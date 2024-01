Le forze yemenite attaccano una nave americana con missili e droni

L’esercito yemenita ha risposto alla recente aggressione militare statunitense attaccando una nave americana con missili e droni

“Con l’aiuto di Dio Onnipotente, le forze navali, missilistiche e aeree senza pilota delle forze armate yemenite hanno effettuato un’operazione militare congiunta con un gran numero di missili balistici e navali e droni, prendendo di mira una nave americana che stava fornendo supporto a l’entità sionista”, hanno affermato le forze armate yemenite in una dichiarazione rilasciata questo mercoledì.

L’attacco costituisce una prima risposta all’aggressione americana che ha portato al martirio e alla perdita di 10 persone delle forze navali yemenite, settimane fa.

Il portavoce delle forze armate yemenite, generale di brigata Yahya Saree, ha annunciato che la Marina, la Missile Force e l’Unmanned Air Force hanno effettuato un’operazione militare congiunta, con un gran numero di missili balistici e navali e droni, contro una nave americana che forniva supporto all’entità sionista occupante.

Le forze armate yemenite hanno ribadito che “non esiteranno ad affrontare in modo appropriato tutte le minacce ostili, nell’ambito del diritto alla legittima difesa del nostro Paese, del nostro popolo e della nostra nazione”.

Ha inoltre sottolineato che continuerà a impedire alle navi israeliane, o a quelle dirette esclusivamente ai porti israeliani, di navigare nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, fino a quando non sarà cessata l’aggressione e l’assedio alla Striscia di Gaza, esprimendo tutta la sua preoccupazione per i crimini commessi e garantendo la prosecuzione della navigazione in questi due mari verso tutte le altre destinazioni.

Fonte: Hispan Tv + Agenzie

Traduzione: Luciano Lago