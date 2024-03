Le prospettive geopolitiche della Russia in Medio Oriente

di Salman Rafi Sheikh

Con la Russia in grado di resistere – e virtualmente sconfiggere – la forza militare combinata della NATO in Ucraina, la sua politica estera e il suo raggio d’azione diplomatico verso il resto del mondo sono destinati non solo ad acquisire fiducia, ma anche a diventare molto più assertivi di quanto non fossero durante il primo anno di questo conflitto, quando Washington lanciò il cosiddetto progetto di “isolare la Russia”.

Trasferendo i suoi guadagni militari in Ucraina, Mosca, ad esempio, ha recentemente ospitato le fazioni palestinesi per unificarle non solo per una soluzione duratura al conflitto più duraturo in Medio Oriente, ma anche per sviluppare una posizione forte nei confronti di Israele. Questo approccio nei confronti della Palestina – che mostra anche una visibile posizione anti-israeliana – è direttamente motivato dall’ampio coinvolgimento di Mosca in Medio Oriente in un momento in cui l’ opinione politica nella regione si è rivoltata contro Israele e Washington, lasciando Israele praticamente isolato, nonostante abbia stabilito legami con diversi stati musulmani nel recente passato.

Allo stesso tempo, questa opinione è diventata più favorevole anche nei confronti della Russia. Un recente sondaggio del Washington Institute ha mostrato che la maggioranza degli intervistati negli Emirati Arabi Uniti (66%), Arabia Saudita (67%), Kuwait (62%), Egitto (57%), Bahrein (68%), Qatar (63% ), e il Libano (72%) concordano sul fatto che gli Stati Uniti non sono più un partner affidabile e che i paesi del Medio Oriente “devono guardare maggiormente ad altre nazioni come Russia e Cina come partner”.

A ciò si aggiungono le forti credenziali di Mosca come garante della sicurezza. Almeno dalla fine della Guerra Fredda, Washington ha dominato la regione come principale garante della sicurezza, sia attraverso la sua presenza militare diretta che attraverso la fornitura, cioè la vendita, di armi per un valore di miliardi di dollari alla regione.

Ma Mosca ha respinto il dominio di Washington attraverso il ruolo chiave svolto in Siria per sconfiggere l’operazione di “cambio di regime” appoggiata dagli Stati Uniti. Successivamente, è riuscito a normalizzare le relazioni della Siria con diversi stati arabi, tra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Mosca, in altre parole, è riuscita a tradurre i suoi guadagni militari in vittorie diplomatiche diventando un pacificatore in Medio Oriente. Washington, d’altro canto, non è stata in grado di portare la pace in Medio Oriente e/o impedire che Israele commettesse un genocidio.

Le incursioni della Russia in Medio Oriente sono, quindi, in parte motivate dai fallimenti di Washington. Allo stesso tempo, la Russia si considera anche una grande potenza militare e una grande potenza deve avere un forte punto d’appoggio – che non deve essere necessariamente una presenza militare – nella regione.

Putin in Iran

Se l’obiettivo finale di qualsiasi politica di superpotenza è quello di promuovere i propri interessi fondamentali, anche i mezzi non militari possono essere molto utili. Nel recente passato, l’impegno della Russia con diversi stati del Medio Oriente attraverso il quadro dell’OPEC+ ha ben servito i suoi interessi chiave. Attraverso l’OPEC+, la Russia è stata in grado non solo di resistere a un attacco guidato dagli Stati Uniti alla sua economia, ma anche di infliggere ingenti danni economici all’economia occidentale.

L’incapacità di Washington di rompere l’OPEC+ ha portato a un elevato tasso di inflazione in tutta Europa e Nord America.

Sebbene gran parte della capacità russa di raggiungere questo obiettivo dipenda dalla cooperazione di altri paesi dell’OPEC, anche questi ultimi, inclusa l’Arabia Saudita, vedono la Russia come un’alternativa a Washington. Inoltre, anche la partnership con la Russia sta dando i suoi frutti. Nonostante un tasso di crescita globale inferiore al 3% nel 2023, l’Aramco saudita ha guadagnato 121 miliardi di dollari nel 2023, grazie all’attenta gestione dell’offerta e dei prezzi del petrolio.

La Turchia è un altro attore importante in Medio Oriente che continua ad avere forti legami con la Russia, principalmente per il modo in cui questi legami servono interessi reciproci. Il fatturato commerciale tra loro è aumentato di oltre l’80% nel 2022, raggiungendo i 62 miliardi di dollari. La Russia è già la principale fonte di importazioni della Turchia. Ma questo rapporto non è costoso. Al contrario, la Turchia ha risparmiato 2 miliardi di dollari sulle importazioni di petrolio dalla Russia acquistando petrolio a prezzi scontati. Ankara è stata in grado di farlo perché ha rifiutato di aderire al regime di sanzioni contro la Russia guidato dagli Stati Uniti. Di conseguenza, nel 2023 la Russia è diventata il maggiore fornitore di energia della Turchia. Nel 2023, la Turchia ha importato il 49,93% del suo petrolio dalla Russia. Un anno prima, la quota del petrolio russo nel mercato turco era del 40,74%. Per questo motivo, negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno cercato di imporre nuove sanzioni alla Russia per rendere difficile il dialogo tra Turchia e Russia.

Ma non è difficile prevedere se avrà un impatto reale, data la crescente disponibilità di canali alternativi, ad esempio l’utilizzo degli Stati dell’Asia centrale, per condurre scambi commerciali e trasferire pagamenti.

Lavrov in riunione con Lega Araba

Tuttavia, gli sforzi degli Stati Uniti per imporre restrizioni alle entità della Russia e del Medio Oriente per impedire loro di commerciare con la Russia stessa mostrano il successo che la Russia ha ottenuto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti temono che se la Russia, come la Cina, continua ad espandere le sue relazioni con questa regione ricca di energia, potrebbe accelerare l’uscita degli Stati Uniti dalla regione, vanificando gli sforzi di Washington per rinnovare i suoi legami, anche attraverso l’offerta di partenariati strategici di difesa a paesi come l’Arabia Saudita. , senza senso nei confronti della Russia.

Anche se, parlando di uno scenario ipotetico, l’opinione politica in Medio Oriente dovesse vedere un cambiamento drammatico per diventare filo-americana, ciò non significherebbe la “fine” della presenza e delle relazioni della Russia in Medio Oriente.

Una delle ragioni principali di ciò è il desiderio degli stati del Medio Oriente di riposizionarsi nell’ordine globale emergente come attori autonomi in grado di influenzare la politica globale – qualcosa che questi stati possono realizzare, innanzitutto, diversificando la loro politica estera e riducendo, se necessario, non eliminando del tutto la loro storica dipendenza dagli Stati Uniti. In questo senso, l’impegno della Russia in Medio Oriente non è semplicemente un fenomeno a breve termine, destinato a estinguersi nel momento in cui Washington offrisse agli Stati del Golfo un accordo che non possono rifiutare.

La Russia è qui per restare, con le sue prospettive di crescere più brillante che mai.

Salman Rafi Sheikh, analista ricercatore di Relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago