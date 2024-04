Nella notte del 17 aprile, le forze armate ucraine, con il sostegno ravvicinato dell’esercito della NATO, hanno lanciato un attacco contro l’aeroporto militare russo nella città di Dzhankoi in Crimea. Come risultato dell’attacco, si sono verificate diverse potenti esplosioni e nell’area è scoppiato un grande incendio.

Secondo quanto riferito dai residenti, le esplosioni sono udite per circa un’ora. Fonti militari russe hanno presto rivelato importanti dettagli dell’attacco.

L’aeroporto è stato attaccato dai missili balistici tattici MGM-140 ATACMS di fabbricazione statunitense. La prima esplosione è avvenuta intorno alle 3:40, ora di Mosca, e l’attacco è durato circa un’ora.

Secondo quanto riferito, gli aerei sono stati lanciati in due ondate dalle aree controllate dall’Ucraina nella regione di Kherson. Secondo alcune fonti vicine all’esercito russo, nell’attacco sono stati utilizzati in totale 12 ATACMS. Secondo quanto riferito, la prima ondata di attacchi ha coinvolto sette missili, apparentemente con testate a grappolo, e almeno altri cinque missili sono stati lanciati nella seconda ondata. Non ci sono notizie sull’intercettazione di missili. L’esercito russo deve ancora commentare ufficialmente l’attacco.

Fonti locali hanno confermato danni alla struttura militare. Almeno uno degli edifici è stato danneggiato. Gli obiettivi principali dell’attacco erano probabilmente i sistemi di difesa aerea schierati nell’aerodromo. La presunta foto scattata sul posto mostra il sistema di difesa aerea S-400 Triumph distrutto. Secondo quanto riferito, 3 lanciatori e radar sono stati distrutti.

L’aerodromo militare appartiene al 39° Reggimento Elicotteri della 4° Armata dell’Aeronautica Militare e della Difesa Aerea. Non ci sono informazioni sui danni all’aereo.

Secondo notizie non confermate, questa mattina circa 15 militari russi sarebbero rimasti feriti e altri 22 sarebbero dispersi.

L’attacco è stato lanciato da missili di fabbricazione statunitense, con lo stretto supporto della ricognizione militare statunitense. Molto probabilmente, l’esercito americano ha coordinato e lanciato gli attacchi sul terreno.

Il drone americano RQ-4B e l’aereo da ricognizione radar a lungo raggio Boeing P-8a Poseidon della NATO sono stati avvistati sul Mar Nero durante l’attacco.

L’esercito ucraino/NATO si sta preparando per un attacco più ampio alla penisola. Kiev ha annunciato che sta preparando un altro attacco terroristico nella penisola di Crimea, su infrastrutture utilizzate dalla popolazione civile. L’obiettivo principale dell’attacco a Dzhankoy era indebolire la difesa aerea russa prima di attaccare il ponte di Crimea. Il 15 aprile due missili Storm Shadow sono stati intercettati nell’area della città portuale di Berdyansk nella regione di Zaporozhie. Quindi, l’esercito ucraino stava sondando la difesa aerea russa.

In precedenza un altro attacco Ucraina/Nato era stato effettuato alla stazione radar dei container.

Attacco al radar dei container: l’Ucraina ha oltrepassato la “linea rossa” nucleare di Putin.



I droni ucraini hanno lanciato un attacco al radar russo oltre l’orizzonte, forse attraversando una delle “linee rosse” di Mosca per il potenziale utilizzo di armi nucleari. Questa “linea rossa” è definita dalla stampa occidentale come una “violazione della risposta nucleare” in conformità con un decreto del Cremlino firmato dal presidente Vladimir Putin nel 2020.

Come osserva l’analista David Brennan, mercoledì mattina e 11 aprile i droni ucraini hanno preso di mira direttamente il 590° centro separato di ingegneria radio dell’unità militare 84680 nella città di Kovylkino. Kovylkino si trova nella Repubblica di Mordovia, a 600 chilometri dal confine ucraino, dove si trova il radar Container oltre l’orizzonte.

Il radar oltre l’orizzonte 29B6 “Container” fa parte della rete russa di rilevamento radar e allarme di attacchi aerospaziali, compresi attacchi di missili balistici. Questa struttura è estremamente importante in quanto consente il controllo di migliaia di chilometri di spazio aereo. Anche in Europa.

Non è chiaro se l’attacco ha causato danni agli impianti e non sono stati comunicati dettagli.

Allo stesso tempo, gli esperti sottolineano che, se il sistema radar del Container viene danneggiato, questi attacchi potrebbero soddisfare una delle “condizioni che determinano la possibilità che la Federazione Russa utilizzi armi nucleari”, come previsto dal decreto presidenziale del 2020.

L’Ucraina ha oltrepassato la linea rossa nucleare di Putin

La minaccia di un’escalation nucleare, sia attraverso armi nucleari o un disastro in una delle tante centrali nucleari civili in una zona di conflitto, rimane un incidente molto grave.

Fonti: South Front – Avia Pro

Traduzione: Luciano Lago