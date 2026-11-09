Le tempeste invernali allagano Gaza, un disastro “causato dall’uomo”.

di Maureen Clare Murphy

Le condizioni meteorologiche “catastrofiche invernali” a Gaza hanno allagato, nel giro di 12 ore, 70.000 tende che ospitavano famiglie di sfollati, per un totale di oltre 350.000 persone , secondo quanto riferito sabato dall’ufficio stampa del governo palestinese e dalla protezione civile .

Le inondazioni, che in alcune zone hanno raggiunto 1,5 metri di altezza, hanno causato danni stimati in 3 milioni di dollari, secondo l’Ufficio Stampa e la Protezione Civile. Il primo sistema di bassa pressione della stagione fredda ha provocato il crollo di strutture danneggiate dalla guerra, mentre migliaia di altre rischiano di crollare, secondo il Ministero dell’Edilizia di Gaza.

La Protezione Civile ha indicato che le squadre di soccorso sono riuscite a rispondere solo al 10% delle oltre 2.150 chiamate di soccorso ricevute.

Le autorità locali di Gaza, le organizzazioni per i diritti umani e le agenzie umanitarie hanno lanciato l’allarme per una catastrofe imminente con l’arrivo dell’inverno.

Secondo quanto affermato a ottobre dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) delle Nazioni Unite , il fenomeno climatico El Niño, che potrebbe essere il più intenso mai registrato, avrebbe dovuto portare precipitazioni superiori alla media. Tuttavia, la mancanza di fondi e le restrizioni imposte da Israele “impediscono alle organizzazioni umanitarie di intervenire nella misura necessaria ” .

Israele ha bloccato l’ingresso di materiali da costruzione, incluso il cemento, nonché di forniture per alloggi, lasciando quasi l’intera popolazione di Gaza, circa 2,1 milioni di persone, senza un riparo adeguato per il quarto inverno consecutivo.

Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha dichiarato in ottobre che le autorità israeliane consentono il transito di soli 15 camion a settimana per il trasporto di articoli a “duplice uso”, ovvero beni civili che, secondo Israele, possono essere utilizzati anche per scopi militari, tra cui tende e teloni.

“Almeno 500 camion carichi di materiali per alloggi a duplice uso, secondo la classificazione israeliana, sono in attesa “, ha dichiarato il Consiglio norvegese per i rifugiati il ​​mese scorso. “Al ritmo attuale, anche nelle migliori condizioni possibili, ci vorrebbero più di sette mesi per trasportare questi materiali”.

«Non possiamo aspettarci che i palestinesi di Gaza sopravvivano a un altro inverno in tende danneggiate e lacerate, che non sono mai state progettate per resistere a tali condizioni», ha dichiarato Jan Egeland, direttore dell’organizzazione norvegese. «Non si tratta di un disastro naturale inevitabile, bensì di una crisi umanitaria causata dall’uomo, poiché gli aiuti umanitari vitali, sotto forma di alloggi, vengono bloccati dalla potenza occupante».

“Né inaspettato né imprevedibile”

L’ingresso di case prefabbricate a Gaza è stato bloccato perché Israele e il cosiddetto “Consiglio per la Pace”, guidato da Nickolay Mladenov e approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno subordinato la ricostruzione al disarmo di Hamas.

Il quadro del “Consiglio di Pace” consente a Israele di perseguire i propri obiettivi strategici distruggendo sistematicamente le abitazioni in quasi il 70% del territorio di Gaza sotto il suo controllo, al fine di impedire il ritorno degli sfollati e rendere il territorio inabitabile.

Secondo Euro-Med Human Rights Monitor , la mancanza di una casa, sia essa causata dalla distruzione perpetrata dall’esercito israeliano o da condizioni meteorologiche estreme, è un “mezzo per sfinire [i palestinesi di Gaza] e minare la loro capacità di rimanere sulla propria terra” .

“L’allagamento delle tende appartenenti alle famiglie sfollate a causa delle prime tempeste invernali che hanno colpito Gaza non è né inaspettato né imprevedibile ” , ha dichiarato Al Mezan sabato.

L’organizzazione palestinese per i diritti umani ha attribuito la situazione alla “persistente incapacità della comunità internazionale di adottare misure serie ed efficaci per porre fine al genocidio in corso ” .

Al Mezan ha chiesto “la consegna senza ostacoli di aiuti umanitari e soccorsi prima che le rigide condizioni invernali causino ulteriori vittime e perdite di vite umane ” .

Uomini scavano un canale di drenaggio in un campo per sfollati a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, il 7 novembre. © Ahmed Ibrahim, APA images

Pochi giorni prima dell’arrivo della tempesta, le autorità locali di Gaza, tra cui l’Unione dei Comuni, l’Autorità Idrica e il Ministero dell’Edilizia Abitativa, hanno lanciato un appello urgente per consentire l’ingresso di rifornimenti e attrezzature, tra cui 200.000 tende e un milione di teloni, necessari per far fronte alle situazioni di emergenza legate all’arrivo dell’inverno.

La maggior parte delle attrezzature municipali e della protezione civile utilizzate per le operazioni di soccorso è andata distrutta, hanno affermato le autorità , a causa di una “grave carenza di carburante, macchinari pesanti, pezzi di ricambio e lubrificanti” che limita la loro capacità di far fronte alle emergenze meteorologiche.

Sabato, il comune di Gaza City ha avvertito che le stazioni di pompaggio delle acque reflue rischiano di guastarsi a causa della carenza di lubrificanti.

“Una chiusura totale potrebbe provocare fuoriuscite di liquami e allagamenti nelle aree circostanti, mettendo in pericolo i residenti e aggravando i rischi per la salute pubblica e l’ambiente “, ha dichiarato il comune.

Oltre alla contaminazione da acque reflue, gli ordigni inesplosi rappresentano un pericolo per la vita di coloro che si rifugiano nelle zone pianeggianti di Gaza.

Ramiz Alakbarov, un alto funzionario delle Nazioni Unite, ha dichiarato alla fine di settembre, al termine di una visita di tre giorni a Gaza, che la popolazione “vive in condizioni intollerabili, spesso sotto il livello del mare”.

In un’area di accoglienza, il signor Alakbarov ha spiegato: “Le munizioni inesplose rischiano di essere trasportate via dalle forti piogge e di colpire direttamente le tende ” .

Israele si rifiuta di fornire kit per rifugi di emergenza

Secondo il rapporto settimanale pubblicato venerdì dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), “gli attacchi aerei, i cannoneggiamenti e i bombardamenti israeliani” stanno ostacolando la capacità di svolgere azioni umanitarie a Gaza.

“Il 3 novembre, secondo quanto riferito, colpi di arma da fuoco hanno raggiunto una struttura gestita da un appaltatore delle Nazioni Unite a Deir al-Balah e un convoglio organizzato dalle Nazioni Unite a Rafah “, ha dichiarato l’OCHA.

Secondo l’OCHA, “lo stesso giorno, colpi d’arma da fuoco hanno colpito e danneggiato diverse tende in un sito che ospitava sfollati a nord di Rafah , costringendo un’organizzazione non governativa internazionale che si occupa di preparazione alle inondazioni ad abbandonare la zona “ .

Oltre a tende e teloni, gli abitanti di Gaza necessitano di 57.000 kit per rifugi di emergenza, 1,7 milioni di materassi e “decine di migliaia di altri articoli essenziali per l’alloggio e la vita quotidiana”, ha affermato l’OCHA.

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e un comitato interagenzie incaricato di coordinare gli interventi di emergenza in materia di alloggi , i kit per rifugi di emergenza, che consistono in “materiali per la struttura, un kit di sigillatura e attrezzi”, possono essere migliorati nel tempo e offrono alle famiglie maggiore dignità e flessibilità rispetto alle tende.

Israele si rifiuta di consegnare i kit per i rifugi di emergenza perché contengono legno, il cui ingresso a Gaza è vietato.

Sebbene una parte dei materiali necessari per la costruzione di rifugi sia già presente nelle catene di approvvigionamento delle agenzie umanitarie, l’OCHA ha dichiarato questa settimana che, a causa di vincoli di bilancio e restrizioni israeliane, “questi materiali potrebbero non essere acquistati e spediti fino alla seconda metà dell’inverno, rendendo i prossimi due mesi un periodo critico per soddisfare le urgenti esigenze di preparazione invernale ” .

Le forniture attualmente disponibili a Gaza sono limitate, in parte a causa dei tagli al bilancio delle Nazioni Unite, ha dichiarato sabato alla BBC Jonathan Veitch, rappresentante dell’UNICEF in Palestina .

“Dovremo essere molto più selettivi riguardo alle azioni che sosteniamo”, ha affermato. “Ma purtroppo, le gravi inondazioni di questa mattina significano che quasi tutti hanno bisogno di aiuto.”

L’avvertimento lanciato dalle autorità di Gaza all’inizio di novembre era più diretto.

Le autorità locali responsabili degli affari civili e dei servizi pubblici a Gaza hanno chiesto all’ONU e al resto della comunità internazionale di “esercitare una forte pressione” per aprire i posti di blocco e consentire l’ingresso senza restrizioni di materiali da costruzione per i rifugi e di carburante.

“La catastrofe incombe e il tempo stringe”, hanno dichiarato congiuntamente le autorità locali . ” Gaza vi supplica: non abbandonate i suoi bambini al freddo pungente e alle inondazioni”.

Fonte: https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/winter-weather-floods-gaza-man-made-catastrophe

Traduzione: Gerard Trousson