Le forze yemenite avanzano per 700 km sulle rive del Mar Rosso. I sauditi in rotta

Le truppe yemenite hanno continuato ad avanzare contro i mercenari sauditi sulle rive del Mar Rosso e si stanno avvicinando alla liberazione di Al-Hudayda.

Fonti locali yemenite hanno riferito questo sabato che le forze dell’esercito yemenita e i comitati popolari sono riusciti a liberare tutta l’area tranne la parte ovest di Al-Hudayda dove ancora sono presenti i mercenari e soldati sauditi, affiliati dell’ex presidente latitante Abdu Rabu Mansur Hadi, sostenuto da Riyadh.

Le fonti consultate dalla catena libanese Al- Mayadeen hanno precisato che Al-Jawjah è l’unica cittadina portuale non ancora recuperata dai mercenari sauditi nel sud della suddetta provincia, ma si prevede che anche questa zona sarà liberata oggi.

L’avanzata arriva dopo che i mercenari supportati dall’Arabia Saudita hanno evacuato le loro posizioni nell’area giovedì e le forze dell’esercito yemenita hanno ripreso il controllo di molte delle loro basi ad Al-Hudayda, oltre a prendere accordi per riaprire la vitale autostrada che collega la capitale Sanaa a questa città.

Infatti, in seguito al ritiro delle forze della coalizione, l’esercito yemenita sostenuto dal movimento popolare Ansarollah sarebbe avanzato di 700 chilometri al largo della costa occidentale del Mar Rosso.

L’esercito yemenita, sostenuto da comitati popolari, ha preso il controllo di una regione strategica, considerata l’ultima roccaforte degli alleati di Riyadh a Marib.

Forze della coalizione saudita confuse ad Al-Hudayda

In reazione ai recenti notevoli progressi delle forze yemenite e al ritiro di elementi sauditi dalla maggior parte delle loro posizioni ad Al-Hudayda , il presidente del Comitato rivoluzionario supremo yemenita, Mohamad Ali al-Houthi, ha descritto la posizione della coalizione saudita-americano in questo momento.

“ I sauditi sembrano estremamente confusi ad Al-Hudayda. Soffrono di questa confusione, sia per quanto riguarda i media che in altri settori ” , ha sottolineato Al-Houthi.

Forze yemente Houthy

Secondo Al- Mayadeen , il ritiro della coalizione saudita dalle coste yemenite occidentali è dovuto alle preoccupazioni degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti (UAE) per l’avanzata dell’esercito yemenita nella provincia di Marib (centro-ovest) .

Attacco yemenita ha inflitto pesanti perdite ai ranghi delle forze saudite

In questo senso, hanno sottolineato che la coalizione ha fatto marcia indietro dopo aver realizzato che la liberazione delle coste occidentali era la successiva strategia delle forze yemenite, che fa parte delle loro operazioni di rappresaglia contro gli aggressori sauditi, gli stessi che hanno iniziato nel marzo 2015 un bombardamento e la campagna di blocco contro lo Yemen, causando la peggiore crisi umanitaria del secolo.

Nota: Nonostante la enorme quantità di armamenti e il sostegno militare e logistico fornito dagli anglo USA all’Arabia Saudita, le forze saudite e i loro mercenari non sono riusciti a contenere l’avanzata delle forze della resistenza yemenita.

Fonte: Hispantv

Traduzione e nota: Lucino Lago