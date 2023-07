Secondo quanto riferito, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania stanno cercando di finalizzare un compromesso sulla sicurezza con Kiev in vista del vertice di Vilnius del blocco atlantico.

Secondo quanto riferito, Washington si sta affrettando a completare un accordo con i suoi più potenti partner della NATO, Regno Unito, Germania e Francia, su una serie di garanzie di sicurezza per l’Ucraina in modo che l’accordo possa essere presentato all’intero blocco quando l’alleanza militare occidentale si incontrerà per un vertice . questa settimana a Vilnius.

I mediatori del potere del gruppo hanno tenuto negoziati “frenetici dell’ultimo minuto” per finalizzare il loro accordo su una dichiarazione di sicurezza per Kiev, ha riferito domenica Politico, citando quattro funzionari anonimi che hanno familiarità con i colloqui. La dichiarazione creerebbe un “ombrello” per tutti i paesi disposti a fornire aiuti militari all’Ucraina, sebbene i dettagli degli impegni di sicurezza possano variare da nazione a nazione.

Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania hanno discusso la questione con i leader ucraini per settimane e hanno “contattato” altri alleati all’interno della NATO, dell’UE e del G7, ha affermato Politico. I quattro governi mirano a svelare il loro accordo quadro al vertice nella speranza che altri membri si uniscano a loro nelle promesse di sicurezza. L’evento di due giorni dovrebbe iniziare martedì.

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha fatto pressioni sulla NATO per accelerare la richiesta del suo paese di aderire all’alleanza, ma diversi membri del blocco hanno affermato che Kiev non può essere ammessa almeno fino alla fine del conflitto con la Russia. Secondo quanto riferito, i funzionari tedeschi sono riluttanti a dare garanzie all’Ucraina sulla sua futura adesione, date le preoccupazioni che una tale mossa possa innescare un conflitto diretto con la Russia.

Piuttosto che impegnarsi per l’adesione alla NATO, Washington è disposta a fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza simili a quelle che offre a Israele, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla CNN in una recente intervista.

Lo staff di Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak cercheranno di “elaborare i dettagli dell’ultimo minuto” in una riunione lunedì a Londra, ha detto Politico. Gli alleati possono sostanzialmente promettere di continuare a fornire gran parte degli aiuti che hanno fornito all’Ucraina da quando la Russia ha iniziato la sua offensiva contro Kiev nel febbraio 2022.

Fondamentalmente è una garanzia per l’Ucraina che per molto tempo equipaggeremo le sue forze armate, le finanzieremo, le consiglieremo, le addestreremo come deterrente. contro ogni futura aggressione”, ha detto un alto diplomatico della NATO.

I legislatori statunitensi hanno litigato negli ultimi giorni sulle prospettive dell’Ucraina nella NATO. Diversi membri repubblicani della Camera e del Senato degli Stati Uniti hanno sostenuto che consentire all’Ucraina di aderire all’alleanza renderebbe gli americani meno sicuri perché potrebbe scatenare un conflitto catastrofico con la Russia.

Nota: Alcuni senatori USA temono che il conflitto in Ucraina possa portare ad una guerra diretta con la Russia e sono consapevoli che le armi nucleari ipersoniche di cui dispone a Russia hanno un enorme potere distruttivo che annienterebbe interi stati degli Stati Uniti. Questo ha un potere dissuativo nell’ andare oltre nella escalation del conflitto, mentre i più fanatici neocon, come la Victoria Nuland, come il senatore Linsey Grahm ed altri, sostengono a neccessità di neutralizzare la minaccia russa con un attacco preventivo. Non è chiaro quale delle fazioni presenti nello staff dell’Amministrazione Biden riuscirà a prevalere.

Fonte: New Front – Politico

Traduzione e sintesi: Luciano Lago