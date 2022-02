Le forze ucraine si arrendono; La Russia prende il controllo dell’isola del Mar Nero

Secondo il ministero della Difesa russo, più di 150 soldati ucraini depongono le armi e si arrendono dopo l’operazione militare russa contro l’Ucraina.

“Durante i combattimenti, più di 150 membri delle varie forze di sicurezza ucraine hanno deposto le armi e si sono arresi”, ha riferito venerdì il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

Inoltre, nella zona dell’isola di Zmeíni, nel Mar Nero, “un totale di 82 soldati ucraini si sono arresi volontariamente a un’unità delle forze armate russe” , ha spiegato.

Giovedì l’esercito russo ha preso il controllo dell’isola di Zmeini nella regione di Odessa. Le forze armate ucraine “hanno perso i contatti con le guardie di frontiera dell’isola”, ha riferito su Facebook il Servizio di frontiera ucraino.

Secondo il generale russo, altri 11 soldati della 53a Brigata Meccanizzata delle truppe ucraine si sono arresi nell’area della città di Nikolaevsk, nell’Ucraina meridionale.

Dopo alcune settimane di tensione tra Russia, Ucraina e paesi occidentali, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato giovedì la sua decisione di lanciare “un’operazione militare speciale” nella regione del Donbas (Ucraina orientale) per difendere i cittadini dalle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, le cui autorità avevano chiesto aiuto alla Russia per respingere le aggressioni del governo ucraino ed evitare una catastrofe umanitaria.

Giovedì il presidente della Duma russa, Viacheslav Volodin, ha sostenuto la decisione del presidente russo al riguardo, affermando che tenendo conto del fatto che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali “hanno respinto le proposte russe su questioni di sicurezza globale, e che Kiev si è rifiutata di attuare gli accordi di Minsk per otto anni, la smilitarizzazione dell’Ucraina è l’unico modo rimasto per evitare una guerra in Europa. È l’unico modo per fermare la carneficina e la catastrofe umanitaria”, ha aggiunto.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago