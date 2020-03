Le Tappe Dei Crimini Di Guerra Statunitensi In Medio Oriente. La scia di sangue dell’imperialismo americano

di Oskar Lafontaine

Chiunque voglia comprendere gli eventi in Medio Oriente, deve imparare che il capitalismo porta a una sempre maggiore concentrazione del potere economico, e quindi all’imperialismo, cioè a conquiste simili a guerre di materie prime e mercati di vendita.

Le fasi dei crimini di guerra statunitensi in Medio Oriente sono le seguenti:

Nel 1953, la CIA rovesciò il primo ministro iraniano democraticamente eletto Mohammad Mossadegh per riprendere il controllo del petrolio iraniano.

Negli anni ’80, gli Stati Uniti hanno schierato e sostenuto Osama Bin Laden e i jihadisti per scacciare i sovietici dall’Afghanistan.

Sempre negli anni ’80, gli Stati Uniti hanno aggiornato il sostegno a Saddam Hussein per sostenere la sua guerra contro l’Iran e hanno tollerato l’omicidio di migliaia di curdi iracheni.

Nel 1990 la prima guerra in Iraq iniziò con la menzogna dell’incubatrice in Kuwait.

Forze USA su Fallujah, Iraq

Successivamente nel 2003 la seconda guerra in Iraq, con le armi di distruzione di massa che non si trovarono. Di conseguenza, dopo qualche tempo è emerso lo “Stato islamico”.

Dal 2012, gli Stati Uniti hanno schierato e sostenuto gruppi jihadisti in Siria per cacciare Bashar al-Assad dal potere.

Nel 2018, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rotto l’accordo multilaterale sul nucleare con l’Iran, che era stato negoziato laboriosamente con l’Iran da 5 paesi.

Gli Stati Uniti cercano ancora e continuamente di nascondere questi rapporti con la loro propaganda e le loro bugie in tutto il mondo. Hanno giustificato l’omicidio del generale iraniano Soleimani con un imminente attacco alle strutture statunitensi: Soleimani era “direttamente e indirettamente” responsabile della morte di “milioni di persone”, ha detto Trump.

Ma il primo ministro iracheno Adil Abd al-Mahdi ha rivelato al parlamento che anche qui gli USA mentono spudoratamente: il giorno dell’omicidio, aveva intenzione di incontrare Soleimani per mediare un riavvicinamento diplomatico tra Iran e Arabia Saudita. Trump lo aveva ringraziato personalmente per questo sforzo mentre stava già pianificando l’attacco.

Dato che questi crimini di guerra negli Stati Uniti hanno provocato la morte di oltre tre milioni di persone negli ultimi decenni, è comprensibile che gli Stati Uniti siano il “terrorista numero 1” per tutte le persone in Medio Oriente. Trump, d’altra parte, ha definito Soleimani come “il terrorista numero uno in qualsiasi parte del mondo”.

Queste relazioni sono mostrate in dettaglio nei nachdenkseiten (“pagine di ponderazione”), che stanno diventando sempre più indispensabili per chiunque voglia formulare un giudizio critico su eventi politici e conflitti armati.

Tratto da un post su Facebook di Oskar Lafontaine , ex presidente del Die Linke Party tedesco.

Traduzione di Lisandro Alvarado