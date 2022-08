Le minacce dell’Occidente ai paesi africani per il petrolio russo potrebbero innescare nuove sanzioni contro Mosca

di Martin Jay

L’Occidente si è infilato in questo pasticcio essendo selvaggiamente fuori dal mondo e deluso, per quanto riguarda la propria cosiddetta egemonia.

L’emergere di Russia, Cina e India come nuove potenze incoraggiate durante la guerra in Ucraina sta diventando ogni giorno più evidente. L’Occidente ha davvero distrutto il suo ultimo filone di credibilità come potere reale in un mondo unipolare, che, in realtà, ora è multipolare con l’Oriente che guadagna e acquista influenza.

La Russia continua a raccogliere più forza e influenza apparentemente senza sforzo a causa del colossale errore delle sanzioni della NATO e dell’UE che continuano a punire i cittadini di quei paesi molto più di qualsiasi cittadino russo – la notizia più recente solo che la Spagna ne vieta l’uso di aria condizionata in alcune parti del paese che stanno vivendo un’ondata di caldo!

E la Russia si comporta sempre di più come una superpotenza sulla scena mondiale e quindi non dovremmo sorprenderci, ad esempio, di quanto accade quando, solo per una questione di settimane, dopo che truppe francesi si ritirano dal Mali, un’ex colonia francese, la Russia arriverà con gli aerei che dona al regime. Questo è ciò che fanno i superpoteri per mantenere la loro parte dell’accordo. Supporto alla sicurezza.

Tuttavia, più l’Occidente si lamenta e più Putin guadagna influenza sul Sud del mondo – che ha affermato chiaramente di non voler partecipare alla guerra in Ucraina – più l’Occidente sembra il perdente. In quale altro modo interpretare la minaccia di un inviato degli Stati Uniti che ha recentemente messo in guardia i paesi africani dall’acquisto di petrolio dalla Russia, il che, secondo loro, si tradurrebbe in misure punitive.

Questo è un chiaro esempio di come l’Occidente sia finito in questo pasticcio in primo luogo: essere selvaggiamente fuori dal mondo e deluso, riguardo alla propria cosiddetta egemonia. Gli Stati Uniti hanno davvero il diritto – anche legalmente – di imporre sanzioni secondarie ai paesi africani? E non si rende conto che anche se quei paesi si conformeranno, sarà solo un segno. In altre parole, troveranno comunque un modo surrettizio per acquistare il petrolio tramite terzi.

Se l’amministrazione Biden non è riuscita a sostenere le sanzioni secondarie che Trump ha imposto a Corea del Sud, India, Cina, Giappone e Turchia che stavano acquistando petrolio dall’Iran, allora come pensa di applicarle ai paesi poveri del Sud del mondo, senza perdere del tutto come partner?

Cittadini del Mali manifestao a favore della Russia

Certo, sta già accadendo con l’esempio del Mali, in Africa. E se la minaccia di sanzioni secondarie verrà attuata, possiamo essere certi che altri paesi della regione, in particolare le ex colonie francesi, vorranno vedere la Russia come una superpotenza che può assisterli nello sviluppo, nella sostenibilità e nella sicurezza. L’America ha commesso un enorme errore in questa minaccia ed è solo questione di tempo prima che Burkina Faso, Benin, Niger, Ciad e altri seguano il Mali.

Proprio di recente, abbiamo assistito all’apertura del porto di Odessa che l’Occidente non riconosce come una mossa di Putin, dopo che molti leader in Africa e Medio Oriente gli hanno chiesto di lasciare che le navi carichi di grano, una merce in molti di questi paesi che fa parte di un programma sociale per fornire pane sovvenzionato ai poveri. Rimossa, la mancanza di pane a buon mercato che potrebbe essere fonte di insurrezione, crescita di gruppi terroristici e nuovi flussi migratori verso l’Europa e Zelensky avrebbe senza dubbio voluto che ciò accadesse per puntare maggiormente i riflettori sui media sulla guerra, di cui l’Occidente si sta stancando a tutti i livelli. Putin ha deciso di non dargli l’asso che voleva e ha permesso al porto di operare e sarà la Russia a raccogliere ciò che semina con quei paesi che ricevono il grano.

Ma la domanda che Mosca si pone ora è: quale grano riceveranno? Quello dall’Ucraina o dalla Russia? La geopolitica gioca ora un ruolo in chi può scegliere da quale paese proviene il proprio grano, o l’Occidente può determinarlo attraverso l’attuale tono di minacce menzionato in precedenza? Se l’Occidente fosse seriamente intenzionato a sfamare i poveri in questi paesi non imporrebbe sanzioni contro il grano che si trova negli altri sette porti del Mar Nero che la Russia controlla. Tecnicamente parlando non è così. Ma ciò che conta e ciò che tutti cercheranno è se la Russia mantiene i suoi precedenti clienti o se qualcuno misteriosamente salta la linea e diventa nuovo cliente dell’Ucraina. Se ciò dovesse accadere, la Russia avrebbe il diritto di opporsi e persino minacciare di ritirare la sua offerta di lasciare il porto di Odessa per operare.

I paesi del Sud del mondo sono usati solo come pedine nel gioco più grande, ma va notato che l’Occidente sarebbe stato felice che le carestie si fossero verificate solo per continuare la loro guerra con la Russia. Non c’è quasi un granello di verità in tutto ciò che i media occidentali stanno riportando, a quanto pare. Nemmeno del grano stesso.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago