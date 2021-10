Le Nazioni Unite approvano “The Great Reset”: il capitalismo globale è diventato una bomba a orologeria?

di Edouard Husson.

Durante la 76 sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 settembre 2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è lanciato in un terribile avvertimento dicendo :

“Sono qui per dare l’allarme. Il mondo deve svegliarsi. Siamo sull’orlo di un abisso e ci muoviamo nella direzione sbagliata. Il nostro mondo non è mai stato più minacciato o più diviso. Affrontiamo la più grande cascata di crisi della nostra vita… Un surplus in alcuni paesi. Scaffali vuoti in altri. Questo è un atto d’accusa morale contro lo stato del nostro mondo”.

Mentre queste parole sembrano molto veritiere in superficie, seduti come siamo su un crollo sistemico dell’economia mondiale e un potenziale crollo dei livelli di popolazione mai visti dai giorni dell’età oscura del XIV secolo, vale la pena chiedersi: quali sono le cause primarie per il crollo in un abisso di cui Guterres è tanto preoccupato?

È o non è il neocolonialismo gestito da un’oligarchia finanziaria che ha mantenuto la maggioranza del sud del mondo povero, indebitato, affamato, diviso e in guerra?

Lui è preoccupato per la spinta verso l’egemonia nucleare del primo attacco a spettro completo da parte degli unipolaristi anglo-americani?

O è il crollo imminente della bolla finanziaria da 1,2 quadrilioni di dollari mascherata da economia occidentale?

In realtà non è nessuna di queste cose.

Nella mente di Guterres, la crisi esistenziale che richiede una revisione totale di tutti i comportamenti, pensieri e tradizioni collettivi umani è modellata dall’ebollizione della terra causata dal riscaldamento globale causato dall’uomo (che ha meno a che fare con la CO2 antropogenica di quanto si possa immaginare ) e una pandemia che ha un tasso di sopravvivenza del 99,8%.

Che tipo di soluzione immagina Guterres?

La grande bacchetta magica di reset

Nel giugno 2020, pochi mesi dopo che il World Economic Forum ha firmato una partnership strategica per fondere le sue funzioni con le Nazioni Unite , Guterres ha esposto la sua visione affermando :

“Il Grande Reset è un gradito riconoscimento che questa tragedia umana deve essere un campanello d’allarme. Dobbiamo costruire economie e società più eque, inclusive e sostenibili che siano più resilienti di fronte alle pandemie, ai cambiamenti climatici e ai molti altri cambiamenti globali che dobbiamo affrontare».

Questo era semplicemente un rimaneggiamento delle parole del presidente del World Economic Forum Klaus Schwab che pochi giorni prima aveva detto:

“Il mondo deve agire insieme e rapidamente per rinnovare tutti gli aspetti delle nostre società ed economie, dall’istruzione ai contratti sociali e alle condizioni di lavoro… Ogni paese, dagli Stati Uniti alla Cina, deve partecipare, e ogni industria, dal petrolio e gas alla tecnologia , deve essere trasformata. In breve, abbiamo bisogno di un ‘Grande Reset’ del capitalismo”.

Leggendo questo, si potrebbe intervenire “ma non è vero che il capitalismo si è dimostrato troppo corrotto per essere salvato e che è necessario un nuovo sistema guidato da valori morali?

Certamente, adorare il denaro è così grave come spesso attestano Guterres e Schwab e inoltre è necessario un nuovo sistema guidato da valori morali per portarci fuori dall’abisso… ma il sistema ora imploso a cui fa riferimento Klaus è in realtà “capitalismo” o ha un leggero di mano si è verificato un cambiamento?

È mia opinione che la cosa etichettata come “capitalismo” delineata da Schwab nel suo discorso di Great Reset sopra non sia mai stato affatto capitalismo.

Auto-cannibalismo con un altro nome

Il capitalismo richiede la creazione di capitale per meritare questo nome.

Sotto statisti nazionalisti come John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, William McKinley, Franklin Roosevelt e JFK in America (e molti personaggi simili a livello internazionale) gli ultimi 250 anni hanno visto incredibili balzi in avanti sotto forma di capitalismo. Il credito su larga scala, diretto dal governo, le tariffe protettive e i programmi sociali fondevano i bisogni della nazione con la libertà dell’individuo e la libera impresa.

D’altra parte, il culto della società dei consumi creato durante gli anni ’70 non ha mai riguardato la creazione di nulla… ma solo il consumo di ciò che le generazioni precedenti avevano creato e non lasciare nulla di durevole per il futuro, ma debiti non pagabili, guerre senza fine, dipendenza da manodopera a basso costo e infrastrutture atrofizzate.

Sull’orlo di un tracollo finanziario globale? “Green Bankers” e la “Great Reset Task Force”

La trasformazione globale scatenata con la distruzione del 1971 del gold reserve standard è sempre stata guidata dall’intenzione di sostituire i sistemi nazionali di pianificazione economica con un nuovo sistema statale anti-nazione guidato dalla speculazione miope.

In questo nuovo sistema liberalizzato, essere un buon cittadino significava solo essere un buon consumatore dove il culto dei guadagni a breve termine accecava gli sciocchi corrotti alla realtà che un alveare di oligarchi stava prendendo il controllo di tutti i media, la scienza, il mondo accademico, la governance aziendale e il servizio civile dei governi al di là dell’Atlantico. Quello che chiamavano “capitalismo” era semplicemente un’operazione di saccheggio emersa sui cadaveri di patrioti come Franklin Roosevelt, John F Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Enrico Mattei e molti altri.

Trilateral Commission Members

La rete che gestiva questa trasformazione sistemica all’interno degli Stati Uniti era un potente gruppo chiamato “la Commissione Trilaterale”.

Co-fondato dal presidente della banca Chase Manhattan David Rockefeller, Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski, il manifesto di questo gruppo è stato delineato da Brzezinski nel suo libro del 1970 “Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era”.

In questo manifesto, Brezinski ha scritto:

“L’era tecnoelettronica comporta la graduale comparsa di una società più controllata. Una tale società sarebbe dominata da un’élite, libera dai valori tradizionali. Presto sarà possibile esercitare una sorveglianza pressoché continua su ogni cittadino e mantenere aggiornati file completi contenenti anche le informazioni più personali sul cittadino. Questi file saranno soggetti a recupero istantaneo da parte delle autorità”.

La bomba è impostata

Per passare da un’età obsoleta del nazionalismo e della fede nel progresso scientifico a una nuova era di governo mondiale post-nazionalista, è stato necessario creare un periodo intermedio “tra due età”. Quell’età intermedia si chiamerebbe capitalismo in superficie e l’America sarebbe un esecutore simile a un Leviatano di questo sistema di saccheggio su un palcoscenico globale.

Durante questo periodo, i consorzi sovranazionali della finanza internazionale, del potere corporativo e delle agenzie di intelligence non legate a nessuno stato-nazione avrebbero usato sempre più la deregolamentazione del sistema sotto la globalizzazione per ricolonizzare le nazioni occidentali spogliandole di ogni effettiva sovranità economica e lasciandole sovrane solo di nome .

Il sistema che è emerso sotto questo nuovo ordine era meno capitalista e più una bomba a orologeria elaborata.

In virtù della sua enfasi sull’aumento dei tassi di accumulazione fittizia di capitale, questo nuovo sistema di autocannibalismo ucciderebbe gli investimenti a lungo termine necessari per sostenere la società e creerebbe una bolla speculativa basata su montagne sempre crescenti di debiti non pagabili. Questa bomba sarebbe esplosa come le prime bolle che erano state impostate per scoppiare nel 1929 a New York e anche prima nel 1923 in Germania con forme di governo fascista “gestite scientificamente” offerte come soluzioni.

Mentre la Commissione Trilaterale stava assumendo il controllo negli Stati Uniti, un ex studente di Kissinger di nome Klaus Schwab stava co-fondando una nuova organizzazione in Svizzera chiamata World Economic Forum (originariamente denominata European Management Fund).

Questa nuova organizzazione servirebbe in tandem al Gruppo Bilderberger fondato nel 1956 da Bernhardt, Dutch Prince (e cofondatore del World Wildlife Fund) e fungerebbe da piattaforma influente per l’élite mondiale per pianificare e coordinare un piano di gioco sovranazionale progettato per spingere il mondo in una nuova utopia.

Il co-fondatore del World Economic Forum (e in seguito presidente) era un protetto canadese dei Rockefeller di nome Maurice Strong che era passato da dirigente minerario a principale controllore del Partito liberale canadese negli anni ’60 per diventare un leader internazionale del revival neo-malthusiano a capo delle Nazioni Unite ‘ prima conferenza ambientale a Stoccolma nel 1972. Descritto amorevolmente da Schwab come “il mio mentore”, è stato a Davos che Maurice Strong ha iniziato a sostenere apertamente il governo mondiale e il controllo della popolazione, che è diventato un tema forte per tutta la sua vita. Era in riferimento al gruppo di Davos che Strong aveva riflettuto nel 1991:

“E se un piccolo gruppo di leader mondiali dovesse concludere che il principale rischio per la Terra deriva dalle azioni dei paesi ricchi? E se il mondo vuole sopravvivere, quei paesi ricchi dovrebbero firmare un accordo per ridurre il loro impatto sull’ambiente. Lo faranno? La conclusione del gruppo è “no”. I paesi ricchi non lo faranno. Non cambieranno. Quindi, per salvare il pianeta, il gruppo decide: l’unica speranza per il pianeta non è che le civiltà industrializzate crollino? Non è nostra responsabilità provocarlo?”

Elite Finanziaria

Un ospite frequente del WEF era un altro membro della Commissione Trilaterale che aveva coniato per la prima volta il termine “uomo di Davos” nel 2004 . Si chiamava Samuel P. Huntington e nel 1975 prese parte a uno studio della Commissione Trilaterale chiamato “Crisis in Democracy” dove scrisse:

“Siamo arrivati ​​a riconoscere che ci sono potenziali limiti desiderabili alla crescita economica. Ci sono anche limiti potenzialmente auspicabili all’estensione indefinita della democrazia… un governo privo di autorità avrà poca capacità di imporre al suo popolo i sacrifici che saranno necessari”.

Qui viene sollevato un tema che è caratteristico di tutto il pensiero tecnofeudale: l’unico scopo dello stato nazionale è quello di servire da appendice per un’élite sovranazionale al fine di imporre: 1) limiti alla crescita della civiltà e 2) sacrifici draconiani che non le persone democratiche permetterebbero volontariamente di essere imposte a se stesse o ai propri figli.

Sull‘orlo di una nuova era

Oggi, la nuova era che le élite dai colletti d’oro della cricca di Davos hanno reso la loro missione religiosa di portare online come parte di un paganesimo scientifico anticristiano, è stata chiamata “la quarta rivoluzione industriale”.

Ricapitolando: il periodo di caos lanciato nel 1971 con la fluttuazione del dollaro non è mai stato capitalismo.

È sempre stata solo un’era di darwinismo sociale temporaneo di saccheggio ed edonismo mascherato da capitalismo che non poteva fare altro che crollare per sua stessa natura.

Oltre cinquant’anni in questa era di caos, gli stati nazionali della comunità transatlantica sono stati sistematicamente spogliati di tutto ciò che li rendeva economicamente sovrani.

Sì, ci sono ancora alcune scintille di vita confuse dalle forze repubblicane in forma frammentaria all’interno di parti degli Stati Uniti e dell’Europa che apprezzano ancora la libertà, ma il tipo di sovranità politica o economica di cui godevano una volta ai tempi di Kennedy e de Gaulle sono ormai lontani . Le privatizzazioni, l’esternalizzazione dell’industria e l’atrofia delle infrastrutture hanno portato a un trasferimento di potere nelle mani di una classe oligarchica immensamente ricca.

I difensori dell’umanità oggi si trovano nell’Alleanza Multipolare guidata da Russia, Cina e una serie crescente di nazioni che vogliono avere un futuro.

Queste sono nazioni guidate da statisti che riconoscono il valore esistenziale della crescita economica reale, del nazionalismo, della pianificazione a lungo termine e del progresso scientifico che sono necessari per portare l’umanità fuori dal fuoco che sta dilagando in tutto il mondo e in un futuro in cui vale la pena vivere.

È questo nuovo paradigma emergente a cui si riferiva un spaventato Guterres quando disse:

“Temo che il nostro mondo stia strisciando verso due diversi insiemi di regole economiche, commerciali, finanziarie e tecnologiche, due approcci divergenti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e, in definitiva, due diverse strategie militari e geopolitiche. Questa è una ricetta per i guai. Sarebbe molto meno prevedibile e molto più pericoloso della Guerra Fredda».

In un rapporto futuro approfondiremo la questione “COME questa cricca oligarchica si è incorporata negli Stati Uniti durante la Guerra Fredda e ha indotto una generazione emergente del baby boom a decostruire democraticamente la civiltà giudaico-cristiana?”

Matthew Ehret è redattore capo della Canadian Patriot Review e Senior Fellow presso l’Università americana di Mosca. È autore della serie di libri “Untold History of Canada” e Clash of the Two Americas . Nel 2019 ha co-fondato la Rising Tide Foundation con sede a Montreal . L’autore può essere raggiunto su matthewehret.substack.com.

Fonte: Global Research

Traduzione_: Luciano Lago