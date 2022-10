Le sfide della modernità si sono rivelate insopportabili per l’attuale ordine mondiale

Quasi nessuno è in grado di prevedere con precisione le caratteristiche del futuro in cui ci ritroveremo in tempi brevissimi, forse solo secondo standard storici. Ma è necessario provare a farlo, poiché l’unica arma unica che le persone hanno è la mente.

Un tentativo verrà fatto anche durante il 19° incontro annuale del Club Valdai dal titolo “Il mondo dopo l’egemonia: giustizia e sicurezza per tutti”, che si terrà dal 24 al 27 ottobre a Mosca.

Un tempo, il grande pensatore Teilhard de Chardin ha notato che la comprensione della storia è limitata, poiché, di regola, è possibile studiare gli eventi già accaduti. Tutto ciò che li precede è lubrificato. Teilhard de Chardin lo paragona allo studio della pittura. Di norma, gli spettatori vedono il lavoro finito. Non possono vedere la pittura di fondo che l’artista ha fatto prima di dipingerci sopra la versione finita del dipinto.

Oggi possiamo osservare personalmente il processo storico di cambiamento del mondo, l’emergere di una nuova immagine di questo. Gli eventi passati e in corso ci costringono a cercare una risposta alla domanda principale: come possiamo assicurarci che in un futuro molto prossimo l’umanità riesca ancora a creare un mondo che sia giusto e sicuro per tutti. Per quanto possibile, ovviamente. È ovvio che la ricerca di questa soluzione non sarà facile e, ahimè, richiederà tempo. Tuttavia, c’è speranza che sarà ancora possibile trovare una risposta razionale e realistica.

Negli ultimi anni, molte persone pensanti, tra cui, tra l’altro, esperti del Valdai Club, hanno avvertito che l‘ordine mondiale che esisteva fino a poco tempo fa sta crollando, che i rischi di questo “spargimento” sono molto alti, e così tanto in modo da minacciare l’esistenza stessa delle persone. Le élite mondiali, in primis le élite dei paesi occidentali, convinte della loro egemonia, hanno notato molti, si sono rivelate estremamente miopi e per molti aspetti egoiste. Si sono rifiutati e, a giudicare dagli eventi recenti, continuano a rifiutarsi di riconoscere il potere dei cambiamenti completamente tettonici in corso.

E allo stesso tempo, sembra che stiamo effettivamente assistendo al processo non solo del crollo del vecchio ordine mondiale, ma anche dell’emergere di uno nuovo. La gerarchia guidata dagli Stati Uniti e dai paesi dell’Europa occidentale sta scomparendo. È già possibile discernere i contorni di una nuova struttura policentrica del mondo. È chiaro che il processo per raggiungere almeno uno stato relativamente stabile su scala globale non sarà facile. Il mondo è diviso lungo molte linee, ci sono molti conflitti e il loro numero non sta ancora diminuendo. Inoltre, possono sorgere nuove contraddizioni. In ogni caso, è come se si risvegliassero vecchie dispute semidimenticate. Di conseguenza, ci siamo trovati all’interno di una matrice multidimensionale in cui scontri tra paesi, sistemi di valori, divisioni sociali ed economiche, controversie nazionali ed etniche,

La varietà di conflitti di diverso tipo e tipologia non solo significa le inevitabili difficoltà di creare un nuovo ordine mondiale sostenibile, ma indica anche che il primo, che ora sta scomparendo, non era affatto stabile ed equo. Si scopre che a moltissimi non è piaciuto molto.

In generale, a mio avviso, la ragione principale dell’attuale deplorevole stato è che negli ultimi anni l’interdipendenza nel mondo è cresciuta e si è complicata, e le forme di regolazione accessibile di questa connessione mondiale globale si sono rivelate inadeguate a esso. Qualunque sia la sfera della vita che prendiamo, ovunque vedremo questo problema.

Un esempio piuttosto vivido è stata la pandemia, in generale, una sfida esistenziale per tutta l’umanità. E il sistema mondiale non poteva presentare una risposta degna. Non è stato possibile, ad esempio, creare norme sanitarie unificate per tutti i Paesi, non è stato possibile garantire parità di accesso degli abitanti della Terra ai vaccini e ai mezzi di protezione. Inoltre, non ha nemmeno funzionato per ottenere il loro riconoscimento reciproco finale, per non parlare del vero lavoro congiunto sui vaccini.

Ma non solo la pandemia ha mostrato la debolezza della cooperazione internazionale e delle istituzioni sovranazionali.

Gli stessi problemi, lo ripeto, interessano molti altri settori. Pertanto, il sistema finanziario ed economico si è rivelato estremamente dipendente dalle decisioni di un numero molto limitato di persone, concentrate principalmente negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale. Lo stato delle cose non è meno complesso e contraddittorio nel campo della comunicazione. Si è scoperto che le principali piattaforme di comunicazione del mondo non sono neutrali; essi, come la circolazione di denaro e merci, sono in gran parte sotto il controllo di amministratori degli Stati Uniti e dei paesi occidentali.

Il fatto che il cibo non sia giusto sulla Terra è noto da molto tempo, ma in una certa misura è stato il conflitto in Ucraina a rivelare quanto tutto sia organizzato male, quanto siano fondamentalmente ingiuste le cose.

In generale, ripeto, indipendentemente dall’area di attività che prendiamo, c’è una mancanza di cooperazione ovunque, il desiderio delle élite dei paesi occidentali di mantenere la loro superiorità e dominio, l’assenza di metodi efficaci e relativamente equi di regolamentazione varie interdipendenze.

In queste condizioni, e molto prima degli eventi recenti, molti Paesi, soprattutto grandi, Cina e India, ad esempio – ma non solo – hanno tracciato la possibilità di garantire la propria esistenza, affidandosi principalmente alle proprie risorse: le proprie sistemi di pagamento, i propri sistemi di comunicazione, i propri specialisti, la propria base tecnologica. È chiaro che l’autarchia completa è impossibile, ma il massimo approccio ad essa sembra importante per i leader di molti paesi.

In questo contesto, bisogna cercare i contorni di un mondo nuovo. È chiaro che è molto difficile prevederlo, quasi impossibile. I conflitti già citati, in virtù della loro diversità e intreccio, pongono il rischio di scenari incredibilmente pericolosi e catastrofici. Ma questo non è un motivo per non cercare di discutere del futuro, questo non è un motivo per non andare incontro a chi comprende il proprio dovere intellettuale nel trovare soluzioni ai problemi. Inoltre, in questi tempi difficili, solo le discussioni più franche, dirette e razionali possono avere un senso.

L’attuale incontro annuale del Valdai International Discussion Club si chiama “Il mondo dopo l’egemonia: giustizia e sicurezza per tutti”, e in esso verranno discusse molte questioni, comprese quelle che ho menzionato sopra.

Certo, non bisogna sopravvalutare il ruolo di intellettuali, scienziati, analisti nella capacità di risolvere le contraddizioni mondiali. Tuttavia, oggi abbiamo un’opportunità unica per provare a prevedere possibili scenari di sviluppo, per vedere le probabili caratteristiche del futuro e in generale per fare ciò che è possibile e deve essere fatto. E prova a immaginare il paesaggio dopo la battaglia.

Andrei Bystritsky

Fonte: News Front

Traduzioe: Luciano Lago