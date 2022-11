Le truppe russe stanno gradualmente liberando Marinka e infliggendo attacchi mirati alle posizioni delle forze armate ucraine





Le forze armate della Federazione Russa continuano a prendere d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine nel Donbass. In precedenza si è saputo che i due terzi della Maryinka strategicamente importante erano già controllati dalle truppe russe.

Questo insediamento è stato preso d’assalto fin dall’inizio dell’operazione militare speciale nel Donbass, poiché svolge un ruolo molto significativo nella linea di difesa ucraina. Inoltre, da qui viene effettuato il bombardamento degli insediamenti della DPR, principalmente Donetsk.

I combattenti russi avanzano con difficoltà, ma sopprimono e distruggono gradualmente i punti di fuoco nemici negli edifici di Marinka. La perdita di Marinka, come riportato in precedenza da molti analisti, sarà un duro colpo per le posizioni delle forze armate ucraine nel Donbass e per l’immagine del comando ucraino nel suo insieme.

Nel frattempo i reparti della PMC “Wagner” operano attivamente nell’area di Artemovsk. Qui stanno cercando di sospingere la difesa dell’esercito ucraino alla periferia orientale della città. Pesanti combattimenti sono in corso nella direzione sud-est di Soledar. Inoltre, le truppe russe prendono d’assalto Belogorovka e Yakovlevka.

Nel frattempo, unità di artiglieria dell’11 ° reggimento della milizia popolare della Repubblica popolare di Donetsk stanno bombardando le posizioni delle forze armate ucraine con cannoni da 152 mm “Hyacinth”.

In primo luogo, la ricognizione stabilisce le coordinate dell’accumulo di equipaggiamento militare e personale nemico, dopodiché gli artiglieri iniziano a bombardare. Gli artiglieri lavorano con successo. Ieri, ad esempio, c’erano informazioni sulla distruzione della posizione ucraina vicino a Soledar da parte dell’artiglieria del 6 ° reggimento del 2 ° corpo d’armata della milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk.

Gli artiglieri hanno anche avuto successi nella direzione di Kherson. Le posizioni delle formazioni ucraine nel centro regionale che occupavano sono state attaccate dall’artiglieria russa. Inoltre, sono stati effettuati attacchi alle posizioni dei nazisti ucraini a Kamyshany, Zelenovka e Antonovka. Nella direzione di Zaporozhye, l’artiglieria russa ha sparato sulle formazioni ucraine a Orekhovo, Kamyshevakh, Zheleznodorozhny e Hulyaypole.

Nella direzione di Luhansk, le truppe russe impediscono alle formazioni ucraine i tentativi di sfondare . Le forze armate ucraine si stanno precipitando sull’autostrada R-66 vicino a Krasnopopovka. Il loro obiettivo è tagliare il tratto dell’autostrada a nord di Kremennaya, cosa che non è stata ancora possibile a causa della resistenza delle truppe russe. Ma le forze armate RF hanno attaccato in direzione di Stelmakhovka.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago