Le Nazioni Unite sostengono in modo schiacciante la fine del blocco illegale imposto dagli Stati Uniti a Cuba.

La maggior parte delle delegazioni ha convenuto che la guerra economica della Casa Bianca rappresenta il principale ostacolo allo sviluppo dell’isola e che lede i diritti della sua popolazione.

Mercoledì scorso, presso la sua sede di New York, l’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AGNU) ha respinto per la trentaquattresima volta l’ embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba . La bozza di risoluzione, intitolata “Necessità di porre fine all’embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America contro Cuba “, è stata adottata con 130 voti a favore, 17 contrari e 25 astensioni . A sostegno di Cuba, il massimo organo deliberativo delle Nazioni Unite si è espresso contro questa politica unilaterale fin dal 1992.

La votazione è avvenuta dopo un dibattito in cui la maggior parte delle delegazioni ha convenuto che la guerra economica della Casa Bianca rappresenta il principale ostacolo allo sviluppo dell’isola e lede i diritti della sua popolazione .

Riguardo all’esito del voto, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato sul suo account Twitter: “Il mondo si è ancora una volta espresso in modo schiacciante contro il blocco, nonostante le pressioni e i ricatti palesi da parte degli Stati Uniti per cambiare il corso di questa votazione”.

Votazioni e posizioni

L’approvazione è giunta in un contesto di crescenti restrizioni da parte degli Stati Uniti. Secondo il documento presentato da Cuba, tra marzo 2025 e febbraio 2026, i danni attribuibili al blocco ammontavano a 8.083,3 milioni di dollari , il 7% in più rispetto al periodo precedente.

Il documento stima inoltre che i danni accumulati nell’arco di sei decenni ammontino a oltre 178,7 miliardi di dollari ai prezzi attuali . Queste cifre sono state incluse nel rapporto cubano presentato alle Nazioni Unite a sostegno della risoluzione.

Fonte: Telesur

Traduzione: Luciano Lago