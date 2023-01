Le sfide diplomatiche del 2023





di Michel Raimbaud

Conflitto in Ucraina, rivalità Cina/Occidente o riorientamenti diplomatici dei Paesi del Sud: l’ex diplomatico Michel Raimbaud si interroga sulle grandi sfide del 2023 – notando, sullo sfondo, un indebolimento dell’egemonia occidentale.

Una sfida fondamentale: guerra o pace?

L’anno passato lascia un’eredità di un disastroso record diplomatico negativo. Tuttavia, questo non è iniziato male: il 3 gennaio 2022 i leader dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Biden, Putin, Xi-Jinping, Johnson e Macron) hanno prodotto una dichiarazione che seppellisce la “cultura dell’occidente” sulla base di un’osservazione: ” Muore anche chi spara per primo”.

Per gli ottimisti, l’America aveva quindi fatto i conti con l’idea che i suoi avversari potessero avere interessi da far valere e mezzi dissuasivi per difenderli: consapevole che la sua capacità di “primo attacco nucleare” poteva essere neutralizzata da una preventiva “decapitazione” da parte di armi russe, forse si rassegnerebbe ad ascoltare il punto di vista opposto e a discuterne, rinunciando a minacce, sanzioni e ricatti nucleari per fare diplomazia come gli altri. La crisi ucraina avrebbe messo in luce l’impossibilità di un dialogo, Joe Biden decretando che l’America doveva “di nuovo guidare il mondo come aveva sempre fatto ” (sic), un’idea barocca che ora va malissimo. In linea con Xi-Jinping, Vladimir Putin ha martellato da Mosca nell’agosto 2022: “Ripeto che l’ordine mondiale unipolare sta diventando un ricordo del passato. Non importa quanto i globalisti si aggrappino alla situazione, quel tipo di ordine è condannato .

Nel vasto mondo, soprattutto alle porte della vecchia Europa e ai confini della Cina, risuonano ancora i suoni degli stivali. Tuttavia, in questo momento in cui ci chiediamo cosa abbia in serbo per noi il nuovo anno nel suo bagaglio di trucchi, le élite occidentali, soprattutto quelle europee, si uniscono con fervore attorno a un’ossessione, quella di sconfiggere Putin, di schiacciare la Russia. Il che implica sostenere, armare ed equipaggiare un’Ucraina che, secondo la solita formula, molti non avrebbero potuto mettere sulla mappa un anno fa, un’Ucraina mitica ridotta a Zelensky, al suo regime corrotto, nazista da sotto le ascelle, che è diventata il riferimento del pianeta ben intenzionato. Nell’Occidente collettivo, intellettuali, media, politici, di destra o di sinistra, moderati ed estremisti, sono inebriati dai vapori deleteri di una sauna di beata stupidità e follia collettiva.

Dimentichiamo le opinioni, anestetizzate nelle “grandi democrazie” dal clamore e dall’omertà del rigore. Se è in buona fede evocare l’ipotesi o la fatalità di una guerra contro la Russia, o addirittura di un attacco nucleare (ordinato da Putin ovviamente, perché conosciamo la leggendaria moderazione della virtuosa America in fatto di bombardamenti), tutto accade come se fosse incongruo ricordare che la diplomazia è l’unico modo per sfuggire alla guerra quando lo spettro incombe.

Questo rifiuto di vedere la realtà in faccia è il problema del momento.

Le guerre americane

Uno scisma consumato: l’Occidente contro il blocco eurasiatico

L'”operazione speciale” intrapresa dalla Russia nel febbraio 2022 non ha creato la crisi ucraina, già mantenuta dal 2004 dall’egemonia americana, ne ha solo cambiato rotta, accelerando una ricomposizione del mondo annunciata nell’ottobre 2011 dal veto russo-cinese che vietava la NATO da qualsiasi intervento militare in Siria. In dieci anni la contestazione dell’ordine americano ha assunto dimensioni inaspettate, facendo sprofondare la società Onu in uno scisma irrimediabile, difficilmente risolvibile in diplomazia.

Il campo atlantico guidato da Washington, ossessionato da Israele e incarnato militarmente dalla NATO, vale a dire il 15% della popolazione mondiale compresi gli “occidentali d’onore” (Giappone, Corea del Sud, Taiwan, ecc.), cerca di preservare il privilegio egemonico confermato da la caduta dell’URSS. Anche se sta perdendo, più velocemente del previsto, i suoi vantaggi, le sue posizioni, così come la sua influenza “multisecolare”, conserva una capacità di disturbo che usa prodigamente. Questo Occidente preferisce le “regole” che si autofabbrica rispetto al diritto internazionale che sistematicamente ignora. Abbiamo perso il conto delle sue malefatte da Hiroshima, per non parlare del caos seminato a tutti i venti e delle sanzioni penali con cui da tre decenni inonda gli stati “ribelli”.

Di fronte all’egemone in titolo, il resto del mondo, dove vive l’85% dei terrestri sparsi in tre continenti (Asia, Africa, America Latina), ripone le sue speranze nel progetto guidato da Russia, Cina e potenze eurasiatiche, proponendo un mondo multipolare rispettoso delle sovranità e delle strategie nazionali. Con una nuova versione dell’alleanza tra il blocco defunto socialista e i non allineati, questo campo “eurasiatico” insiste sul rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. La Russia gli ha impresso la sua immagine di riferimento e di appoggio contro le pulsioni atlantiste. Il campo euroasiatico sta sviluppando una partnership strategica con la Cina che viene emulata. L’eterna Russia e il Celeste Impero formano una coppia attraente per i popoli in cerca di emancipazione, esasperati dalla condiscendente tutela dell’Occidente.

Esistono infatti due “comunità internazionali”, che non condividono né gli stessi punti di riferimento né gli stessi valori. Il margine lasciato al negoziato è pressoché inesistente, la responsabilità di questo è dell’America, che ha sistematicamente ignorato le ripetute aperture della Russia. Come potrebbe il dialogo riguadagnare i suoi diritti? Prevarrà quindi l’equilibrio di potere sul terreno.

Il record complessivo di fallimenti della diplomazia nel 2022 fa ben sperare di fronte alle immense sfide che l’attendono nel 2023, a cominciare dal confronto tra Nato e Russia, questione emblematica. E gli altri? Abbozzeremo qui un breve tour mondiale diplomatico.

Una grande sfida: la crescente tensione tra America e Cina

Gli incidenti e le provocazioni americane nel Mar Cinese e intorno a Taiwan sono solo il volto visibile di una spietata competizione per l’egemonia mondiale. Nel ruolo del diavolo, la Cina succede alla Russia, grazie in particolare alla “ripresa del Covid-19”. Già in stato di guerra con il loro grande vicino russo, su suppliche di Washington, i vassalli europei vengono dissuasi dal ricorrere al Medio Impero come partner economico di riserva. Il ricatto funziona: il Regno Unito è pronto a “ sostenere l’Ucraina senza limiti ” e ha concluso la sua breve luna di miele con Pechino, dove il regime porrebbe “ una sfida sistemica”. Alla Germania è stato chiesto di frenare il suo approccio vago. Secondo Macron, l’UE accetterebbe di irrigidire la sua posizione nei confronti della Cina, a patto (sic) che Washington rinunci alle leggi che incoraggiano le imprese europee a migrare oltre Atlantico… I canali della diplomazia rischiano quindi di diventare inefficaci con Pechino come lo sono già con Mosca. L’Unione europea è solubile nella diplomazia?

L’Occidente ha già perso la guerra economicamente e probabilmente anche militarmente: l’Unione Europea farebbe bene a riflettere sui mezzi per evitare un naufragio globale. Avendo puntato tanto su una narrazione (sostenendo Zelenskyj “finché serve”) che la porta a mancare il bersaglio”, potrebbe benissimo perdersi nella rasputitsa in Ucraina, una corsa a capofitto che ricorda quella del suo sovrano: il “ European construction” è ed è sempre stato un progetto americano. L’UE si considera un potenziale gigante, ma ha perso i contatti con la Russia e farà lo stesso con la Cina per gli stessi motivi. Addio allo stato dei suoi sogni se non trova la via della diplomazia…

Gli anti-Brexit ritengono che il fallimento del Regno Unito sia legato alla Brexit e che non ci sia altra soluzione se non un ritorno all’Unione Europea, formalmente o meno, per riprendere lì il suo ruolo tradizionale cavallo di Troia degli Stati Uniti. È un dilemma diplomatico per lei e per l’Europa, che potrebbe ripresentarsi nel 2023.

La crisi avrà evidenziato l’impatto della massiccia integrazione dell’Europa dell’Est sulla coesione dell’UE, una sfida che resta da risolvere, con la Polonia che si è rivelata una delegazione d’elezione per l’America e per la Germania un pericoloso sfidante. Rinuncerebbe volentieri, senza dirlo, alla “coppia franco-tedesca” venerata a Parigi in favore di un duo tedesco-americano in “una partnership di leadership”. Secondo l’ex diplomatico britannico Alastair Crooke, il ministro degli Esteri tedesco avrebbe recentemente evocato a New York un mondo diretto da Washington e Berlino, riprendendo l’idea un tempo agitata da George Bush. ” È giunto il momento “, avrebbe detto il ministro. Cosa ne pensa Macron, perso nel suo sogno stellato dell’Europa?

È chiaro che la posizione della Germania nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti dell’UE e del partner francese non è chiara, in particolare sulla questione dell’approvvigionamento di gas russo, vitale per la sua economia. Una bella sfida diplomatica, complicata come si potrebbe desiderare, per l’Europa e i suoi turificatori… Rischia di pagarne cara una scelta politica aberrante, ma secondo i canoni della geopolitica, quella di avere come alleato preferito un mare lontano , alienando la Russia, uno stato vicino che rimarrà tale qualunque cosa facciamo… Una decisione che non favorisce l’uso della diplomazia.

Le molteplici sfide del complicato Oriente e consorti

Il conflitto siriano e la guerra in Ucraina sono strettamente collegati. Secondo Vladimir Putin, bravo scacchista, “la Siria è la chiave del futuro” e aggiungere in tono premonitore: “ La soluzione di questo conflitto siriano ispirerà la soluzione di altri conflitti ”. Questa convinzione è condivisa dal presidente al-Assad che ha dichiarato davanti al Parlamento di Damasco il 12 marzo 2020: ” La guerra alla Siria non è un caso isolato, ma parte della lotta internazionale guidata dall’Occidente, per mantenere il proprio controllo sul mondo dopo essere stato scosso dall’ascesa di potenze internazionali che rifiutano la modalità unipolare”. È vero che la Siria ha messo fine al piano neoconservatore delle “rivoluzioni arabe”, ma sta pagando a caro prezzo la sua “impensabile vittoria” al prezzo di un’interminabile guerra ibrida “dimenticata” che martirizza il suo popolo. Riuscirà la Russia a imporre una soluzione diplomatica nello stato attuale delle Nazioni Unite, nonostante la malevolenza dell’Asse del Bene?

Il caso è indissolubilmente legato a quello del Libano, tanto maltrattato dai suoi amici occidentali quanto la Siria dai suoi aggressori. Non può essere compreso ignorando la strategia di Israele e il suo disegno dal Nilo all’Eufrate. Oro…

Cina Iran la nuova intesa

Il ritorno della causa palestinese agli onori della cronaca, di pari passo con l’aumento della riprovazione nei confronti di Israele, è uno dei dossier suscettibili di progredire nel 2023. La rivolta dei palestinesi si avvia a smentire la doppia speranza del Ben -Gurion sionisti: ” I vecchi moriranno e i giovani dimenticheranno “. La generalizzazione della resistenza trova un’eco favorevole in Occidente, come testimoniano un recente voto all’Onu di condanna dello stato di apartheid, e l’unanimità del rifiuto della normalizzazione abramitica. Lo “scisma” potrebbe essere superato su questo dossier.

Il riavvicinamento tra Turchia e Siria? L’insopportabile pazienza diplomatica russa darà finalmente i suoi frutti? A inizio anno sembrerebbe che Erdogan sia impegnato in un percorso tortuoso e non privo di pericoli: unisce una volontà diplomatica di riconciliazione con Assad, una gestione realistica dei terroristi sponsorizzati da 12 anni e l’ossessione per uno stato curdo indipendente entità nella regione. Sceglierà finalmente la NATO, di cui è il pilastro, o l’Eurasia, alla quale appartiene come gli altri popoli turchi?

Il flirt dell’Arabia Saudita con Cina e Russia conferma quanto avevamo intuito: anche Mohammad Ben Salman (MBS) è esasperato dall’arroganza dell’Occidente e dal disinvolto opportunismo degli Stati Uniti, ignari del patto di Quincy… Pagamento del petrolio in yuan, rifiuto di aumentare la produzione da parte dell’OPEC, persino chiedere di entrare nei BRICS… Adesso basta. Questo grande divario fa parte dell’effervescenza del mondo arabo e del movimento di rivolta che sta scuotendo i cortili dell’Occidente, del Sahel, dell’Africa e dell’America Latina.

L’Iran è un caso esemplare. La cooperazione con Mosca, il patto strategico con Pechino, l’adesione ai BRICS dimostrano che ha scelto il suo campo, unendosi al terzetto dirigente del campo eurasiatico. Nonostante le sanzioni, le pressioni, l’Iran è un elemento chiave dell’asse della resistenza, che può permettersi di rinegoziare l’accordo sul nucleare senza sacrificare nulla della sua libertà di azione. Mostra la via agli stati musulmani indecisi e sfida gli occidentali…

Tante sfide da affrontare diplomaticamente nel 2023. Ma la diplomazia non è anche un’arte dell’acrobazia?

Fonte: RT Francia

Traduzione: Luciano Lago