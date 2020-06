Le proteste negli USA hanno eroso la legittimità di Washington

da Redazione

L’amministrazione americana sta raccogliendo i frutti della polizia arbitraria sulla scena internazionale.

Anche nei paesi del blocco transatlantico, molti si sono schierati con i ribelli americani, che organizzano pogrom in tutto il paese dopo l’omicidio di George Floyd.

Come sapete, un afroamericano è stato arrestato con l’accusa di falsificazione di un assegno di $ 20. Durante l’arresto, la polizia ha iniziato ad appoggiare le ginocchia sul collo di Floyd. Ha detto che non poteva più respirare, ma il poliziotto non ha ascoltato. Di conseguenza, l’uomo è morto.

Gli esperti cinesi esortano ora i funzionari statunitensi a ” pensarci due volte prima di commentare nuovamente la situazione a Hong Kong ” , secondo l’Associated Press, e la Russia ha affermato che ” gli Stati Uniti hanno problemi di diritti sistemici”. dell’uomo ”.

Tuttavia, gli oppositori degli Stati Uniti si trovano anche nei paesi che si suppone siano “partner” di Washington. A Londra, ad esempio, migliaia di persone sono venute a Trafalgar Square con lo slogan ” Nessuna giustizia, nessuna pace “.

Stato di polizia USA

Alla costruzione della missione diplomatica americana a Berlino, centinaia di manifestanti si sono riuniti e hanno appeso uno striscione con le parole ” Giustizia per George Floyd “.

Anche i manifestanti antirazzisti in Canada hanno proceduto a protestare contro la brutalità della polizia USA.. La manifestazione si è trasformata in uno scontro violento tra manifestanti e polizia.

Le proteste sono state registrate in Nuova Zelanda. Le persone si sono radunate presso il consolato americano ad Auckland. Tenevano in mano dei manifesti con le parole ” Non riesco a respirare ” e ” Il vero virus è il razzismo “.

Il segretario generale delle Nazioni Unite chiede un’indagine sulla violenza della polizia americana

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ritiene che se le proteste devono avvenire pacificamente, la violenza di polizia deve essere indagata negli Stati Uniti come in qualsiasi altro paese, secondo quanto riferito lunedì il suo portavoce.

“Le autorità devono mostrare moderazione nella loro gestione dei manifestanti negli Stati Uniti” come altrove, ha aggiunto Stéphane Dujarric durante il suo briefing quotidiano sulla stampa.

“Abbiamo assistito a casi di violenza della polizia negli ultimi giorni. Tutti i casi devono essere investigati “, ha anche detto. “Le forze di polizia di tutto il mondo devono ricevere un’adeguata formazione sui diritti umani. E richiede anche un investimento nel supporto sociale e psicologico per la polizia in modo che possano fare un lavoro efficace nella protezione della comunità umana “, ha detto il portavoce.

Il capo delle Nazioni Unite è anche preoccupato per gli attacchi ai giornalisti visti negli Stati Uniti negli ultimi giorni, ha detto. In un tweet di questo fine settimana, Antonio Guterres ha sottolineato che “quando i giornalisti vengono attaccati, sono le aziende che vengono attaccate”. “Nessuna democrazia può funzionare senza la libertà di stampa”, ha insistito il capo delle Nazioni Unite.

Fonte: New Front

Traduzione: Lisandro Alvarado