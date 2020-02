Le Forze USA in Iraq circondate e sotto assedio dai gruppi della Resistenza

Hezbollah dall’Iraq riferisce che le truppe statunitensi presenti sul territorio iracheno non possono circolare liberamente in questo paese arabo, poiché sono ben sorvegliati dalle forze della Resistenza.

” Molti non sanno che le forze statunitensi sono completamente sotto assedio in Iraq, al punto che non possono andare da una base all’altra se non utilizzando gli elicotteri “ , ha rivelato il portavoce del Movimento di resistenza islamica dell’Iraq (Kataeb Hezbollah), Yafar al-Huseini, in un’intervista con la catena libanese Al-Mayadeen, pubblicata martedì.

Al-Huseini ha anche affermato che dopo l’assassinio da parte degli Stati Uniti dell’importante generale iraniano Qasem Soleimani A Baghdad, la capitale irachena, i gruppi della Resistenza hanno adottato misure rigorose per monitorare e controllare i movimenti delle truppe statunitensi in questo paese.

Inoltre, ha informato che i movimenti iracheni stanno coordinando “opzioni strategiche disponibili” per porre fine a ogni presenza delle forze di occupazione di Washington nel territorio iracheno.

Milizie sciite di Hashd al-Shaabi in Iraq

Altrove nelle sue dichiarazioni, il portavoce iracheno di Hezbollah ha affermato che le forze della Resistenza sono pienamente preparate a rispondere a qualsiasi scontro con le truppe statunitensi. “Quello che noi disponiamo è al di là delle loro immagini e Washington è molto consapevole di questo problema”, ha detto.

Il portavoce iracheno ha anche confermato che gli americani hanno richiesto la mediazione di diverse figure e gruppi iracheni per prolungare la loro permanenza in questo paese, ma tutti hanno respinto questa richiesta.

“Gli Stati Uniti capisco solo il linguaggio della forza (…) Hanno sperimentato una volta nel 2011 un’umiliante partenza dall’Iraq. Nulla può controllarli tranne il potere militare e dissuasivo “, ha osservato.

L’Iraq richiede più che mai la partenza delle truppe statunitensi a seguito del brutale assassinio del comandante della Forza Al Quds del Corpo dei Guardiani della Rivolutione (CGRI) dell’Iran, del tenente generale Qasem Soleimani e del vice comandante delle Unità di mobilitazione popolari di Iraq (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo), Abu Mahdi al-Muhandis, tra gli altri, in un assalto perpetrato il 3 gennaio da Washington a Baghdad.

Le autorità irachene denunciano che l’attacco degli Stati Uniti costituisce una flagrante violazione della sovranità e dell’integrità nazionale, quindi hanno richiesto diverse misure per l’immediata partenza delle truppe di occupazione statunitensi.

Per vendicare l’omicidio di Soleimani, la CGRI ha lanciato, lo scorso 8 gennaiom, attacchi missilistici terra-terra contro la base americana. in Iraq: Ain Al-Asad, nella provincia di Al-Anbar (ovest). Sebbene Washington avesse messo in allerta i suoi sistemi antiaerei, questi dispositivi non sono riusciti a intercettare un singolo missile iraniano .

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago