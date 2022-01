Le quattro principali flotte della Marina russa hanno lanciato esercitazioni su larga scala provocando il panico in Occidente

Mentre Washington continua a istigare Kiev ad attaccare nel Donbass e prosegue febbrilmente la fornitura di armi letali negli aeroporti ucraini, le forze principali delle quattro principali flotte della Marina russa hanno svolto esercitazioni su larga scala, che hanno aumentato la tensione nella NATO.

Il sito web dell’Istituto navale degli Stati Uniti ha dichiarato il 26 che, secondo il rapporto del ministero della Difesa russo, la Marina russa invierà 140 navi e navi di supporto, 60 aerei e un totale di 10.000 ufficiali e soldati per svolgere molteplici esercitazioni in Europa e nel Medio Est allo stesso tempo”. Il rapporto ha riconosciuto che queste esercitazioni hanno causato il panico nei paesi occidentali data l’attuale situazione di tensione in Russia e Ucraina. Le esercitazioni russe sono una risposta alla mobilitazione della NATO vicino alle frontiere russe.

Secondo il rapporto, l’incrociatore missilistico “Marshal Ustinov” della flotta russa del Nord, la grande nave anti-sottomarino “Tenente ammiraglio Kulakov”, la fregata “Admiral Kasatonov” e un certo numero di navi di rifornimento logistico nel Mare di Barents. Un pattugliatore P-3C Orion del 333° Squadrone dell’Aeronautica Militare norvegese ha rilevato la posizione della flotta navale russa e ha monitorato il volo di accompagnamento lungo il percorso, secondo un comunicato stampa emesso dal Ministero della Difesa norvegese. La flotta si sta dirigendo a sud lungo la costa norvegese ed è probabile che effettui manovre su larga scala nelle acque irlandesi.

Inoltre, la flotta settentrionale russa ha inviato anche la grande nave anti-sottomarino “Severomorsk”, la fregata “Admiral Gorshkov” che può trasportare il missile antinave ipersonico “Zircon” e l’ultimo “Ivan. Trenta navi, sottomarini, 20 aerei e 1.200 membri del personale, inclusa la nave da sbarco USS Glenn, hanno partecipato all’esercitazione nell’Artico. Durante le missioni congiunte di addestramento e combattimento nell’Artico, la Marina russa valuterà le capacità di coordinamento di queste navi e delle forze costiere e testerà tattiche e tattiche per la guerra navale e le operazioni di combattimento nell’Artico. Oltre alle operazioni marittime, le esercitazioni si terranno nelle montagne costiere della regione di Murmansk.

Navi russe a Sebastopoli Crimea

Allo stesso tempo, più di 20 navi della flotta russa del Mar Nero sono partite da Sebastopoli e Novorossijsk verso il Mar Nero per esercitazioni. Anche 20 navi della flotta baltica russa e navi ausiliarie sono partite dal porto e hanno navigato nelle acque designate del Mar Baltico per le esercitazioni. Nel Mar Arabico, la task force della flotta russa del Pacifico composta dall’incrociatore “Varyag” e dal cacciatorpediniere “Admiral Tributs” ha appena terminato le sue esercitazioni congiunte con Cina e Iran e si sta dirigendo verso il Mar Mediterraneo.

Secondo il rapporto, in risposta a queste esercitazioni su larga scala da parte dell’esercito russo, la NATO ha inviato ulteriori navi e aerei nelle aree rilevanti. L'”Air Force Times” statunitense ha rivelato il 26 che nella regione del Mar Baltico, i caccia F-15E del 4th Fighter Wing dell’aeronautica americana sono atterrati alla base dell’aeronautica di Amari in Estonia il 26 per supportare la capacità di vigilanza della NATO in il Mar Baltico. Oltre ai caccia americani, gli aerei da combattimento F-16 danesi dovrebbero essere schierati presso la Siauliai Air Force Base in Lituania il 27.

Nelle direzioni Mediterraneo e Mar Nero, il sito web statunitense “Naval Intelligence” ha reso noto il 26 che la flotta italiana, che fa parte delle forze navali permanenti della NATO, ha partecipato a esercitazioni su larga scala nel Mediterraneo centrale. Secondo il piano, a febbraio la portaerei italiana “Cavour” terrà esercitazioni congiunte con la portaerei americana “Truman” e la portaerei francese “Charles de Gaulle” nel Mediterraneo orientale. Inoltre, la Spagna prevede anche di inviare la fregata “Bras de Lesso” nel Mar Nero per partecipare ai pattugliamenti militari della NATO nel Mar Nero.



Fonti: Sina News – Global Times

Traduzione: Luciano Lago