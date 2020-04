Le sanzioni USA impediscono a Cuba l’arrivo di medicinali

da Redazione

Cuba denuncia il blocco degli Stati Uniti che si dimostra “ancora più crudele” durante l’epidemia di COVID-19, stanno impedendo l’arrivo di risorse mediche sull’isola.

” Il blocco degli Stati Uniti contro Cuba è più genocida e crudele che in tempi normali […] quando non siamo in presenza di un’epidemia “, ha avvertito ieri Néstor Marimón, direttore delle relazioni internazionali del Ministero della salute cubano.

Secondo Marimón, l’attuale blocco economico-finanziario che il governo degli Stati Uniti ha imposto contro la sua nazione è “il sistema di punizione più grave, ingiusto e prolungato da un paese all’altro”.

Cuba ha denunciato una settimana fa che una spedizione di maschere, respiratori, kit di test diagnostici per il nuovo coronavirus, noto come COVID-19, inviato dalla Cina, non è arrivata sull’isola, perché la compagnia americana che doveva trasportarla temeva le sanzioni di Washington ed ha rinunciato alla fornitura.

Il blocco degli Stati Uniti impedisce l’arrivo di forniture mediche e di presidi sanitari a Cuba.

” È molto difficile acquistare attrezzature, forniture, medicinali, siamo obbligati ad acquistarli da mercati molto distanti dove raddoppiano i prezzi, i costi sono triplicati e in molti casi, sta già impiegando troppo tempo ” , ha denunciato Marimón.

Il ministero cubano della sanità pubblica ha riferito venerdì che il numero di persone infette dal nuovo coronavirus sull’isola è aumentato a 564, dopo aver registrato 49 nuove diagnosi positive con la malattia letale.

Cubani contro il blocco USA



Il governo degli Stati Uniti, presieduto da Donald Trump, insiste sulla sua ostilità e afferma che non metterà fine agli embargo che ha applicato contro alcuni paesi, tra cui Cuba, Venezuela e Iran, o nel mezzo della pandemia, un fatto che, secondo le organizzazioni internazionali prova l’immoralità negli Stati Uniti e il loro disprezzo per i diritti umani.

ONU: le sanzioni contro Iran, Cuba e Venezuela violano i diritti umani

Nonostante sia stata vittima del blocco e delle pressioni da Washington, Cuba ha inviato centinaia di medici e infermieri in vari paesi del mondo, come il Nicaragua, la Giamaica, il Suriname, l’isola di Granada e il Venezuela, oltre che in Italia. , per contribuire alla lotta contro il coronavirus.

L’Avana ha usato l’interferone Alfa 2B contro il coronavirus in Cina ed è stato un successo, motivo per cui il governo dell’isola ha ricevuto richieste da 15 paesi per l’acquisto del farmaco.

Nonostante questo Cuba avrebbe necessità di ottenere medicinali di vario tipo per curare la sua popolazione ma questi gli vengono negati per causa delle sanzioni USA.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Lisandro Alvarado