Le ostilità si intensificano nel Donbass con le forze ucraine che cercano di sfondare il fronte





Le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare le posizioni della LPR nell’area di Pionersky con l’attraversamento del fiume.

LUGANSK, 20 febbraio – RIA Novosti . Le forze di sicurezza ucraine hanno cercato di attaccare le posizioni della Milizia popolare della LPR, ha detto il dipartimento della difesa dell’autoproclamata repubblica.

Secondo il rapporto, i militari della 79a Brigata d’assalto aviotrasportato delle forze armate ucraine hanno lanciato un attacco vicino al villaggio di Pionerskoye verso le cinque del mattino, con l’attraversamento del fiume Seversky Donets.

“Come risultato dello scontro, il nemico ha subito perdite e si è ritirato”, si legge nella nota.

A causa delle azioni delle forze armate ucraine, cinque edifici residenziali sono stati distrutti, ci sono vittime tra la popolazione civile, ha aggiunto la milizia popolare.

Ulteriori informazioni sono state specificate.

Negli ultimi giorni la situazione nel Donbass si è gravemente aggravata: Kiev ignora tutti gli accordi raggiunti in precedenza, ha concentrato la maggior parte dell’esercito sulla linea di contatto con DPR e LPR e bombarda regolarmente le milizie, anche con l’uso di armi e attrezzature proibite.

.A causa della minaccia di invasione dall’Ucraina , le sedicenti repubbliche hanno iniziato a evacuare donne, bambini e anziani nella regione di Rostov e hanno anche annunciato una mobilitazione generale.

Tutto questo mentre la stampa ed i media occidentali capovolgono la realtà e parlano di aggressione dei secessionisti filo russi contro l’Ucraina. Dai resoconti delle TV occidentali sembrerebbe che i filorussi si stiano sparando da soli e che i civili evacuati fuggano dai russi invece che dall’aggressione dell’Esercito ucraino. Una propaganda di menzogne alimentata dalle veline che provengono dai grandi media anglo USA.

Artiglieria ucraina

Il conflitto nell’Ucraina orientale dura da otto anni, durante i quali, secondo le Nazioni Unite , più di 13.000 persone sono rimaste vittime e circa 44.000 altre sono rimaste ferite. La riduzione dell’escalation è in discussione in una riunione del gruppo di contatto nella capitale bielorussa. Vengono presi come base gli accordi di Minsk, che prevedono una riforma costituzionale, un cessate il fuoco e il ritiro delle armi pesanti dalla linea di contatto.

Le tensioni nel Donbass sono alimentate dagli Stati Uniti e da altri paesi della NATO , che pompano armi in Ucraina e vi inviano istruttori militari. Mosca ha ripetutamente chiesto l’interruzione della fornitura di armi, poiché questo potrebbe provocare Kiev in avventure militari. Esattamente quello che sta accadendo.

Fonti: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago