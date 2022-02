Le logore politiche statunitensi danno potere a Russia e Cina

Per sette anni, dall’iniziale invasione russa della Crimea nel 2014, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno accumulato sanzioni economiche per punire e possibilmente invertire le conquiste russe in Crimea e nell’Ucraina orientale.

Questi sforzi occidentali non solo sono falliti, ma hanno creato una condizione strategica in cui l’economia russa è stata indurita contro future sanzioni economiche e in cui Mosca e Pechino stanno ora operando più vicine che mai.

Chiaramente, le azioni americane nei confronti della Russia stanno creando uno scenario da incubo in cui i due stati più potenti dell’Eurasia sono costretti a un’alleanza anti-americana di paesi (definiti) autocratici che potrebbe fondamentalmente riscrivere le regole dell’ordine internazionale. A meno che gli Stati Uniti non riescano a trovare una nuova strategia per affrontare questo nuovo ordine mondiale di paesi non allineati e ascendenti in Eurasia, si ritroveranno isolati e soli al mondo.

L’attuale crisi in Ucraina non è che l’inizio della riorganizzazione internazionale dall’egemonia “unipolare” americana del dopo Guerra Fredda in un equilibrio di potere tripolare in cui due dei tre attori, Russia e Cina, sono allineati fra di loro contro il terzo, gli Stati Uniti .

Washington ha cercato disperatamente di contenere la Russia e costringerla ad abbandonare la sua politica in Ucraina dal 2014. Ciò che così pochi a Washington comprendono è che per il presidente Vladimir Putin e il suo paese, l’Ucraina è una risorsa geostrategica essenziale. E sì, è probabile che i russi siano disposti a entrare in guerra per possedere almeno la parte orientale dell’Ucraina.

Washington ha creato i suoi peggiori nemici

Il vero problema per Washington è che non solo ha creato in entrambi i suoi rivali strategici, Russia e Cina, un reciproco disprezzo per gli Stati Uniti e l’Occidente più in generale, ma ora sia Cina che Russia si stanno coordinando a tutti i livelli .

Così l’Eurasia, il cuore del mondo, sta rapidamente diventando dominata da due superpotenze militari ed economiche ostili agli Stati Uniti e che sono sempre più radicalizzate nel loro comune odio per il ruolo dell’America nel mondo.

Dall’annessione illegale della Crimea da parte della Russia nel 2014 e dal conseguente conflitto di otto anni nell’Ucraina orientale, gli Stati Uniti hanno applicato pesanti sanzioni alla Russia. Inizialmente, queste sanzioni hanno causato molti danni alla Russia. Tuttavia, nel tempo, la Russia è diventata più autosufficiente.

Come un antibiotico che è stato abusato, le sanzioni americane hanno perso la loro efficacia contro la Russia. Eppure gli americani continuano ad applicare questo rimedio inefficace a un problema che sta solo peggiorando. Ora, la Russia sta iniziando a ignorare quelle sanzioni e persino a lanciare la propria nascente forma di sanzioni economiche contro gli Stati Uniti e il sistema economico mondiale in generale, con l’allegra assistenza della Cina.

La Russia insegue il cibo americano

Ad esempio, mentre le forze militari russe continuano il loro terrificante accumulo lungo i confini dell’Ucraina, Mosca ha imposto dure sanzioni fino al 1 aprile su tutti i prodotti fertilizzanti a base di nitrato di ammonio provenienti dalla Russia.

In qualità di uno dei maggiori esportatori di uno dei prodotti di fertilizzanti più diffusi al mondo – durante l’importantissima stagione del raccolto del Sud America, che è già stata influenzata negativamente dalle condizioni più asciutte, grazie a La Niña – le sanzioni russe rischiano di far salire il prezzo del mercato globale prodotti agricoli in un momento critico.

Ciò significa che i prezzi dei generi alimentari degli americani stanno per esplodere, il che si tradurrà in un grave freno a un’economia già in crisi. E, con l’ avvertimento che gli Stati Uniti potrebbero essere diretti verso una recessione entro il 2023 – con l’inflazione già a un enorme 7,5% – è ovvio che ora non è il momento di aggiungere costi su beni essenziali come il cibo.

È probabile che la lotta per il cibo renda gli americani meno aperti alla lotta contro le minacce straniere, che è proprio il punto delle azioni russe.

Grazie alle politiche americane ed europee incapaci nei confronti dell’Ucraina e della Russia, il Cremlino si è trovato in una posizione in cui può avere un grave impatto sul prezzo delle forniture alimentari globali.

Gasdotto russo cinese

Da quando l’Occidente ha imposto il primo round di sanzioni a Mosca in seguito all’invasione della Crimea nel 2014, la Russia ha lavorato per diventare sia un importante esportatore di energia che un importante produttore alimentare. Gli sforzi di Mosca hanno avuto un enorme successo. Per questo motivo, la Russia può ora cambiare radicalmente la traiettoria dei mercati globali delle materie prime con la stessa rapidità con cui Washington può avere un impatto sui mercati finanziari globali con il suo uso sconsiderato delle sanzioni.

Poiché la Russia ha accumulato sanzioni temporanee per i suoi prodotti fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, Pechino ha annunciato un divieto simile alle esportazioni di prodotti fertilizzanti a base di fosfato fino al 1 giugno. Questo, insieme alla mossa russa, ha già aumentato il prezzo globale del cibo.

A differenza delle sanzioni di lunga data di Washington, che sembrano aver rafforzato la determinazione dell’asse degli autocrati eurasiatici e consentito a questi regimi di innovarsi per uscire dalla trappola che gli americani avevano teso loro, l’Occidente è del tutto suscettibile alla mossa sino-russa di aumentare il prezzo dei prodotti agricoli con i loro divieti di fertilizzanti.

Yuan cinese insidia il dollaro

Cina e Russia potrebbero creare la propria valuta

A proposito, queste mosse non sono che l’inizio di quello che potrebbe diventare un insieme molto più completo e debilitante di mosse degli autocrati, se Washington continuasse a comportarsi come se fosse ancora il 1994 e la storia fosse finita.

Non solo Russia e Cina si sono entrambe mosse insieme per formare un possibile potente regime di sanzioni contro gli Stati Uniti e i loro alleati, ma a un certo punto probabilmente avvicineranno le loro economie – e le economie dei loro delegati in tutta l’Eurasia. Infatti, nel tempo, le due potenze eurasiatiche potrebbero creare una valuta alternativa per ostacolare ulteriormente la capacità dell’America di imporre sanzioni.

Grazie alla Russia, la Cina potrebbe battere il blocco statunitense

Oltre a ciò, mentre le tensioni tra Washington e Pechino divampano su Taiwan, i principali strateghi americani hanno sostenuto che la Marina degli Stati Uniti imponga un blocco a lunga distanza alla Cina.

Sebbene questa sia una strategia sensata (almeno per ora, poiché la marina cinese non ha ancora la portata per rompere un tale blocco), ciò che pochi si rendono conto è che la presenza di una Russia amica a nord della Cina significa che Pechino potrebbe probabilmente sopportare qualsiasi blocco che Washington tenta di imporre se la Cina dovesse invadere Taiwan.

Quindi il potenziale della potenza militare statunitense viene indebolito a causa dell’indurimento economico in cui sia la Cina che la Russia si sono impegnate per resistere alle inevitabili e continue sanzioni che l’America ha usato contro di loro. Il nemico, vedi, ottiene sempre un voto.

Nasce un nuovo (vecchio) ordine mondiale

Qualunque cosa accada in seguito all’Ucraina, una cosa è chiara: questo non è il mondo che gli Stati Uniti hanno ereditato dopo la loro incruenta e sbalorditiva vittoria della Guerra Fredda. Il mondo in cui viviamo ora è quello in cui la geopolitica disordinata del passato è tornata, un mondo che non è governato da una sola potenza ma in cui ci sono almeno tre potenze in competizione (e diverse di medie dimensioni tutte in lotta per il potere ).

Il sistema internazionale di oggi è instabile e gli americani, che erano diventati a loro agio come egemoni globali, purtroppo per loro hanno perso quella pole position.

Se Washington continua a comportarsi come se nulla fosse cambiato, il sistema crollerà ulteriormente e gli Stati Uniti si troveranno in una posizione davvero svantaggiosa: circondati da rivali eurasiatici antagonisti e dotati di potere, tagliati fuori dall’accesso ai mercati e alle risorse più importanti del mondo e sotto costante pressione per conformarsi al nuovo ordine mondiale autocratico.

Russia e Cina possono inseguire l’economia statunitense attraverso il mercato globale delle materie prime. Nel tempo, man mano che queste due potenze consolidano la loro alleanza – e mentre la Cina continua la sua crescita economica nel prossimo decennio – la capacità di queste due potenze di minacciare economicamente l’America non farà che aumentare.

Washington è del tutto impreparata a questo scenario e i leader sia di Russia che di Cina lo sanno.

BRANDON J WEICHERT

Brandon J Weichert è l’autore di Winning Space: How America Remains a Superpower. È un analista geopolitico che gestisce The Weichert Report: World News Done Right. Il suo lavoro appare regolarmente su The Washington Times e Real Clear Politics.

Fonte: Asia Times

Traduzione: luciano Lago