Le lacrime di coccodrillo dell’Occidente per l’assassinio del leader corrotto di Haiti rivelano la realtà della vita in questo paese come stato vassallo degli Stati Uniti





di Tom Fowdy

Gli 11 milioni di abitanti di questa minuscola nazione caraibica sono devastati dalla povertà estrema, dalla disuguaglianza e dal disordine perché è così che a Washington piace mantenerlo.

Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato questa settimana. Quattro dei presunti mercenari responsabili sono stati successivamente braccati e si sono suicidati . Il suo omicidio ha suscitato proteste in Occidente. Ma perché è successo questo? E perché dovremmo preoccuparci di una piccola e apparentemente insignificante nazione caraibica?

Potrebbe essere stata una sorpresa per alcuni, non ultimo perché i media mainstream hanno ignorato l’accumulo di cause che ha portato all’attacco. La risposta, tuttavia, è abbastanza semplice: Haiti è un pasticcio politico, i suoi 11 milioni di persone ne hanno avuto abbastanza e Moïse è stato un burattino incompetente sostenuto dagli Stati Uniti, un leader quasi autoritario che ha truccato un’elezione e ha provocato l’ira di una nazione afflitta da estrema povertà, disuguaglianza e disordine, lasciando un ambiente storicamente esacerbato dall’ingerenza americana.

Se hai sentito parlare di Haiti, raramente è stato per le giuste ragioni. Le due cose che il suo nome evoca nelle menti occidentali sono la pratica del voodoo e un catastrofico terremoto nel 2010 che ha provocato fino a 300.000 morti. È un posto molto sfortunato. È uno dei paesi più poveri del mondo e il più povero dell’emisfero occidentale, il 59% della sua popolazione vive con soli 2 dollari al giorno . Le cose hanno da tempo superato il punto di rottura e le rivolte sono state un evento regolare negli ultimi tre anni, lasciando centinaia di morti.

Non possiamo tollerare l’assassinio di nessun leader, ma gli haitiani sono probabilmente uno dei popoli più svantaggiati al mondo.

Haiti è una piccola nazione situata sull’isola di Hispaniola nelle Indie Occidentali. La sua tragica storia è una storia di colonialismo, schiavitù, rivolta e poi di nuovo sottomissione. Uno dei primi luoghi ad essere raggiunto dai colonialisti europei, divenne prima dominio della Spagna e poi della Francia, che ammassò un’enorme popolazione di schiavi africani nel territorio per costruire il lucroso commercio dello zucchero.

Sulla scia di questo lavoro schiavista, Haiti divenne un luogo di estrema disuguaglianza di ricchezza, prima che gli schiavi si rivoltassero alla fine del XVIII secolo sotto la guida di Toussaint Louverture, soprannominarono Napoléon Noir o Black Spartacus e promulgarono la rivoluzione haitiana – la prima -insurrezione anti-schiavitù guidata nella storia.

Mentre la nuova nazione non è mai stata del tutto stabile e ha avuto un tremulo rapporto con quella che oggi è la Repubblica Dominicana, che un tempo governava, ci sono tre parole con cui possiamo riassumere gli aspetti della sua attuale situazione: la Dottrina Monroe. La politica estera americana, istituita nel 1823, le assicurò di mantenere il dominio sull’intero emisfero occidentale, a qualunque costo per i paesi che erano assoggettati al dominio USA.

Quando si è trattato di Haiti, Washington ha portato questo a un nuovo estremo. Temendo l’influenza della Germania sull’isola, gli Stati Uniti invasero e occuparono il paese per il proprio piacere nel 1915 e lo mantennero così per 20 anni.

Alla fine se ne andarono, ovviamente con dei vincoli. Nel garantire il loro dominio sulle nazioni dell’America Latina e dei Caraibi, gli Stati Uniti hanno sempre cercato di posizionare e mantenere al potere una classe politica molto piccola, elitaria e ultra-ricca che mantiene quella leadership contro la maggior parte della popolazione del paese.

Haiti è sempre stata dominata da una piccola classe filo-occidentale nota come “mulatti”. Sebbene sia un termine che tradizionalmente si riferisce al colore della pelle, si tratta in realtà di classe sociale . I mulatti costituiscono il 5% della popolazione del paese e hanno dominato Haiti per decenni come clienti statunitensi, anche attraverso periodi di vera e propria dittatura, inclusa la famigerata dinastia Duvalier , fino agli anni ’80.

Queste divisioni estreme tra ricchi e poveri, e il governo oligarchico, unito alla dilagante instabilità politica e ai disordini, hanno ostacolato il progresso di Haiti, ma alla fine hanno creato uno status quo favorevole agli Stati Uniti. Ci sono altri fattori che hanno aggravato la sua situazione, inclusi immensi disastri naturali come il terremoto del 2010, frequenti tempeste tropicali distruttive, epidemie di malattie croniche e altro ancora. Mentre, oggi, il Paese è sulla carta una democrazia, questo ovviamente conta ben poco dal punto di vista della gente comune.

Haiti, mercenari colombiani arrestati

Ecco perché l’assassinio di Moïse non è stata una sorpresa. Per quella gente comune, il suo regime simboleggiava la corruzione , l’autoritarismo, il caos, il costo schiacciante della vita e l’estrema insoddisfazione.

Eppure, ironia della sorte, la Dottrina Monroe ha svolto anche un altro ruolo. L’attuale crisi politica del paese è stata innescata nel 2019 da uno sforzo statunitense di cambio di regime nel vicino Venezuela, un paese da cui Haiti dipendeva per forniture di carburante a buon mercato e pronte. Lo stato di Nicolás Maduro aveva concesso prestiti a Port-au-Prince per acquistare il suo petrolio, ma la leadership del paese ha invece sottratto il denaro .

Poi, quando gli Stati Uniti decisero di tentare un cambio di regime in Venezuela e sanzionarono il loro petrolio, Haiti si trovò senza petrolio né soldi per comprarlo da qualche altra parte. Ciò ha creato scarsità di carburante e ha fatto salire i prezzi del 50%. Le tasse sul carburante proposte dal governo per cercare di recuperare il denaro hanno innescato rivolte, che si sono intensificate in una rabbia più ampia per gli standard di vita. Nella violenza che ne è seguita, sono state attaccate le ambasciate straniere.

Eppure i media occidentali hanno coperto questi eventi? No, scarsamente. Il governo di Haiti ha proceduto all’omicidio dei giornalisti che si erano opposti . Hanno persino annullato un’elezione . L’anno scorso a Hong Kong gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni per tale decisione. Questa volta? Assoluamente no, tutto normale.

“Stato d’assedio”: il premier haitiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale dopo l’assassinio del presidente presidente.

Quali sono i punti chiave qui? Mentre l’assassinio è sempre sbagliato, gli haitiani sono un popolo impoverito spinto al limite assoluto. Mentre gli Stati Uniti ei loro alleati inviano le loro condoglianze al governo haitiano per l’uccisione di Moïse, dovrebbe essere chiarito soprattutto che si trattava di un leader e di un regime disprezzato dalla maggior parte della popolazione e per una serie di ragioni.

Haiti, violenza, caos e miseria

Eppure, per gli Stati Uniti, questo stato fallito è stato mantenuto così per generazioni fuori dalla convenienza politica, illustrando come la retorica dei diritti umani di Washington sia abitualmente ignorata quando gli abusi sono in corso in un paese che è loro subordinato, e come la democrazia da sola sia assolutamente priva di significato quando la popolazione di quel paese è bloccata in una grave povertà.

Va notato, infine, che Haiti non ha legami con la Cina e si allinea ancora con Taiwan , e ha firmato dichiarazioni anti-Pechino alle Nazioni Unite – qualcosa che non ha senso per una nazione impoverita dell’America Latina, ma indica invece la sua posizione di vassallo dell’America.

Per gli Stati Uniti, Taiwan e altri, è molto semplice: poiché Haiti è al verde e disperata, serve ai nostri scopi, quindi non abbiamo bisogno di aggiustarlo.

L’Occidente brilla per la sua retorica di “democrazia e diritti umani” mentre le popolazioni sono sfruttate e gettate nella miseria.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago