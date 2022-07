Le guerre della NATO contro i fertilizzanti





di Declan Hayes

Anche se il Sud America chiede che le sanzioni della NATO vengano revocate sui fertilizzanti russi in modo che i latinoamericani possano vivere, von der Leyen insiste che i latinoamericani e gli africani dovrebbero invece dipendere dalla cacca di insetti per la loro stessa sopravvivenza.

Basandosi sul dogma nazista di Zbigniew Brzeziński, Fadi Lama postula che la nostra economia globale sia divisa nelle tre parti ineguali fra la NATO e dei suoi vassalli, il Sud ricco di risorse e i tre stati autonomi di Russia, Iran e Cina (RIC). La missione delle forze di potere soft e hard della NATO sarebbe mantenere le satrapie della NATO quiescenti, contenere il RIC e sfruttare ulteriormente il sud.

Sebbene i media della NATO etichettino rapidamente questa come teoria della cospirazione (sic) , è certamente uno scenario che vale la pena esplorare lungo le linee della grande strategia di Brzeziński. Per lo meno, come sottolinea Lama, spiegherebbe gli apparenti fallimenti militari e di altro tipo della NATO dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre.

La situazione odierna è che la NATO è in prima linea in una serie di guerre, la NATO non fa mistero dei suoi sforzi per contenere il RIC e il Sud del mondo è nuovamente preso a pugni dalle forze economiche. La NATO non permetterà al sud sel mondo di mitigare, non gli importa di contenere e risolvere i problemi della crisi alimentare e della carestia. Le sanzioni ne sono una delle cause principali.

Sicurezza del cibo

L’enorme richiesta di cibo causata dagli alti tassi di urbanizzazione può essere soddisfatta solo dall’utilizzo massiccio di fertilizzanti commerciali. Nauru , per fare un esempio storico, è stata derubata di tutta la sua potassa dall’Australia che ora usa la piccola nazione del Pacifico come cella di contenimento per i suoi indesiderabili, proprio come la Gran Bretagna intende usare il Ruanda come propria discarica di migranti illegali.

Sebbene la Russia sia un esportatore chiave di fertilizzanti, soddisfa solo il 15% dell’offerta globale e la Bielorussia, che i media della NATO criticano quasi quanto la Russia, non è nemmeno tra i primi trenta in termini di fornitura.

Agricoltura con fertilizzanti

Se i leader della NATO stessero perdendo il sonno perché i poveri non hanno abbastanza fertilizzanti, allora la NATO potrebbe facilmente aumentare la propria fornitura controllata. Dal 2020, gli esportatori di fertilizzanti in più rapida crescita sono stati: Emirati Arabi Uniti (+2.989%), Nigeria (+423,8%), Arabia Saudita (+188%) e Oman (+126,2%), mentre i principali fornitori che hanno pubblicato gli aumenti più lievi nelle vendite internazionali di fertilizzanti sono stati: Stati Uniti d’America (+14%), Indonesia (+23,1%) e Israele (+23,8%).

Chiaramente, colmare il divario russo non dovrebbe essere un grosso problema se la NATO fosse un produttore diretto. Detto questo, sebbene la Russia abbia un vantaggio competitivo particolarmente acuto nella produzione di fertilizzanti, ciò è amplificato dall’enorme domanda che le centrali elettriche di Brasile, India, Argentina, Messico, Bangladesh, Indonesia e Pakistan hanno per il prodotto.

Se l’obiettivo è, come suggerisce Fadi, controllare il commercio internazionale di fertilizzanti, piuttosto che colmare le lacune nella domanda, allora le pratiche dirompenti del divide et impera della NATO, a cui Brzeziński ha aperto la strada (con le sue teorie), iniziano ad avere un senso eminente, tanto più se si considera che, tra loro, Bayer , Corteva , ChemChina e Limagrain controllano oltre il 50% della fornitura mondiale di semi, un processo accentuato dalla struttura del mercato per quei semi , che discrimina i poveri privi di potere a favore dei grandi e potenti, mega proprietari terrieri della NATO come Bill Gates, per esempio. La guerra dei fertilizzanti è parte integrante di questa guerra per il controllo alimentare globale di David contro il Golia della NATO.

Sebbene i media della NATO siano ben consapevoli di queste dinamiche, questi stanno nuovamente facendo della Russia il capro espiatorio degli atti machiavellici della NATO. E anche la Bielorussia, per la quale i fertilizzanti potassici rappresentano l’8,7% di tutte le esportazioni .

Anche se il Canada potrebbe rapidamente rimediare al lento boicottaggio dei fertilizzanti russi che comporta l’aumento della produzione di alcuni fertilizzanti a base di potassio nel breve termine, poiché l’aumento della produzione di fertilizzanti azotati richiederebbe molto più tempo e investimenti, questo consentirebbe ad altri attori al di fuori del controllo della NATO di stabilirsi.

Nave cargo russa, fertilizzanti export bloccato dalle sanzioni

Quei principali concorrenti si troverebbero in Medio Oriente , che ha enormi riserve di gas ed è più vicino ai mercati chiave asiatici ed europei rispetto al Canada. Tuttavia, se Iran, Qatar e Arabia Saudita dovessero potenziare ulteriormente i loro impianti di produzione di ammoniaca e urea, ciò renderebbe il mercato internazionale dei fertilizzanti più indipendente dalla NATO in quanto sarebbero in competizione per la quota di mercato in Asia.

Sebbene le sanzioni statunitensi abbiano impedito alle società indiane e del Bangladesh di investire negli impianti iraniani, la maggiore cooperazione tra Iran e Cina molto probabilmente risolverà i problemi di finanziamento indotti dalla NATO in breve tempo.

Sebbene Iran, Bangladesh, India e gli altri debbano, ovviamente, andare avanti a tutto vapore con questi progetti, l’UE della NATO si oppone a tutti questi progetti perché “un piano per investire nelle piante in Africa sarebbe in contrasto con gli obiettivi verdi dell’UE”.

La macchina di rotazione dell’UE sta lavorando duramente per convincere le masse africane affamate che “le sanzioni dell’UE contro Mosca e Minsk non sono da incolpare per l’emergenza alimentare”, che il fatto che l’UE impedisca agli africani di ottenere fertilizzanti non è responsabile del fatto che gli africani non ricevano il fertilizzante russo di cui hanno bisogno e, incredibilmente, che gli africani non dovrebbero cercare di impedire alla NATO di farli morire di fame a causa degli obiettivi verdi dell’UE..

Invece di aiutare gli africani a sviluppare le proprie piante di fertilizzanti, la Commissione europea, che è guidata dalla famigerata plaga Ursula von der Leyen, ha posto il veto a questa proposta sensata poiché “sostenere la produzione di fertilizzanti nei paesi in via di sviluppo sarebbe incoerente con le politiche energetiche e ambientali dell’UE” , mentre gli africani che pagano con di persona per spedire fertilizzanti canadesi attraverso l’Atlantico presumibilmente non lo farebbero.

Quindi, anche se il Sud America chiede che le sanzioni della NATO vengano revocate sui fertilizzanti russi in modo che i latinoamericani possano vivere, von der Leyen insiste che i latinoamericani e gli africani dovrebbero invece dipendere dalla cacca di insetti per la loro stessa sopravvivenza. E, sebbene i rigetti di lombrichi siano ricchi dal punto di vista nutrizionale, sono, nella migliore delle ipotesi, un minuscolo mercato di nicchia utilizzato solo da von Der Leyen, dal principe Carlo e dal resto di loro per fare un regalo ai milioni di affamati di Africa, Sri Lanka e India.

La soluzione a tutto questo è rompere la morsa della NATO, che l’America Latina, l’Africa e il subcontinente indiano si uniscano e paghino affinché Russia, Bielorussia, Iran e altri forniscano loro il fertilizzante e altri prodotti di cui hanno bisogno, per augurare a von der Leyen, il principe Carlo , il principe Andrea e il resto di loro buona fortuna con i loro vermi, i loro jet privati ​​e i loro conti bancari svizzeri e per far sapere al mondo intero che le masse lavoratrici dell’India, dell’Africa e dell’America Latina hanno altrettanto diritto alla vita, la libertà e la ricerca di fertilizzanti sotto embargo, come ha fatto qualsiasi gatto grasso dell’UE che vive di rendita e che non ha mai svolto una giornata di lavoro onesto in vita sua.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago