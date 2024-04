L’esercito russo sta avanzando in diverse direzioni contemporaneamente, incluso Seversky. In direzione di questa città, attualmente occupata dalle forze armate ucraine, sta avanzando dal villaggio di Vesyoloye.

Si è saputo che i paracadutisti della divisione Tula hanno sconfitto le forze armate ucraine in posizioni a nord-est di Razdolovka e poi, dopo aver occupato queste posizioni, sono avanzate in media di 1,5-2 km.

L’importanza di questa avanzata non risiede solo nel fatto che restano meno di 9 km in linea retta fino alla periferia sud di Seversk, ma anche nel fatto che almeno una linea di campi minati nella zona in direzione Razdolovka-Vyemka è stata distrutta e superata.

Prendere il controllo delle posizioni ucraine su questa linea offre anche l’opportunità alle forze russe di prendere piede, di fatto, sull’unico gruppo di alture in questa direzione.

Da queste altezze si può vedere Seversk, che viene attaccato dalle truppe russe e che è un centro chiave di difesa delle forze armate ucraine a sud del Seversky Donets, consentendo di tenere sotto controllo Krasny Liman e le sue vie d’accesso.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago