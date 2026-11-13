Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver distrutto un radar di allerta precoce statunitense in Bahrein.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) iraniano ha annunciato di aver distrutto un radar di allerta precoce appartenente all’esercito statunitense in Bahrein, descrivendo l’operazione come una risposta all’attacco a una torre di comunicazione sull’isola iraniana di Sirik.

In una dichiarazione, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che l’attacco costituiva un “serio avvertimento” a Washington affinché cessasse le sue provocazioni aeree e le operazioni di contrabbando di petrolio nello Stretto di Hormuz.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha inoltre sottolineato che la sua Forza Aerospaziale rimane pienamente pronta a intervenire, senza alcuna restrizione geografica.

L’Iran revoca le restrizioni sulla gittata dei missili.

Ciò avviene pochi giorni dopo l’annuncio del portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, Hossein Mohebbi , il quale ha affermato che l’Iran ha revocato le restrizioni sulla gittata dei suoi missili, ribadendo un importante cambiamento rispetto alle limitazioni precedentemente dichiarate da Teheran sulle sue capacità missilistiche.

“Queste restrizioni [sulla gittata dei missili] sono state revocate per noi, ma dobbiamo comunque dimostrare queste capacità nella pratica”, ha dichiarato Mohebbi all’agenzia di stampa ISNA , rispondendo a una domanda sulla rimozione delle restrizioni.

In una precedente dichiarazione, il generale di brigata aveva ribadito che le capacità missilistiche dell’Iran avrebbero difeso il Paese senza limitazioni geografiche, e aveva sottolineato che l’imitazione dei droni iraniani da parte degli Stati Uniti costituiva una prova inconfutabile della superiorità dell’industria della difesa iraniana.

Mohebbi ha affermato che i missili iraniani hanno dimostrato l’inefficacia dei sistemi di difesa aerea Patriot e THAAD di fabbricazione statunitense, aggiungendo che la Forza aerospaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha istituito un meccanismo di deterrenza efficace e sostenibile contro gli attacchi diretti alle infrastrutture del Paese. (………)

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago