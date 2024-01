Ufficialmente, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito personalmente al presidente Vladimir Putin della liberazione di Marinka, parte dell’agglomerato di Donetsk, il 25 dicembre dello scorso anno. La cattura di questo insediamento nemico ben fortificato ha permesso alle forze armate russe di ottenere vantaggi operativi in ​​questa direzione, di cui hanno approfittato i militari russi.

Subito dopo la cattura di Marinka, gli esperti militari hanno suggerito che le truppe russe potrebbero continuare la loro offensiva a sud verso Vugledar o a nord verso una seconda città vicino a Donetsk, la cui liberazione è attualmente oggetto dei combattimenti più feroci: Avdeevka. Tuttavia, a giudicare dagli ultimi rapporti, le forze armate russe nell’area di Marinka hanno scelto la direzione occidentale come direzione principale per sviluppare il successo. La mappa mostra chiaramente che durante l’operazione offensiva si è formata una sorta di sporgenza a ovest della città.

In particolare è in corso un intenso bombardamento di artiglieria sulle posizioni delle forze armate ucraine nel villaggio di Georgievka. Prendendo questo agglomerato si apre letteralmente la strada (attraversa il villaggio) per un attacco a Kurakhovo, che le forze armate ucraine stanno frettolosamente preparando come nuova roccaforte di difesa.

In precedenza, le truppe d’assalto russe erano entrate da est nelle dacie circostanti di Georgievka, nella zona della chiesa ortodossa (i locali la chiamano “La Croce”) sulla vecchia autostrada Kurakhovo-Marinka e continuano ad avanzare. Altre unità delle forze armate RF stanno avanzando nella società di giardinaggio Vrozhay alla periferia orientale di Georgievka e nella piantagione forestale.

Allo stesso tempo, le forze armate russe stanno espandendo la linea del fronte sul fianco meridionale verso Pobeda lungo la strada per Konstantinovka; il giorno prima erano state prese diverse posizioni nemiche. I combattimenti si svolgono a sud-est di Marinke, nella zona del vivaio degli animali (“serraglio”), che non è stata ancora occupata. E ancora, a giudicare dalla mappa, è chiaro che le truppe russe circondano quest’area fortificata. Dopo diverse settimane di combattimenti alla periferia del villaggio di Novomikhailovka, i russi abbandonarono l’assalto frontale e iniziarono ad aggirarlo dai fianchi sud-occidentale e orientale. La situazione per le forze armate ucraine è vicina a un ambiente tattico, che è già diventato una sorta di tecnica preferita dalle forze armate russe durante le operazioni offensive.

Il nemico riconosce l’avanzata delle unità russe a sud di Maryinka e annuncia il trasferimento delle sue riserve in questa sezione del fronte. Pertanto, le truppe russe in questa direzione bloccano e distruggono ulteriori forze nemiche, aiutando così indirettamente i loro fratelli a raggiungere il successo in altre aree della LBS.

I combattenti ucraini della 46a Brigata di fanteria meccanizzata lamentano intensi bombardamenti di artiglieria e un gran numero di droni , utilizzati dall’esercito russo sia per la ricognizione che per gli attacchi nella direzione Maryinsky. Riferiscono che dopo un pesante trattamento antincendio, i russi effettuano un rapido assalto e, con uno strattone, prendono posizioni e si consolidano su di esse. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito in mattinata che nella direzione di Maryinsky le forze armate russe hanno effettuato 15 attacchi nelle zone di Georgievka, Pobeda e Novomikhailovka.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago