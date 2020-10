Le relazioni tra Parigi e Ankara si stanno deteriorando rapidamente

di Vladimir Danilov

Le relazioni tra Turchia e Francia, formalmente alleati della NATO, si sono recentemente deteriorate bruscamente sullo sfondo della contesa sulla Siria, la Libia, la disputa turco-greca nel Mediterraneo orientale e gli eventi che si verificano in Nagorno-Karabakh.

Senza alcun dubbio, l’impulso per questo è stato l’operazione denominata “Fonte della pace”, che la Turchia ha avviato nel nord della Siria nell’ottobre dello scorso anno. Quindi le forze armate turche hanno lanciato attacchi missilistici su 16 insediamenti nella Siria orientale, bombardando curdi e ammassando rinforzi nella provincia turca di Hatay per poi spostare quelle unità di truppe turche nel territorio controllato dall’esercito arabo siriano e dalle sue forze alleate. La coalizione internazionale ha condannato queste azioni di Ankara, avviato pattugliamenti a est di Aleppo e evacuato il personale del servizio militare dai checkpoint di Raqqa e Al-Hasakah.

Le relazioni tra Francia e Turchia si sono ulteriormente aggravate dopo l’intervento di Ankara nella crisi in Libia. Le navi della Marina francese hanno iniziato a interferire apertamente con le navi turche che trasportavano carichi in Libia, fornendo dozzine di tonnellate di armamenti in violazione dell’embargo internazionale. La situazione di stallo tra Parigi e Ankara si è ulteriormente intensificata dopo che la Turchia ha firmato un accordo nel novembre 2019 con il governo di accordo nazionale (GNA) in materia di confini marittimi e cooperazione militare.

L’incidente all’inizio di giugno tra navi da guerra francesi e turche, quando tre navi da guerra turche al largo delle coste libiche non hanno consentito a una fregata francese di classe Courbet che aveva partecipato all’operazione NATO Sea Guardian di ispezionare una nave da carico turca, costringendo Parigi a dichiarare necessità di rivedere le relazioni di quest’ultima con l’Unione europea. Inoltre, secondo il presidente francese Emmanuel Macron, questa è stata l’ennesima prova della “morte cerebrale” da parte della NATO, a seguito della quale l’Alleanza del Nord Atlantico è finita direttamente coinvolta nel confronto tra Francia e Turchia. Ankara, da parte sua, ha accusato Parigi di “azioni distruttive” in Libia sin dall’inizio dell’intervento armato occidentale in questo paese, ignorando ogni controprova.

Va notato che il modo in cui si è sviluppata la situazione intorno alla Libia è ora un motivo di irritazione piuttosto grave nelle relazioni tra i due paesi, dove Parigi e Ankara stanno dando il loro sostegno dietro le parti opposte: per la Francia, è l’Esercito nazionale libico (LNA), guidato dal feldmaresciallo Khalifa Haftar, e per Ankara è il governo di accordo nazionale che si è stabilito a Tripoli, e al quale fornisce assistenza militare dal dicembre dello scorso anno. Il crescente radicamento delle posizioni turche in Libia negli ultimi anni, dove Ankara ha trasferito non solo armi ma mercenari dalla Siria, è di particolare preoccupazione per il presidente francese.

Terroristi filo turchi in Libia

Lo scandalo di spionaggio scoppiato tra i Paesi alla fine di giugno non ha minimamente migliorato i rapporti tra Parigi e Ankara: le autorità turche hanno arrestato quattro cittadini del Paese perché sospettati di spionaggio per conto della Francia.

Le tensioni tra i due paesi sono aumentate ulteriormente dopo che la Francia ha sostenuto i diritti di Grecia e Cipro nel Mediterraneo orientale, dove Ankara sta perforando al largo nonostante il malcontento dell’UE. “Sostengo pienamente Cipro e la Grecia, dal momento che si sono imbattute in violazioni della loro sovranità da parte della Turchia. È inaccettabile che lo spazio marittimo degli Stati membri dell’UE venga violato e messo in pericolo. Chi lo fa dovrebbe essere punito ”, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. Parigi ha invitato la Turchia a fermare l’esplorazione petrolifera nel Mediterraneo orientale. Per garantire il rispetto del diritto internazionale, la Francia ha deciso di rafforzare la sua presenza militare nella regione. Erdogan, da parte sua, ha risposto duramente a Macron, dimostrando che non intendeva ritirarsi.

Lo scoppio della guerra in Nagorno-Karabakh è servita a riscaldare ulteriormente il confronto tra i due paesi. Il presidente francese Macron ha accusato la Turchia di reclutare militanti islamici in Siria e poi di trasferirli nella zona di conflitto del Karabakh per dare sostegno all’Azerbaigian. Come Macron ha definito molto severamente la situazione, “la linea rossa è stata superata”, e in queste condizioni la NATO deve opporsi a questo tipo di comportamento da parte di uno dei suoi membri – cioè la Turchia – e le autorità turche devono fornire alcune spiegazioni.

La Francia ha espresso esplicitamente il suo desiderio non solo di mobilitare l’opinione pubblica della NATO contro la Turchia, ma ha invitato i funzionari – i leader dei paesi della NATO – ad agire in opposizione ad Ankara. In risposta, ha sottolineato il presidente turco che il suo paese gioca un ruolo vitale nella NATO, mentre i paesi europei stanno semplicemente ignorando le sue esigenze. Erdogan ha annunciato che la sicurezza di tutta l’Europa dipende dalla sicurezza della Turchia e le dichiarazioni di Macron sono un esempio di una comprensione “malata e superficiale” del problema.

Il 24 ottobre, un portavoce di Elysee Palace ha affermato che la Francia stava aspettando che la Turchia soddisfi le sue richieste entro la fine di quest’anno riguardo ai disaccordi relativi alle azioni del paese nel Mediterraneo orientale, e ha esortato Ankara a “fermare schemi pericolosi e spericolati” condannando il suo “comportamento irresponsabile” in Nagorno-Karabakh.

Esercito turco occupante

In seguito al recente brutale assassinio di un insegnante di francese da parte di un fanatico religioso, il presidente Macron ha proposto di costruire un “Islam illuminato” in Francia. “Questo significa cercare di creare un ordine che aiuti a costruire un Islam illuminato nel nostro Paese. Un tipo di Islam che vivrebbe in pace con la nostra repubblica, rispetterebbe il principio di separazione della Chiesa dallo Stato e calmerebbe le menti ardenti ”, ha detto il presidente francese.

Queste parole pronunciate dal presidente francese hanno suscitato aspre critiche da parte del leader turco e, durante un discorso tenutosi il 24 ottobre nella città di Kayseri a un congresso del partito, il presidente turco Tayyip Erdogan ha annunciato che la fine dell’Europa si avvicina. Erdogan ha affermato che gli “attacchi ai diritti detenuti dai musulmani”, alcuni dei quali sono anche cittadini di paesi europei, attestano che “il fascismo europeo è entrato in una nuova fase”. Nel suo discorso, ha consigliato al presidente francese Emanuel Macron, che ha definito la decapitazione di un insegnante di storia un attacco terroristico, e ha parlato apertamente contro l’Islam, di curare la sua salute mentale.

Successivamente, l’Elysee Palace ha definito inaccettabile la dichiarazione di Erdogan e ha richiamato il suo ambasciatore dalla Turchia “ai fini delle consultazioni”.

“La Turchia deve porre fine a questa pericolosa spirale di scontro” – così ha reagito il capo diplomato dell’Ue, Josep Borrell, alle parole pronunciate da Recep Tayyip Erdoğan al suo omologo francese, Emmanuel Macron.

La politica belligerante sposata dal presidente turco Tayyip Erdogan sta destando crescente preoccupazione, soprattutto perché la Turchia si sta trasformando in un Paese non laico. Questa opinione è stata espressa da Pierre François Marie Le Jolis de Villiers de Saintignon, l’ex capo di stato maggiore della difesa, in una lunga intervista al canale televisivo BFM. Tuttavia, va aggiunto che questo tipo di politica di Erdogan ha recentemente causato crescenti preoccupazioni non solo in Francia, ma in tutta Europa nel suo insieme e negli Stati Uniti, il che rende difficile prevedere le azioni che molti paesi potrebbero intraprendere in relazione in Turchia.

Vladimir Danilov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”( Fonte )

Traduzione: Luciano Lago