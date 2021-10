Le truppe sparano dai veicoli corazzati mentre Beirut scende nel caos, simile a una zona di guerra

Si cercano gli autori della sparatoria di Beirut? Allerta sedizione Hezbollah

I movimenti Hezbollah e Amal affermano che il recente attacco ai manifestanti a Beirut cerca di portare il Libano a un deliberato conflitto civile.

Almeno sei persone sono morte e altre dozzine sono rimaste ferite questo giovedì durante una massiccia protesta , indetta dal Movimento di resistenza islamica del Libano (Hezbollah) e dal movimento libanese Amal, davanti al Palazzo di Giustizia in Libano, per chiedere il licenziamento del giudice Tarek Bitar che indaga sull’esplosione nel porto di Beirut (capitale libanese) nell’agosto 2020, e per la quale sono sospettati di negligenza diversi ex ministri loro affiliati.

In un comunicato congiunto diffuso lo stesso giorno, i movimenti libanesi Hezbollah e Amal hanno denunciato che i partecipanti alla manifestazione pacifica davanti al Palazzo di Giustizia sono stati oggetto di “fuoco diretto di cecchini” alle 10:45 (ora locale) , appena 15 minuti prima dell’inizio ufficiale della protesta.

Fuga dei civili a Beirut

Infatti, cecchini appostati sui tetti degli edifici vicini hanno preso di mira i manifestanti e poi si sono sentiti intensi colpi di arma da fuoco.

“Questi attentati mirano a trascinare il Paese in una deliberata lotta civile […] e feroce sedizione” , si legge nella nota, che invita anche l’esercito libanese ad assumersi le proprie responsabilità e ad intervenire tempestivamente per identificare e arrestare gli autori della attacchi.

Hezbollah identifica gli aggressori

In un’altra dichiarazione congiunta emessa lo stesso giorno, citata dalla catena locale Al-Mayadeen , Hezbollah e Amal hanno accusato il partito filo-americano delle Forze libanesi di aver sparato ai manifestanti a Beirut, e hanno indicato che questa fazione ha deliberatamente compiuto omicidi, chiedendo che siano “processati e severamente puniti” .

Il premier libanese invita tutti alla calma

Da parte sua, il primo ministro libanese Nayib Mikati ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza centrale libanese per discutere della situazione.

Attraverso una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, Mikati ha annunciato che sta monitorando le misure per riprendere il controllo della situazione, mentre ha anche contattato alti funzionari dell’esercito e del governo per seguire la situazione.

Allo stesso modo, ha invitato tutti a mantenere la calma e ha esortato la popolazione “a non lasciarsi trascinare in conflitti civili” .

Maryam Muhammad Farhat fue asesinada por francotiradores (matones de Geagea) abren fuego contra una protesta de Hezbollah-Amal para exigir la destitución de Bitar, el juez a cargo de investigar la explosión del puerto de Beirut.@motoreco_ok @arayamas https://t.co/9ow0Rbqbz6 pic.twitter.com/4fIGNGrDuW — lanavecomunica3 (@lanavecomunica3) October 14, 2021

L’esercito ha transennato l’area di combattimento

Secondo i media locali, dopo che i colpi sono stati sparati sulla folla, l’esercito ha schierato le sue forze e mezzi blindati a lungo termine sul luogo degli scontri per cercare di contenere la situazione.

“L’esercito si è precipitato a transennare l’area ea schierarsi nei suoi quartieri e al suo ingresso. Sono state avviate le pattuglie e la ricerca dei tiratori per fermarli», ha riferito l’esercito libanese sul proprio account Twitter, dove ha anche avvertito che le unità schierate nell’area «spareranno su qualsiasi persona armata che si trovi sulla strada».

Fonte: HispanTv

Traduzione: Luciano Lago