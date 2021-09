Le tensioni in Kosovo e Serbia aumentano mentre l’UE e la NATO rilasciano affermazioni vuote





Le truppe della NATO in Kosovo hanno aumentato i loro pattugliamenti lungo il confine settentrionale con la Serbia, tra le crescenti tensioni negli ultimi giorni.

La Serbia ha schierato veicoli blindati a un valico di frontiera e i serbi di etnia serba in Kosovo hanno protestato contro una decisione del governo del Kosovo in merito alle targhe.

La Serbia non riconosce il Kosovo o le sue targhe e ha richiesto ai conducenti del Kosovo di rimuoverle e acquistare quelle temporanee durante la guida attraverso la Serbia.

Anche il Kosovo ha scelto di imporre una misura simile, imponendo ai conducenti serbi in Kosovo di pagare 5 euro ($ 5,85) per una targa temporanea valida in Kosovo per due mesi.

I serbi di etnia nel nord del Kosovo hanno reagito furiosamente, bloccando le strade e i due valichi di frontiera con la Serbia, mentre la Serbia ha schierato veicoli corazzati e aerei militari hanno sorvolato il confine.

La Nato ha affermato di “monitorare da vicino la situazione in Kosovo” e di lavorare “per garantire un ambiente sicuro e libero da movimenti per tutte le comunità”.

L’alleanza ha anche fatto decollare elicotteri al confine la scorsa settimana per monitorare gli eventi.

L’ambasciata statunitense a Belgrado, in Serbia, ha dichiarato su Twitter che funzionari della difesa statunitense e canadese hanno visitato i valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak “per comprendere meglio la situazione” e hanno espresso gratitudine per il fatto che la missione della NATO nota come “KFOR” fosse in atto come un fattore stabilizzante”.

Sebbene la situazione fosse calma al confine lunedì, Peter Stano, portavoce degli affari esteri dell’UE, ha dichiarato:

“Ci sono molte attività diplomatiche in corso ora sia a Bruxelles che sul campo” .

Il presidente serbo Aleksandar Vucic è fortemente orientato verso l’Occidente, affermando addirittura che se le cose si complicano, chiederebbe aiuto alla KFOR e alla NATO.

Il presidente serbo Aleksander Vucic ha insistito sul fatto che la Serbia rimane “impegnata per la pace” ma “non permetterà che venga umiliata”.

Oltre alle manovre militari al confine, Vucic ha anche promesso di non tornare al tavolo dei negoziati fino a quando il Kosovo non ritirerà le forze che aveva inviato nel nord del Kosovo per far rispettare le nuove regole di registrazione, che ha definito “un’azione criminale”.

C’era da aspettarselo, vista la campagna di isteria anti-russa che è andata avanti negli ultimi mesi nell’ambito dell’informazione serba, ed è diventata ancora più grave dopo che anche l’addetto militare russo ha visitato il confine.

Durante il fine settimana, l’ambasciatore russo in Serbia ha visitato due basi militari vicino al confine con Nebojsa Stefanovic, il ministro della difesa serbo.

Come la Serbia, la Russia non riconosce il Kosovo.

Tuttavia, Vucic sta cercando aiuto dalla NATO e dalla KFOR, sperando di ottenerlo quando l’Albania, membro della NATO, sicuramente sosterrà e apoggerrà il Kosovo.

Il primo ministro albanese Edi Rama ha visitato il Kosovo, dove ha criticato le “manovre militari teatrali” della Serbia e ha affermato che “l’unica soluzione è il dialogo”.

Gli analisti indicano le imminenti elezioni in entrambi i paesi come un possibile catalizzatore per l’aumento delle tensioni in questo momento.

Fonte: South Front

Traduzione: L.Lago