Le Nazioni Unite sostengono in modo schiacciante la fine del blocco illegale imposto dagli Stati Uniti a Cuba.

La maggior parte delle delegazioni ha convenuto che la guerra economica della Casa Bianca rappresenta il principale ostacolo allo sviluppo dell’isola e […]

29 Ottobre 2026
America Latina

Le Nazioni Unite sostengono in modo schiacciante la fine del blocco illegale imposto dagli Stati Uniti a Cuba.

La maggior parte delle delegazioni ha convenuto che la guerra economica della Casa Bianca rappresenta il principale ostacolo allo sviluppo dell’isola e che lede i diritti della sua popolazione.

Mercoledì scorso, presso la sua sede di New York, l’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AGNU) ha respinto per la trentaquattresima volta l’ embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba . La bozza di risoluzione, intitolata “Necessità di porre fine all’embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America contro Cuba “, è stata adottata con 130 voti a favore, 17 contrari e 25 astensioni . A sostegno di Cuba, il massimo organo deliberativo delle Nazioni Unite si è espresso contro questa politica unilaterale fin dal 1992.

La votazione è avvenuta dopo un dibattito in cui la maggior parte delle delegazioni ha convenuto che la guerra economica della Casa Bianca rappresenta il principale ostacolo allo sviluppo dell’isola e lede i diritti della sua popolazione .

Riguardo all’esito del voto, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato sul suo account Twitter: “Il mondo si è ancora una volta espresso in modo schiacciante contro il blocco, nonostante le pressioni e i ricatti palesi da parte degli Stati Uniti per cambiare il corso di questa votazione”.

Votazioni e posizioni

L’approvazione è giunta in un contesto di crescenti restrizioni da parte degli Stati Uniti. Secondo il documento presentato da Cuba, tra marzo 2025 e febbraio 2026, i danni attribuibili al blocco ammontavano a 8.083,3 milioni di dollari , il 7% in più rispetto al periodo precedente.

Il documento stima inoltre che i danni accumulati nell’arco di sei decenni ammontino a oltre 178,7 miliardi di dollari ai prezzi attuali . Queste cifre sono state incluse nel rapporto cubano presentato alle Nazioni Unite a sostegno della risoluzione.

Fonte: Telesur

Traduzione: Luciano Lago

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Un commento su “Le Nazioni Unite sostengono in modo schiacciante la fine del blocco illegale imposto dagli Stati Uniti a Cuba.

  1. I regimi genocidi USA – Israele capofila del mantenimento del blocco verso CUBA ! Anzi favorevoli ad inasprirlo o ad invadere direttamente il paese socialista caraibico ! Italia che pilatescamente si astiene, dopo che per 30 anni aveva sempre votato contro il blocco ! Vicenda che fa il paio con la scarcerazione di YOUSEFF SEHIR, reo di aver diffuso appelli a manifestare contro SPESE MILITARI e CAROVITA ! Era il colpevole perfetto, è musulmano, figlio di immigrati, Pro-Pal, fonda un movimento (17 ottobre) per proseguire la lotta alle scelte sciagurate e distruttive del governo ! Secondo il quale invitare le persone a manifestare sarebbe apologia di reato, perchè nella manifestazione del 17 sono state rotte vetrine e saccheggiati negozi, il che gli ha fatto guadagnare pure il presunto reato di “finalità di terrorismo” ! E tutto questo pure se aveva un megafono in mano e non bastoni, spranghe o pietre ! Mentre non mi risulta che i “distruttori di vetrine” siano stati presi con le mani nel sacco ! In pratica saremo tutti perseguibili perchè ogni santo giorno invitiamo i nostri simili ad insorgere contro il sistema, ed io, ma non solo, pure con l’uso della forza, cosa che rivendico ad alta voce ! Vediamo con che coraggio potrei essere inquisito per “istigazione a delinquere con finalità di terrorismo” ! Patetici i giornali di regime, quelli filogovernativi, nel puntargli l’indice contro, giusto per aizzare l’opinione pubblica contro, non tanto verso i clandestini, quanto verso gli islamici, che per loro sarebbero i “cattivi” a prescindere al contrario degli ebrei “unica democrazia del medioriente” ! Tentativo ridicolo di orientare l’opinione pubblica a favore del regime genocida di Tel Aviv ! Poi la solita crociata contro i “giudici di sinistra” garantisti contro i “terroristi e clandestini”, loro che quando uno dei loro esponenti viene beccato con le mani nella marmellata, si ergono a garantisti ! Contraddizione clamorosa insieme al rimpatrio, con volo di stato, del libico Almasri ! Italia più realista del re, serva degli americo-ebraici fino all’auto umiliazione !

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