Le forze yemenite conquistano la più grande base mercenaria filo-saudita a Maarib

da Redazione

La più grande base dei mercenari della coalizione saudita-emiratina nella provincia settentrionale di Maarib è finalmente caduta nelle mani dell’esercito yemenita e dei combattenti Ansarullah il sabato (24 aprile).

La caduta del monte strategico di Talat al Hamra ha reso più facile per le forze di Sanaa prendere il controllo delle rotte di rifornimento strategiche, la più importante delle quali è la linea Sirwah-Maarib, così come le cime montuose circostanti che saranno in balia di il fuoco dei suoi combattenti.

In effetti, la natura geografica militare di Maarib gioca un ruolo strategico importante nel risolvere la battaglia a favore del partito che la domina. Le forze di Sana’a, che cercano di liberare questa provincia petrolifera, sono ora a 6 chilometri dalla città di Maarib, capitale della provincia omonima.

Va notato che la liberazione di Talat al-Hamra è stata raggiunta in poche ore, dopo l’avanzata delle forze di Sana’a ad est di questa posizione strategica e il crollo nelle file dei mercenari della coalizione, e questo dopo la resa dei membri della “Brigata 125”. Questi ultimi, traditi dai loro compagni membri della coalizione, hanno scelto di combattere a fianco delle forze di Sanaa.

Combattenti Houthy

Caduta la base saudita, il presidio più importante e più grande della città di Marib, e con essa sono cadute le ultime speranze della coalizione saudita-emiratina di riprendere l’iniziativa sui fronti dei dintorni della città. Questo perché la caduta della città dalla sabbia rossa è simile alla caduta della Montagna Rossa che domina la città di Amran . È la guarnigione più complessa che concede a chi la controlla il diritto di controllare le rotte di rifornimento strategiche, la più importante delle quali è la linea Sarwah-Ma’rib, e le restanti porte che circondano le porte occidentali e nord-occidentali del centro del governatorato sono alla misericordia del fuoco del vincitore.

Dal volo rosso, le forze di Sana’a possono accorciare le distanze e avanzare a est verso il mucchio di percorsi, e da lì entrano nel Lower Dahlah e Hama al-Maqhawi vicino a Hama al-Masariya che domina i quartieri occidentali di Marib, dove la strada diventa libera per l’Esercito e per i “Comitati Popolari” verso l’Azienda Ospedaliera Militare della città

Fonti tribali a Maarib hanno confermato al quotidiano libanese Al Akhbar che le forze e le milizie di Hadi (filo-saudite) che combattevano a est di Talat al Hamra sono state tradite dalle milizie del partito Al Islah (Fratelli Musulmani).

Fonte: Al Akhbar

Traduzione: Fadi Haddad