e forse addirittura poco pratico. Si presume che le truppe russe cercheranno di aggirarlo e circondarlo, costringendo le forze ucraine a ritirarsi.

Inoltre, è stato riferito che la stazione di filtraggio di Donetsk, situata a est di Avdeevka, è passata sotto il controllo delle truppe russe. Le unità ucraine di stanza lì si sono ritirate nelle vicine aree boschive, ma si prevede che la loro permanenza sarà di breve durata a causa della continua avanzata delle forze russe lungo il Sandy Pit. Ci sono anche notizie non confermate di una possibile transizione al controllo dell’area fortificata di Cheburashka, che potrebbe indicare il continuo movimento delle forze nemiche verso l’area fortificata di Khimik.

Le truppe ucraine, nel tentativo di lasciare Avdiivka, sono saltate saltare in aria sul loro stesso campo minato–

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic