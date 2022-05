Le mosse di Biden nel circuito della politica estera sono quelle di un vecchio che ha perso il senso della realtà

Che sia in Ucraina, nel Sahara occidentale o ora a Taiwan, quella a cui stiamo assistendo sono le prime fasi di una campagna di pubbliche relazioni mal strutturata che, di fatto, avrà l’effetto di ripristinare Trump al potere .

La conferma di Joe Biden che si candiderà alla presidenza nel 2024 è inquietante su diversi livelli. Principalmente, per il fatto che che manterrà il popolo americano rinchiuso in un sistema di voto che è interamente basato su personalità che ricorrono al “votare fuori” l’una rispetto all’altra – piuttosto che un metodo preferito più intelligente e meno binario per scegliere un presidente. Lo stesso che abbiamo appena visto in Francia con Le Pen battuto da Macron che gli sarà grato per i voti che normalmente non avrebbe avuto se non fosse per quelli che votano contro Le Pen.

Nel caso di Biden, questi garantisce assolutamente che Trump si candiderà ancora una volta. Questo, di per sé, è un punto di divisione poiché molti si chiederanno se Trump fosse tornato, sarebbe lo stesso di prima in politica estera o sarà più audace? Nonostante ciò che molti potrebbero pensare, il suo curriculum in politica estera era molto scoraggiato, persino codardo come alcuni potrebbero sostenere.

Anche se ha tirato fuori l’America dall’accordo JCPOA con l’Iran, Trump ha deciso con la massima enfasi di non entrare in guerra con il regime di Teheran se provocato. Allo stesso modo, nonostante la guerra di parole con la Cina, Trump non era affatto entusiasta di Pechino rispetto all’amministrazione Biden.

E quindi, un approccio più calmo e sobrio per affrontare i buchi neri della politica estera americana – Ucraina, Cina e Medio Oriente in generale – sarà un biglietto vincente per Trump?

L’ex presidente degli Stati Uniti ha recentemente affermato alla stampa che se la Russia avesse minacciato di usare armi nucleari in Ucraina, avrebbe contrastato quella minaccia con una nuova dagli Stati Uniti. Ma conoscendo Trump, dobbiamo leggerlo nella luce corretta. Fare contro-minacce è mostrare coraggio di fronte al nemico, ma in realtà andare avanti con la minaccia è qualcosa di completamente diverso.

Ha fatto le stesse minacce contro l’Iran dopo che questo aveva abbattuto un drone statunitense nello stretto di Hormuz, ma alla fine (l’estate del 2019) ha fatto marcia indietro all’ultimo momento sapendo che una lunga guerra sarebbe costata la vita a molti americani e semplicemente non valeva la pena mettersi in questa. In precedenza aveva avviato due attacchi in Siria contro obiettivi militari del regime di Assad, a seguito di quelli che credeva fossero attacchi con armi chimiche.

L’ex presidente Trump

In seguito avrebbe ordinato un attacco di droni contro il comandante in capo iraniano Qassem Soleimani in Iraq nel luglio 2020, che molti avrebbero sostenuto fosse una mossa calcolata e razionale in rappresaglia all’abbattimento del drone statunitense in quello che all’epoca era chiamato un atto di guerra. Mossa intelligente (sic). È stato chiaramente informato che il colpo di Soleimani non avrebbe significato guerra e gli avrebbe fatto guadagnare alcuni punti preziosi, sia nella regione che a casa.

Le politiche di Biden nella regione sono simili a quelle di Trump in quanto non vuole che gli Stati Uniti si impegnino in alcun conflitto nella regione, ma rimangano un fattore trainante.

Laddove le politiche di Biden sono diverse ed è in altre parti del mondo dove dovrebbe essere annotato il mantra di Obama che non dovremmo mai sottovalutare, ovvero le capacità di Biden di “rompere il cazzo”.

La guerra in Ucraina, che è sicuramente un conflitto tra Russia e Occidente, riguarda in gran parte l’ingerenza dell’America nella politica interna dal 2014, quando Biden era vicepresidente e l’ossessione di cercare di estromettere Putin, cosa che nessuno, nemmeno il più forte dei nemici di Trump , può rivendicare come suo.

Il messaggio di Biden “L’America è tornata” inizia a essere compreso per quello che è. Un vecchio che ha molto da dimostrare con poca capacità di farcela.

In giro per il mondo, guardiamo Antony Blinken volare in posti vari, fare discorsi audaci e poi partire solo per vedere le tensioni che prima c’erano tra i nemici regionali. Caso in questione, il suo recente viaggio in Algeria, dove ha chiesto al governo di voltare le spalle alla Russia e unirsi alla sfera occidentale, è stato accolto letteralmente 48 ore dopo dalla notizia che la Russia avrebbe sostenuto le attività militari dell’Algeria nel territorio conteso del Sahara occidentale, detenuto dall’arcinemico dell’Algeria, il Marocco. Ottimo lavoro.

E ora leggiamo i rapporti dell’amministrazione Biden che rafforza il suo supporto militare a Taiwan, un paese che se dovesse essere parte di un tentativo di acquisizione da parte della Cina avrebbe conseguenze sismiche ben oltre l’Ucraina. Una tale strategia funziona a favore dell’Occidente e respinge la Cina? Biden non lo sa. Nessuno lo fa.

Tuttavia il giocare un gioco così rischioso alla roulette russa solo con l’industria mondiale dei semiconduttori ci mostra che Biden non solo soffre di stadi iniziali di demenza, ma anche di grande illusione. Provocare la Cina in questo modo è solo follia e Pechino potrebbe ora unirsi al crescente gruppo di paesi del Medio Oriente che pianificano e si preparano per l’insediamento di Trump e il ritorno a un ordine mondiale meno turbolento.

Martin JAY

Martin Jay è un pluripremiato giornalista britannico con sede in Marocco, dove è corrispondente per The Daily Mail (Regno Unito) dove in precedenza ha riferito della Primavera araba lì per la CNN, così come per Euronews. Dal 2012 al 2019 ha lavorato a Beirut, dove ha lavorato per una serie di testate giornalistiche internazionali tra cui BBC, Al Jazeera, RT, DW, oltre a fare reportage come freelance per il Daily Mail del Regno Unito, il Sunday Times e TRT World. La sua carriera lo ha portato a lavorare in quasi 50 paesi in Africa, Medio Oriente ed Europa per una serie di importanti testate giornalistiche. Ha vissuto e lavorato in Marocco, Belgio, Kenya e Libano.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago

Nota: Le opinioni espresse nell’articolo non necessariamente coincidono con quelle della Redazione