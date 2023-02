Le posizioni ucraine nell’area di Avdiivka sono colpite da un colpo incredibilmente potente

Un colpo incredibilmente potente, paragonabile a quello nucleare, è stato inferto alle posizioni delle forze armate ucraine ad Avdiivka

Il video pubblicato di pubblico dominio, che raffigurava gli attacchi alle postazioni dell’esercito ucraino nell’area di Avdiivka, ha suscitato un genuino interesse. Ciò è dovuto al fatto che l’impatto di armi sconosciute si è rivelato così potente che il fungo di fuoco è salito a un’altezza di oltre 150 metri ed è stato confrontato con l’effetto dell’uso di armi nucleari, sebbene sia chiaro che noi stanno parlando di una testata convenzionale, ma estremamente potente.

Sui fotogrammi video presentati, puoi vedere il momento di sferrare un potente colpo usando armi sconosciute. A seguito della più forte detonazione si è formata un’enorme colonna di fuoco e fumo, che ha raggiunto un’altezza di circa 120-150 metri, il che, per ovvie ragioni, ha portato a gravissime distruzioni.

Con l’uso di quali armi non è stato specificato l’attacco alle postazioni dell’esercito ucraino ad Avdiyivka, tuttavia, a quanto pare, si tratta di armi missilistiche di tipo tattico o addirittura strategico, inoltre, la versione di un colpo diretto di non è escluso anche un missile in un deposito di munizioni, visto che l’esplosione si è rivelata davvero estremamente potente.

