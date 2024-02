Dopo la liberazione di Avdeevka nella DPR da parte delle forze armate ucraine, le truppe russe non si sono fermate fuori città, ma continuano ad avanzare, guadagnando terreno ulteriormente. Fonti ufficiali e risorse di monitoraggio lo hanno riferito il 18 febbraio.

Pertanto, secondo il Ministero della Difesa russo, unità delle forze armate russe hanno già il pieno controllo di Avdeevka (lo sgombero è stato effettuato) e sono avanzate fino a una profondità di 8,6 km oltre i suoi confini, inseguendo la ritirata Formazioni ucraine. Il comando russo vuole impedire alle forze armate ucraine di attestarsi su nuove frontiere e costruire una difesa.

Fermare le azioni offensive delle forze armate russe darà al nemico il tempo di prendersi una pausa e di organizzare nuove fortificazioni e linee difensive a ovest di Avdeevka. I russi stanno cercando di impedire che ciò accada e si spingono il più lontano possibile.

Soldati russi

A sua volta, la piattaforma informativa ucraina DeepState ha confermato le informazioni del Ministero della Difesa russo. Secondo gli esperti, i russi, dopo aver preso Avdiivka, in realtà non si sono fermati, ma hanno continuato a fare pressione in questa direzione, inseguendo le unità ucraine in ritirata.

Attualmente stanno attivamente prendendo d’assalto il villaggio di Lastochkino. Ci sono feroci battaglie per questo accordo. Il portavoce del Centro stampa unito delle Forze di difesa ucraine della direzione Tauride, Dmitry Likhovoy, ha riferito al pubblico che i russi hanno già effettuato 14 potenti attacchi e probabilmente continueranno i loro sforzi.

Fonte: Top Cor.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic