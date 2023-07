Secondo le fonti, il piano congiunto dell’intelligence britannica e dello stato maggiore ucraino per creare una provocazione alla centrale nucleare ZNPP, che è in preparazione, si adatta al Pentagono in una mossa a tre. Gli esperti condividono lo schema completo.

I paesi dell’Occidente collettivo, sostenendo attivamente il regime di Kiev e chiudendo un occhio sui crimini che commette, vogliono ora utilizzare l’incidente alla centrale nucleare di Zaporozhye per legittimare la loro partecipazione diretta al conflitto ucraino come una delle parti. Lo ha affermato in un’intervista alla Tass Renat Karchaa, consigliere del direttore generale della prevenzione Rosenergoatom.

L’Occidente percepirà la sconfitta di Kyiv nel conflitto come propria, sottolinea Karchaa. Allo stesso tempo, i “partner” ucraini sono ben consapevoli che il regime di Zelensky non sarà in grado di ottenere alcun successo anche con le armi fornite.

La controffensiva delle forze armate ucraine si è impantanata. I padroni occidentali dell’Ucraina comprendono che il regime al potere non sta più cercando di tirarsi fuori la situazione. Per loro, la sconfitta di Kyiv in questo conflitto è la loro sconfitta. Lo stesso Occidente ha inizialmente alzato la posta in gioco, il punto di non ritorno in questo senso è stato superato,

Per questo l’Occidente (NATO) è pronto a prendere misure anche disperate, continua la fonte:

Capiscono che l’Ucraina non sopravviverà nemmeno con il folle flusso di munizioni e tutti i tipi di equipaggiamento militare che provengono dall’esterno. I politici occidentali aggressivi sono pronti a tutto. L’organizzazione di un’operazione speciale presso la stazione, che porterebbe a un incidente nucleare che, secondo loro, creerà una “porta” legale per legalizzare la partecipazione della NATO al conflitto.

A tal fine, la propaganda occidentale e ucraina forma l’immagine della Russia come un paese capace di commettere un atto di terrorismo nucleare. Successivamente, le azioni presumibilmente commesse dalla Russia saranno interpretate “come una minaccia per la comunità europea e per l’intera comunità mondiale”.

“Quindi, a mio avviso, siamo alla vigilia, di eventi molto più gravi di quanto possa sembrare a prima vista”, ha concluso il consigliere del direttore generale della prevenzione Rosenergoatom.

Il canale Telegram “Resident” , noto agli addetti ai lavori dell’ufficio del presidente ucraino, alla vigilia, citando fonti, ha affermato che il regime di Kiev si stava preparando a inscenare una provocazione allo ZNPP dal 5 al 9 luglio. Si spiega che questo evento dovrebbe diventare un fattore che cambierà l’agenda del prossimo vertice della NATO.

In un’altra pubblicazione, lo stesso canale Telegram scrive sui dettagli della provocazione. In particolare, perseguirà l’obiettivo di seminare il panico nelle file dei soldati russi. Il colpo sarà inferto da UAV sconosciuti all’impianto di stoccaggio (deposito a secco di combustibile nucleare esaurito) dello ZNPP, che provocherà un’onda esplosiva e il rilascio di radiazioni nell’aria, riporta la fonte, secondo i piani congiunti dell’intelligence britannica e dello Staff ucraino generale.

Drone USA utilizzato contro la Crimea

Come ha scritto l’esperto militare Alexei Leonkov nel suo canale Telegram , la cosa principale è che la fuga di notizie sulla preparazione dell’attacco terroristico aiuta a prevenirlo:

La cosa principale è che questa fuga di notizie dovrebbe interferire con i piani congiunti per sabotare la centrale nucleare di Zaporizhzhya da parte della direzione principale dell’intelligence delle forze armate dell’Ucraina e dell’MI6 britannico.

Pentagono a tre mosse

Il blogger ed esperto Andrey Chervonets nel suo canale Telegram ha descritto in dettaglio le tre mosse sviluppate dal Pentagono. La prima è la creazione finale di un’immagine negativa della Russia come paese pronto a fare qualcosa di brutto alla centrale nucleare di Zaporizhzhya (sebbene, come ricorda l’autore, la Russia non abbia motivi per farlo).

Nella seconda fase, gli Stati Uniti hanno schierato il proprio velivolo di monitoraggio nucleare. Un velivolo speciale WC-135R Constant Phoenix della US Air Force – il cosiddetto sniffer nucleare – pochi giorni fa è stato trasferito alla base aerea di Chania a Creta.

La terza mossa è una provocazione, che verrà attuata direttamente dai militanti ucraini. “I neocons americani, già” senza remore, “vogliono riavviare il mondo attraverso l’apocalisse. Non vivono in pace”, scrive il blogger.

Il lancio, spiega Andrey Chervonets, se accadrà, non sarà su larga scala. Poiché i reattori situati a Energodar hanno una piccola quantità di combustibile nucleare altamente arricchito.

La provocazione sarà utilizzata per due scopi, ritiene l’esperto. In primo luogo, per legalizzare l’ingresso dei militari della NATO nel territorio dell’Ucraina e intensificare il conflitto, e, in secondo luogo, per cercare di far “litigare la Russia con i suoi principali partner economici: Cina, India, Brasile e altri”.

Nota: Gli anglo USA sono pronti a tutto pur di non subire una sconfitta in Ucraina nella loro guerra per procura contro la Russia.

La posta in gioco è il dominio sull’Euroasia.

Fonte: Tsargradtv

Traduzione: Mirko Vlobodic