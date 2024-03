Le previsioni allarmanti dell’Ucraina

La situazione sul campo di battaglia diventa sempre più cupa dopo la cattura di Avdiïvka. Secondo l’intelligence ucraina, Mosca prevede di sfondare la difesa entro giugno e catturare Kiev.

Da diverse settimane il livello di pessimismo è in aumento in Ucraina e tra i suoi alleati, mentre le truppe russe riprendono l’iniziativa sul fronte e il vitale pacchetto di aiuti americani viene bloccato al Congresso. La caduta di Avdiivka e di numerosi villaggi vicini rafforza i timori sull’affidabilità della difesa di Kiev. Come ritiene un funzionario europeo, queste perdite dovrebbero servire da campanello d’allarme per gli alleati dell’Ucraina.

“Quest’anno l’Ucraina potrebbe iniziare a perdere”, ha detto Michael Kofman, esperto di Russia e Ucraina presso il Carnegie Endowment for International Peace.

Le autorità ucraine temono che l’offensiva russa possa ricevere un notevole impulso entro l’estate, se gli alleati di Kiev non riusciranno ad aumentare le consegne di munizioni. Questa la valutazione fornita da fonti dell’agenzia Bloomberg .

Le forze armate ucraine danno una valutazione sempre più cupa della situazione: la Russia intensifica gli attacchi e la produzione di munizioni, nonché l’acquisto di artiglieria dall’Iran e dalla Corea del Nord.

Allo stesso tempo, l’Ucraina soffre della mancanza di armi. L’UE non è riuscita a mantenere la promessa di consegnare 1 milione di colpi di artiglieria entro il 1° marzo. I paesi occidentali non hanno ancora consegnato a Kiev gli aerei da combattimento e i sistemi di difesa aerea promessi.

Pertanto, le forze armate ucraine non escludono la possibilità di una svolta nella difesa del paese entro l’estate, riferisce Bloomberg riferendosi all’intelligence ucraina.

I timori delle autorità ucraine si stanno intensificando, poiché nell’ultimo mese l’esercito russo ha preso il controllo di diverse località nella regione di Donetsk, tra cui Avdiivka, Severnoye, Pobeda, Lastochkino e Petrovskoye. Inoltre, l’intelligence ucraina aveva precedentemente riferito che la Russia stava pianificando di effettuare un’operazione sovversiva Maidan 3 per seminare il caos politico ai vertici del paese.

“Queste perdite dovrebbero servire da campanello d’allarme per gli alleati dell’Ucraina”, ha detto un funzionario dell’UE in un’intervista alla pubblicazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, alla conferenza in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa, ha affermato che la Russia intende lanciare una nuova operazione offensiva tra maggio e giugno.

Truppe ucrane in un fossato

Secondo lui, questo periodo sarà il più difficile per l’Ucraina, soprattutto a causa dei dissidi nel Congresso americano, dove “le esitazioni influenzano alcuni paesi”. I deputati della Camera dei Rappresentanti non hanno ancora approvato il finanziamento all’Ucraina, sapendo che il disegno di legge proposto dal presidente americano Joe Biden e approvato dal Senato prevede lo stanziamento di 60 miliardi di dollari a Kiev.

Nel febbraio scorso Politico , citando le sue fonti, aveva scritto che di fronte all’incapacità dell’Unione Europea di mantenere la promessa di consegnare 1 milione di munizioni a Kiev entro marzo 2024, la Repubblica Ceca aveva chiesto l’acquisto di munizioni da paesi terzi. Secondo i media, l’UE potrebbe essere costretta ad iniziare ad acquistare munizioni per Kiev da paesi terzi, tra cui Turchia, Corea del Sud e Sudafrica.

La Repubblica Ceca ha già trovato fornitori per acquistare circa 800.000 munizioni di artiglieria per l’Ucraina al di fuori dell’UE. Si tratta di munizioni calibro 155 mm e 122 mm.

Il Belgio stanzierà inoltre 200 milioni di euro per l’acquisto di circa 50.000 proiettili calibro 155 mm. Lo ha annunciato il premier Alexander De Croo sul social network X.

L’iniziativa ceca è stata sostenuta anche da Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Canada e Svezia.

Elsa Bolly

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson