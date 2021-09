Le sanzioni USA contro la Siria subiscono un contraccolpo





di Moon of Alabama.

L’ostilità degli Stati Uniti verso l’asse di resistenza in Iran, Iraq, Siria e Libano porta a obiettivi contrastanti. Se gli Stati Uniti vogliono isolare la “resistenza”, vogliono anche mantenere il loro ruolo dominante in Libano. Questi obiettivi sono ora in conflitto. Gli Stati Uniti si trovano quindi in una situazione in cui dovranno revocare le sanzioni contro la Siria per poter competere politicamente con Hezbollah in Libano.

Gli Stati Uniti avevano assediato economicamente il Libano per costringerlo a obbedire :

“ Dopo il fallimento di Israele nel distruggere o sconfiggere Hezbollah nella guerra del 2006, la vittoria dell’Asse della Resistenza nel conflitto siriano e la crescente portata militare e strategica di Hezbollah, gli Stati Uniti hanno attuato una politica volta a affamare il Libano e a destabilizzare l’economia del paese. Ma il bagaglio di trucchi di Washington era vuoto, a parte quest’ultima arma di sanzioni/assedio. …

Israele vuole che gli Stati Uniti facciano l’impossibile: fare pressione sul Libano per il disarmo di Hezbollah e riprendere i negoziati sul conteso confine del Mar Mediterraneo per l’estrazione del gas. …

Nel frattempo, i libanesi hanno perso fiducia in un sistema bancario che ha confiscato i loro risparmi quasi due anni fa e in una banca centrale sostenuta dagli Stati Uniti che ha contribuito al crollo della valuta locale. Il governo libanese in bancarotta, a sua volta, ha tolto la maggior parte dei sussidi alla benzina necessari per far funzionare ospedali, elettricità, trasporti e panetterie ”.

Il Paese non ha più riserve monetarie per importare petrolio o benzina e per generare elettricità. Le interruzioni di corrente ora durano 22 ore al giorno. Non c’è più un governo funzionante che possa risolvere questi problemi.

Il Libano è quindi immerso in una recessione estremamente profonda durante la quale il tasso di povertà è passato dal 40% a oltre l’80%. Inoltre, nessun politico o leader di fazione libanese oserà attaccare Hezbollah perché è troppo potente per essere sconfitto. Allo stesso modo, nessuno, tranne forse Israele o gli Stati Uniti, vuole che il Libano torni ai giorni della guerra civile.

Hezbollah ha aiutato i suoi membri a superare la crisi fornendo loro cibo sovvenzionato. Ma non può sostenere tutto il Libano. Quello che può fare, tuttavia, con i suoi amici in Siria e Iran, è rompere l’assedio che gli Stati Uniti stanno imponendo al Paese.

L’Iran si era offerto di fornire petrolio al Libano in cambio di lire libanesi (senza valore). Ma il governo libanese non ha accettato l’offerta perché gli Stati Uniti l’hanno minacciata di ulteriori sanzioni.

Hezbollah si è precipitato nella breccia. Tre petroliere hanno lasciato l’Iran e sono in viaggio per la Siria. Il loro carico sarà raffinato in una raffineria siriana. Da lì, il gasolio e la benzina verranno trasportati in Libano dove Hezbollah organizzerà la distribuzione.

Dopo che questo si è saputo e le petroliere sono partite – protette dalla minaccia di Hezbollah di attaccare chiunque le avesse toccate – gli Stati Uniti hanno dovuto contrastare l’offerta. Non potrebbero più sostenere la pretesa di essere amici del Libano se si vedesse che non stanno facendo nulla per aiutare il paese quando Hezbollah e l’Iran gli danno un sostegno reale.

Petroliere iraniane verso l Siria e Libano

Quindi gli Stati Uniti hanno escogitato un piano piuttosto strano. L’Egitto aumenterà le sue forniture di gas naturale in Giordania dove verrà utilizzato per generare elettricità che verrà poi esportata in Libano. Non sappiamo ancora da chi, o come, tutto questo verrà pagato.

Inoltre, poiché Libano e Giordania non hanno un confine comune, l’elettricità dovrà essere trasportata attraverso la Siria!

Il piano degli Stati Uniti per fornire un sostegno marginale al Libano richiede quindi la rottura delle sanzioni statunitensi contro la Siria e il suo isolamento diplomatico:

“Mercoledì la Giordania ospiterà una riunione dei ministri dell’energia egiziano, siriano e libanese per discutere del trasporto di gas egiziano in Libano per la produzione di energia”, ha affermato l’emittente statale Mamlaka.

Gli Stati Uniti sono in trattative con Egitto e Giordania per un piano per alleviare la carenza di elettricità in Libano, che prevede l’utilizzo del gas egiziano per generare elettricità in Giordania, che verrebbe trasmessa attraverso la Siria.

Una delegazione libanese di alto livello ha visitato Damasco sabato per aprire la strada al piano sostenuto dagli Stati Uniti per alleviare la carenza di energia in Libano.

Le sanzioni statunitensi contro Damasco complicano qualsiasi sforzo per aiutare il Libano attraverso la Siria, ma i diplomatici affermano che Washington sta studiando modi per superare questi ostacoli con urgenza .

Gli Stati Uniti dovranno ora revocare le sanzioni contro la Siria per vincere una guerra di pubbliche relazioni contro l’asse di resistenza libanese. Alcuni pagamenti dovranno essere effettuati anche alla Siria per ricostruire le necessarie linee elettriche che sono state distrutte durante la guerra.

Spingendo per l’imposizione di sanzioni e blocchi a chiunque non sia d’accordo con la visione del mondo “occidentale”, gli Stati Uniti stanno frustrando i propri obiettivi politici. Il rischio che tutto il Libano passi dalla parte della resistenza ora li costringe a infrangere la loro stessa politica di sanzioni.

È una sconfitta diplomatica e una perdita di immagine che pochi in Medio Oriente sono pronti a dimenticare in qualunque momento.

fonte: https://www.moonofalabama.org

Traduzione: Gerard Trousson