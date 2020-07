Le potenze arabe vogliono che l’Egitto combatta la loro guerra in Libia

di Salman Rafi Sheikh (*)

Mentre l’Egitto può avere le sue ragioni per intervenire in Libia, sembra che l’attuale dinamica dell’ultima decisione dello stato nordafricano di inviare i suoi militari in Libia vada ben oltre i tradizionali parametri di “interesse nazionale”.

In molti modi, l’Egitto si comporta come uno stato cliente di alcune potenze arabe, alcune delle quali sono state a lungo coinvolte in un’altra guerra omicida nello Yemen e dove sono state a lungo impantanate. Dal momento che non hanno la resistenza e nemmeno la capacità sufficiente per effettuare un altro intervento diretto, l’Egitto, che si è sempre più affidato al supporto saudita ed agli emirati (EAU) dall’ultimo colpo militare, diventa una scelta naturale. Allo stato attuale, quando il governo eletto dell’Egitto è stato rovesciato nel 2013, gli Emirati Arabi Uniti e la Arabia Saudita si erano precipitati a fornire 3 miliardi di dollari e 5 miliardi di dollari rispettivamente per “sostenere” l’economia in sofferenza del paese. È un dato di fatto, i paesi del Golfo hanno sostenuto l’Egitto con quasi 92 miliardi di dollari dalla rivolta che ha portato alla fine del lungo governo di Mubarak. Allo stato attuale, i principali donatori del Golfo sono stati l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Per l’Egitto e il regime di al-Sisi, quindi, sembra essere il tempo del rimborso del sostegno ricevuto.

Anche i resoconti dei media arabi suggeriscono che le potenze del Golfo hanno “persuaso” l’Egitto a intervenire in Libia per fornire il sostegno alla ritirata Khalifa Haftar, il che significa che l’esercito egiziano, anche se non è addestrato a combattere guerre esterne, avrà non poco da dire nel plasmare o determinare come le cose debbano funzionare sul terreno.

Allo stato attuale, gli stati del Golfo in generale e gli Emirati Arabi Uniti in particolare hanno, come riportato dai media arabi, “preso il controllo” dell’establishment militare egiziano. Non solo i leader degli Emirati partecipano regolarmente alle parate militari e assistono all’apertura dei campi di esercitazione al combattimento, ma mediano e finanziano anche le vendite di armi per l’esercito egiziano. Di conseguenza, gli Emirati Arabi Uniti hanno partecipato all’acquisto dell’Egitto nel 2015-16 dei Rafael jet francesi. Non c’è altro modo in cui un Egitto a corto di denaro potrebbe mai fare un affare del valore di 6 miliardi di dollari con la Francia. Quasi 19,5 miliardi di dollari sono stati pompati nella banca centrale egiziana dagli stati del Golfo, inclusi Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Kuwait.

Questo spiega come e perché, nonostante la terribile situazione economica dell’Egitto, il regime di Sisi ha fatto acquistare armi importate come mai prima d’ora. Secondo SIPRI, le importazioni di armi del Cairo sono triplicate tra il 2015 e il 1919, diventando così il terzo importatore di armi al mondo.

Inoltre, molti investimenti che gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto in Egitto sono stati investiti attraverso compagnie militari egiziane. Inoltre, la maggior parte degli aiuti che arrivarono in Egitto dopo il colpo di stato andarono ai militari e alle loro società. Queste aziende tendono spesso a subappaltare i loro grandi progetti al settore privato. E, nell’attuale contesto instabile, il subappalto diventa meno probabile che venga messo in discussione rispetto ai grandi contratti del settore privato.

È così che gli Emirati Arabi Uniti hanno rafforzato il controllo sull’esercito egiziano negli ultimi anni. Ora stanno usando questo controllo per “convincerlo” a intervenire in Libia, offrendo, oltre al solito aiuto, anche di mediare un accordo fra l’Egitto e l’Etiopia sulla controversia in corso per la diga sl Nilo.

L’obiettivo è anche la Turchia

Il motivo per cui i potenti stati del Golfo stanno spingendo l’esercito egiziano in Libia non è solo la crescente potenza dell’GNA, ma il supporto è stato recentemente ricevuto per fronteggiare la Turchia. In effetti, per i sauditi e gli Emirati, i militari turchi, avendo abbastanza capacità ed esperienza per intervenire, rappresentano una minaccia diretta alle loro stesse ambizioni egemoniche. Pertanto, per combattere l’esercito turco, gli stati del Golfo sono desiderosi di inviare il loro esercito [cliente] più forte dall’Egitto.

Nel corso degli anni, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno capito che la Turchia è una minaccia per loro quanto l’Iran. In effetti, i funzionari israeliani hanno impressionato i leader del Golfo dell’importanza di affrontare la Turchia e le sue ambizioni ” neo-ottomane” . Sebbene non si siano ancora scontrati, con l’intervento turco in Libia e l’imminente intervento dell’Egitto a nome degli Emirati Arabi Uniti e di A. Saudita, sarà la prima volta che gli stati del Golfo combatteranno una guerra [per procura] contro la Turchia. Lo scontro, quindi, è iniziato.

Allo stato attuale, quando bombardieri non identificati hanno attaccato batterie turche di difesa aerea nella base aerea libica di recente riconquista di Al-Watiya, Abdulkhaleq Abdulla, consigliere della corte reale degli Emirati, ha twittato: “A nome di tutti gli arabi, gli Emirati Arabi Uniti hanno imposto una lezione per Turchi ”Anche se in seguito ha deciso di eliminare questo tweet, alcuni rapporti hanno dimostrato che i bombardieri erano probabilmente Jet egiziani Rafael, velivoli che gli Emirati Arabi Uniti avevano aiutato l’Egitto a comprare.

Determinati a non consentire alla Turchia alcun margine di manovra in Libia per realizzare le sue ambizioni, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita sono stati i primi due paesi a sostenere senza sorpresa la “decisione egiziana ” di intervenire direttamente in Libia.

È evidente che con gli Emirati Arabi Uniti che esercitano un controllo immenso sull’esercito e sul regime egiziani, questo è lontano dal fatto che l’Egitto avrebbe combattuto una guerra in Libia per proteggere “il suo confine e il suo popolo”. Nella grande scacchiera geo-politica, l’Egitto è solo la pedina successiva che i giocatori di scacchi seduti nei grandi palazzi di Abu Dhabi hanno fatto avanzare.

*Salman Rafi Sheikh, analista di ricerca di relazioni internazionali e affari esteri e interni , in esclusiva per la rivista online ” New Eastern Outlook “Traduzione: Luciano Lago