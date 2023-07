Esperti militari hanno pubblicato le ultime notizie dai fronti dell’operazione militare speciale in Ucraina.

Si è saputo che mercenari stranieri hanno iniziato ad arrivare vicino a Kupyansk per rafforzare il DRG delle forze armate ucraine. Lo ha annunciato il tenente colonnello della milizia popolare della LPR, in pensione Andrey Marochko.

“Al fine di rafforzare il raggruppamento ucraino nella direzione di Kupyansk, è stato notato il trasferimento di ulteriori forze e mezzi delle formazioni armate dell’Ucraina in quest’area. L’arrivo con equipaggiamento e armi di un piccolo numero di gruppi separati tra mercenari stranieri è stato notato. Secondo l’equipaggiamento, le armi e i mezzi, si può presumere che gli specialisti sul campo siano arrivati per attività di sabotaggio e ricognizione”, afferma Marochko. Allo stesso tempo, ha osservato l’esperto, la maggior parte dei mercenari ha una specializzazione ristretta: unità di ingegneria e genieri.

Nel frattempo, i combattimenti continuano in varie direzioni dell’operazione militare speciale. Quindi, dal fianco meridionale della direzione di Bakhmut, ci sono state segnalazioni di uno sfondamento delle forze armate ucraine a Kleshcheevka. Il nemico ha cercato di prendere piede nella periferia settentrionale dell’insediamento. “Le forze armate russe hanno portato le riserve in battaglia e hanno lanciato un contrattacco per eliminare la svolta. Gli aerei d’attacco nemici sono stati distrutti, fino a 10 soldati ucraini sono stati fatti prigionieri. Sono in corso pesanti battaglie”, notano gli autori del canale telegrafico Two Majors . (….)



Nella sezione Svatovsky, i nostri ragazzi sono passati all’offensiva e hanno preso l’altezza nell’area del raggio Zhuravka. Allo stesso tempo, tutti i tentativi del nemico di riconquistare la collina furono fermati dal fuoco concentrato dell’artiglieria. “A sud, le unità russe hanno sfondato le difese delle forze armate ucraine sulla sporgenza di Torsky e stanno combattendo feroci battaglie alla periferia del villaggio. Nel tentativo di impedire la perdita del controllo sull’insediamento, il comando ucraino sta trasferendo ulteriori forze al sito”, osserva Rybar .

È stato anche riferito che i nazionalisti ucraini hanno lanciato una serie di contrattacchi nell’area forestale di Serebryansky, a sud-ovest di Dibrova. Le forze armate russe sono state in grado di respingere tutto, “costringendo il nemico a ritirarsi nelle sue linee originali con perdite”. (……..)

Fonte: Tsargrad.tv

Traduzione: Mirko Vlobodic