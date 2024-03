Le potenze europee si pugnalano alle spalle per la sconfitta dell’Ucraina nella guerra per procura

Finian Cunningham

Il fallimento dell’essere vassalli dell’impero americano e l’imminente disastro della sconfitta della guerra per procura della NATO in Ucraina pesano fortemente.

L’Europa è piena di tradimenti secondo l’antica tradizione della rivalità imperiale. È patetico da guardare, ma altamente istruttivo su chi siano i veri cattivi del palazzo.

Il fallimento nell’essere abietti vassalli dell’impero americano e l’imminente disastro della sconfitta per la guerra per procura della NATO in Ucraina pesano in modo insopportabile..

Ciascuna potenza europea sta spingendo l’altra oltre l’abisso per salvare la propria pelle politica.

Il francese Emmanuel Macron è emerso come un piccolo re topo. Ha iniziato a parlare di dispiegamento di truppe NATO in Ucraina per salvare la guerra per procura contro la Russia. Macron si pavoneggia come un topo con gli stivali troppo grandi per i suoi piedi invitando gli altri leader europei a non essere codardi.

L’ex banchiere Rothschild Macron allora fa dietrofront e cancella l’ennesimo viaggio nella capitale ucraina Kiev. Forse il leader francese si è spaventato per l’attacco aereo russo su Odessa la scorsa settimana, mentre il premier greco era in visita alla città insieme al presidente fantoccio dell’Ucraina Zelenskyj.

Venerdì scorso Macron ha inviato il suo ministro degli Esteri Stéphane Séjourné in Lituania per discutere con i rabbiosi stati baltici russofobi l’idea di inviare truppe NATO in Ucraina. Considerando la storia degli stati baltici che aiutarono e favorirono l’invasione dell’Unione Sovietica da parte del Terzo Reich nell’Operazione Barbarossa nel 1941, possiamo tranquillamente supporre che gli stessi stati siano una porta aperta per tale follia di ispirazione francese.

Ukrainian servicemen cry near the coffin of their comrade Andrii Trachuk during his funeral service on Independence square in Kyiv, Ukraine, Friday, Dec. 15, 2023. Trachuk was a veteran of Revolution of Dignity and was killed by Russian forces on Dec. 9, 2023 near Kherson. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Tuttavia, con la classica codardia delle élite, Macron ovviamente non vuole essere neanche lontanamente vicino alla prima linea quando l’azione si fa calda. Meglio accovacciarsi su una comoda poltrona dell’Eliseo e da lì urlare i propri ordini da barboncino arrabbiato.

Nel frattempo, quell’altro bastione della civiltà europea (che significa inganno insidioso), i buoni vecchi britannici, stanno convincendo la Germania a inviare missili a lungo raggio in Ucraina per colpire in profondità la Russia.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si oppone alla fornitura di missili da crociera Taurus al regime ucraino. L’arma di fabbricazione tedesca ha una portata di 500 chilometri. Considerati i neonazisti sconvolti a Kiev (guidati da un burattino ebreo Zelenskyj) è una certezza che i missili Taurus verrebbero lanciati su Mosca per uccidere i “russi Untermenschen”.

Ecco perché Scholz è preoccupato. I suoi massimi comandanti della Luftwaffe sono già stati colti in flagrante mentre pianificavano come i “super strumenti” del Taurus sarebbero stati utilizzati per colpire obiettivi russi in profondità.

Entrano gli inglesi, sempre così educati, che danno una mano ai tedeschi. Il ministro degli Esteri britannico “Lord” David Cameron ha visitato Berlino la settimana scorsa esortando i tedeschi a fornire il missile Taurus all’Ucraina.

Cameron ha detto che Londra è pronta ad aiutare la Germania a “risolvere il problema” della sua riluttanza a fornire l’arma a lungo raggio.

Sholz e Cameron

L’alto diplomatico britannico ha offerto un accordo di scambio in base al quale Londra avrebbe acquistato i missili Taurus dalla Germania fornendo al contempo una maggiore quantità di missili da crociera Storm Shadow all’Ucraina. In questo modo, secondo Cameron, Berlino non sarebbe coinvolta nell’attacco alla Russia.

Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha detto in modo ridicolo di ritenere fattibile l’offerta britannica.

Il suo capo nominale, il cancelliere Scholz, è rimasto ufficialmente riluttante all’idea di inviare missili Taurus.

La Germania farebbe bene a considerare qualsiasi proposta britannica con profondo sospetto. Dopotutto, furono gli inglesi a trascinare la Germania nelle due guerre mondiali. La prima aveva l’obiettivo di distruggere un rivale imperiale, mentre la seconda era stato progettato per scatenare la macchina da guerra di Hitler contro l’Unione Sovietica.

La realtà dei fatti è che gli Stati Uniti e i loro vassalli europei della NATO si sono imbarcati in una guerra per procura contro la Russia utilizzando l’Ucraina come campo di battaglia. Quella guerra era in preparazione da almeno 10 anni dal colpo di stato sponsorizzato dalla CIA a Kiev nel 2014 che portò al potere l’attuale regime neonazista.

La guerra per procura durata due anni si è rivelata un colossale fallimento per l’impero americano e i suoi satelliti europei. Il regime di Kiev sta crollando a causa della schiacciante superiorità della potenza di fuoco russa. Lo spreco dell’esercito ucraino – ben 500.000 uomini – così come fino a 200 miliardi di dollari in aiuti finanziari e militari pagati in ultima analisi dai contribuenti occidentali si ripercuoterà con enormi ripercussioni politiche per le élite guerrafondaie occidentali.

Doctors give assistance to an Ukrainian soldier at a medical stabilization point near the Donbas frontline. Albert Lores

Ognuna di queste potenze criminali imperialiste vuole salvarsi la pelle mentre il cappio della rabbia pubblica inevitabilmente si stringe.

Il gallo trasformato in ratto francese Macron senza dubbio vorrebbe infangare il campo di battaglia con le truppe della NATO – evitando ovviamente schizzi di fango sui suoi delicati stivalini.

Gli americani stanno cominciando a rendersi conto che non possono vincere e stanno finalmente tagliando i soldi, lasciando gli europei a bocca asciutta ad affrontare un pasticcio di dimensioni continentali. Joe Biden non riesce nemmeno a ricordare se è stato in Ucraina o in Iraq che ha commesso un errore fatale.

La Gran Bretagna, da sempre il verme machiavellico, vorrebbe lanciare la Germania in prima linea contro la Russia. Senza dubbio la City di Londra potrebbe ricavare alcuni affari capitalisti tanto necessari dai contratti di ricostruzione bellica.

La guerra per procura in Ucraina è finita e i topi occidentali stanno fuggendo dalla nave.

L’opinione pubblica occidentale deve chiedere conto a ciascuno di loro e non lasciare che facciano esplodere una guerra più grande con la Russia come un modo per distrarre dalla loro colpevolezza.



Finian CUNNINGHAM

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago