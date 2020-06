LE STELLETTE STIANO A GUARDARE

di Marco Della Luna

Dopo gli Stati Generali tenuti in segreto, il Conte annuncia che gli interventi per l’economia dovranno aspettare ancora mesi. Il Quirinale sta a guardare, come pure i militari, che hanno giurato di difendere la Patria e la Costituzione, mentre il governo abbandona e tradisce l’Italia.

La tradisce in senso non giuridico, ma etimologico: il verbo tradire, tradisco, vene dal latino tràdere, trado, che significa passare di mano, consegnare. Conte, il Pd, i 5S, stanno spezzando le reni all’Italia, cioè rinviano, rinviano, non intervengono, la lasciano precipitare economicamente e socialmente, come da mandato europeo, in modo che poi cada in mano ai capitali stranieri, soprattutto tedeschi: riempiti di debiti, fallimenti e disoccupati, gli Italiani fra un poco accetteranno, anzi invocheranno qualsiasi cosa, qualsiasi ‘condizionalità’, per tirare un poco il fiato: accetteranno MES, troika, Diktat, grecizzazione, cessione di infrastrutture e assets strategici. Forse anche dei monumenti. Era questo l’obiettivo, no?

Il grande presidente Napolitano mi correggerebbe: “non è tradimento, perché non esiste più una sovranità, una fedeltà nazionale italiana: esiste solo una sovranità e una fedeltà europea”. Lo vada a insegnare alla Corte Costituzionale tedesca, la quale, nella storica sentenza del 5 Maggio scorso, ha detto che la sovranità e la costituzione tedesca esistono ancora e prevalgono su quelle europee.

Dopo il disastro in arrivo, Conte & Soci non saranno molto popolari, non avranno più possibilità di farsi rieleggere normalmente dagli Italiani; potranno continuare la loro carriera politica solo in un modo: facendosi sostenere dalla forza dei conquistatori stranieri, ed è appunto con essi che si sono alleati: Colao innanzitutto, che li rappresenta oggi come le ha sempre rappresentati nelle operazioni di cessione di industrie strategiche agli stranieri. Conte soci si sono alleati con gli stranieri contro gli Italiani. Cacciano il ferro a fondo.

I commissari europei

Nel parlamento snobbato da Conte che fa proclami senza lasciarsi interrogare, la Boschi si vanta che Mattarella ipsissimus avrebbe esortato a questo nuovo corso. E le stellette stanno a guardare. Forse è meno peggio così. L’importante è che resti aperta la dogana per andarsene da questo schifo.