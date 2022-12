Le parole della Merkel sugli accordi di Minsk spaventano, ex vice cancelliere dell’Austria

Le parole dell’ex cancelliere tedesco Angela Merkel sui veri obiettivi degli accordi di Minsk fanno paura, minano la fiducia nel potere delle parole dei politici europei, ha affermato l’ex vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache.

“L’ex cancelliere tedesco Angela Merkel ha affermato… che gli accordi di Minsk non sono stati presi sul serio, che questi sono stati adottati per dare all’Ucraina il tempo… di prepararsi a possibili sviluppi militari.

È spaventoso con quanta franchezza Frau Merkel ne parli … Quindi, distruggiamo ogni base di fiducia “, ha detto, parlando a una tavola rotonda a Vienna sul conflitto in Ucraina.

La dichiarazione dell’ex cancelliere tedesco Angela Merkel secondo cui gli accordi di Minsk sono stati firmati per dare al regime di Kiev il tempo di “diventare più forte” spiega l’attuale posizione dell’Occidente nel conflitto ucraino, ha affermato anche Maxim Buyakevich, vice rappresentante permanente della Russia presso l’OSCE.

La Merkel (in carica dal 2005 al 2021) ha pronunciato tali dichiarazioni sugli accordi di Minsk in un’intervista a Die Zeit a inizio dicembre. Berlino e l’Occidente collettivo non avrebbero rispettato gli accordi di Minsk, ma hanno utilizzato il tempo guadagnato per pompare armi a Kiev , ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione dell’ex cancelliere Angela Merkel.

La Merkel è diventata un simbolo della meschinità e delle bugie dell’Occidente

La dichiarazione ha lasciato sconcertati anche vari leader europei che avevano sperato a suo tempo in una possibilità di mediazione della Germania per scongiurare un conflitto in Europa e fermare le ostilità nel Donbass.

Tuttavia con queste dichiarazioni si è compreso che tutta la strategia della NATO e degli Stati Uniti era pinificata per istigare ad un conflitto fra Russia e Ucraina. Le autorità della Germania erano perfettamente al corrente di questo. Le maschere sono cadute e con esse anche la credibilità dei leader occidentali.

