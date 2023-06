Le sanzioni statunitensi stanno annegando i siriani

I giorni in cui gli Stati Uniti dettavano ordini al mondo arabo e le guerre progettate dagli Stati Uniti per il cambio di regime in Medio Oriente sono finiti, scrive Steven Sahiounie.

Centinaia di uomini, donne e bambini siriani sono annegati ieri mattina nel Mar Mediterraneo al largo della Grecia dopo l’affondamento di un peschereccio egiziano diretto in Italia. Viene definito uno dei più letali disastri di navi migranti nel Mar Mediterraneo. Ben 750 persone sono state stipate sulla barca, con donne e bambini sotto il ponte, motivo per cui i 104 sopravvissuti erano tutti giovani uomini. 78 corpi sono stati recuperati a 75 chilometri al largo di Kalamata, in Grecia.

Nove trafficanti di esseri umani egiziani sono stati arrestati in Grecia e incolpati come parte di una rete di contrabbando che faceva pubblicità su Facebook . Gli annunci promettevano una vita migliore in Europa e facevano pagare tra $ 5.000 e $ 6.000 a persona. Ma anche la Grecia è stata incolpata per la sua parte poiché stava monitorando la nave ma non ha mai preso provvedimenti per fermare la nave e scaricare i passeggeri. I greci dicono che stavano comunicando con la nave, e la nave ha chiesto di poter continuare a navigare verso l’Italia. Dopo che il motore si era fermato, i passeggeri furono presi dal panico e i loro movimenti improvvisi hanno fatto ribaltare e affondare la nave.

La colpa è delle sanzioni statunitensi ed europee alla Siria. Non c’è guerra in Siria. I campi di battaglia sono rimasti a lungo silenziosi in tutta la Siria, ma in Siria non è consentita la ripresa o la ricostruzione, perché le sanzioni degli Stati Uniti e dell’UE impediscono qualsiasi ricostruzione o investimento straniero nei progetti di ricostruzione.

Infrastrutture, ospedali, case, scuole, fabbriche e imprese sono rimaste in attesa della revoca delle sanzioni per ordinare parti e forniture dall’estero per iniziare il lungo processo di ripresa dall’attacco USA-NATO alla Siria per il cambio di regime, conclusosi nel fallimento.

Damasco oggi: rovine e miseria

I media occidentali mentono quando ripetono ripetutamente al loro pubblico occidentale che in Siria infuria una violenta guerra civile e che le persone se ne vanno temendo per la propria vita, e questa è la causa della crisi dei migranti. Questo non è vero. Da Aleppo, Damasco, Homs e Latakia le strade sono sgombre e aperte, le strade sono libere da soldati e posti di blocco, e ci sono anche turisti che arrivano per visitare siti religiosi e storici. I media occidentali devono convincere il loro pubblico che le politiche estere occidentali progettate per creare disperazione in Siria non sono da biasimare. Sono le sanzioni occidentali, messe in atto dalle democrazie, che mantengono i siriani disoccupati e senza alcuna rete di sicurezza sociale, le persone sono costrette a rischiare la vita per sfamare le proprie famiglie a casa.

La minuscola provincia di Idlib, un’area olivicola nel nord-ovest, è sotto il controllo di Hayat Tahrir al-Sham, un gruppo terroristico di Al Qaeda sostenuto da Onu, Stati Uniti, UE e aiuti umanitari occidentali, ma ci sono solo 3 milioni di civili lì , mentre il resto del Paese detiene 15 milioni. Le persone che hanno lasciato la Siria sulle navi non provenivano da Idlib, perché lì soddisfano tutti i loro bisogni e hanno anche opportunità di affari lì perché la Turchia, gli Stati Uniti e l’UE sostengono quella popolazione.

Giovedì l’ UE ha ospitato una conferenza dei donatori per i rifugiati siriani in Turchia, Libano e Giordania. Sono stati promessi 2,1 miliardi di dollari, ma ne beneficeranno solo i siriani che vivono nell’enclave terroristica di Idlib o quelli che vivono nei campi nei paesi vicini. L’UE non invierà 1 euro a Damasco per i 15 milioni di siriani che stanno subendo le sanzioni e stanno contemplando un viaggio che potrebbe finire con l’annegamento.

I siriani che partono per disperati e pericolosi viaggi in mare verso l’Europa sono migranti economici. Stanno fuggendo dalla povertà imposta loro dagli Stati Uniti e dall’UE. Cercano un reddito, perché i loro precedenti posti di lavoro gli sono stati tolti da terroristi che sono entrati dalla Turchia e hanno smantellato i macchinari delle fabbriche e li hanno portati in Turchia dove agenti vicini al presidente turco Erdogan hanno ricostruito le fabbriche lì e vi hanno assunto profughi siriani a salario molto al di sotto del limite sindacale dei lavoratori turchi.

L’economia siriana è al collasso e la valuta svalutata. Quello che prima costava 100 lire siriane (SL) nel 2011, ora ne costa 10.000. $ 1 equivaleva a 50 SL e ora oscilla tra 8.000 e 9.000 SL. A causa delle sanzioni, ai commercianti siriani è impedito di ordinare anche gli articoli più basilari come materiali di fabbrica e prodotti da costruzione. Ad un certo punto, i farmaci chemioterapici erano impossibili da ordinare a causa di produttori stranieri nel timore di sanzioni statunitensi. A causa delle sanzioni bancarie statunitensi ed europee sulla Siria, ai commercianti è vietato inviare pagamenti dalla Siria ad aziende all’estero. Il porto di Latakia rimane inattivo invece di essere animato da attività per ricostruire vite.

I colloqui di pace di Astana si terranno presto in Kazakistan il 20-21 giugno. I vice ministri degli Esteri di Siria, Iran, Russia e Turchia discuteranno i piani per una normalizzazione tra Turchia e Siria e anche per una tabella di marcia per una soluzione politica della crisi siriana. Tuttavia, Damasco insiste che la normalizzazione non è possibile mentre la Turchia sta occupando militarmente l’area lungo il confine settentrionale. Il 10 maggio, i ministri della Difesa di tutti e quattro i paesi si sono incontrati a Mosca e sono stati incaricati di sviluppare una tabella di marcia, che sarà discussa nel prossimo incontro.

Il 14 giugno, il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha dichiarato che la tabella di marcia per la normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco è ora pronta per essere discussa ad Astana.

Il processo di pace di Ginevra per la Siria si è riunito numerose volte, ma non ha mai avuto successo. Gli esperti sottolineano il fatto che gli incontri di Ginevra sono dettati dalle richieste di Washington, desiderosa di mantenere la Siria distrutta e non recuperata dalle sanzioni statunitensi in atto. Tuttavia, Geir Pedersen, inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, ha espresso ottimismo nella riunione di Astana, ma gli Stati Uniti potrebbero impedirgli di attuare qualsiasi progresso che provenga da Astana. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto parte dell’attacco statunitense del 2011 alla Siria progettato dal presidente Obama, mentre Biden era vicepresidente.

Quando la Siria e la Turchia sono state colpite da un terremoto di magnitudo 7.8 il 6 febbraio, il Regno dell’Arabia Saudita si è affrettato a consegnare aiuti umanitari a Damasco per le vittime di Latakia e Aleppo, le due aree più colpite in Siria. Gli Stati Uniti, l’UE e altri gruppi umanitari occidentali hanno scelto di inviare rigorosamente aiuti ai 3 milioni sotto il controllo dei terroristi a Idlib, passando per i 15 milioni di siriani che non hanno mai ricevuto nemmeno una pagnotta dagli Stati Uniti.

Il 10 marzo, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno firmato un accordo di normalizzazione mediato dalla Cina. Questo è stato un terremoto politico avvertito in tutto il Medio Oriente, poiché i due ex nemici hanno unito le forze per lavorare per la pace e la prosperità per la regione. Sulla scia della ritrovata cooperazione, l’Arabia Saudita ha raggiunto la Siria e ha avuto luogo un incontro che ha visto il ritorno del presidente siriano alla Lega Araba e le funzioni di ambasciata stabilite tra i due paesi.

Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha un progetto Vision 2030 che si basa sulla pace e sulla stabilità nella regione, e ha chiesto la cessazione delle interferenze straniere e delle guerre per procura istigate. L’Arabia Saudita ha preso fermamente l’iniziativa per trovare una soluzione politica pacifica per la crisi siriana ed è disposta a lavorare con Cina, Russia e Iran per raggiungere i suoi obiettivi.

I giorni in cui gli Stati Uniti dettavano ordini al mondo arabo e le guerre progettate dagli Stati Uniti per il cambio di regime in Medio Oriente sono finiti. L’Arabia Saudita sta imbarcando una nuova rotta e richiede una navigazione tranquilla su acque calme.



Steven SAHIUNIE

Steven Sahiounie è un pluripremiato giornalista siriano americano residente in Siria. È specializzato sul Medio Oriente. È anche apparso in TV e radio in Canada, Russia, Iran, Siria, Cina, Libano e Stati Uniti.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago